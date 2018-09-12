2019 Renault Kadjar yeni 1.3 litre benzinli motoruyla tanıtıldı

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Kompakt SUV segmentindeki güçlü pozisyonunu gelecekte de sürdürme arayışında olan Fransız üretici, bu amaç doğrultusunda makyajladığı 2019 Renault Kadjar’ın resmi tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni Kadjar’ın iç ve dış tasarımının yanı sıra kaputun altında da bazı yenilikler mevcut.

2019 Renault Kadjar ile birlikte gelen en önemli güncellemelerden bir tanesinin kaputun altında bulunan yeni turbo beslemeli 1.3 litre 4 silindirli TCe ünite olduğunu söyleyebiliriz. Partikül filtresi sayesinde CO2 emisyonunu düşürdüğü söylenen benzinli motor, 138 hp veya 158 hp güç seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Manuel veya EDC otomatik şanzıman seçeneğinin iki versiyonda da mevcut olduğu söyleniyor.

Motorların CO2 salınımı düşürüldü

Benzinli motorun yanı sıra Renault modellerinde sıkça kullanılan 1.5 litre dCi dizel ünitede de bazı güncellemeler mevcut. Yeni standartları karşılaması amacıyla CO2 emisyonu düşürülen dizel motorun gücü de bir tık arttırılmış. 2019 Renault Kadjar’da 115 hp güç ve 260 Nm tork üreten dizel motorun ilk etapta yalnızca manuel şanzımanla çalışacağı, daha sonra 7 ileri otomatik şanzıman seçeneğinin de ekleneceği gelen bilgiler arasında.

2019 Renault Kadjar’ın elden geçirilen ön ve arka yüzünde de ufak değişimler mevcut. Krom detaylara bolca yer verilen daha geniş bir ızgara, tasarımı değiştirilen ön ve arka tampon, köşeli bir forma kavuşan LED sis farları ve LED ışıklandırma grupları güncellenen parçalar arasında yer alıyor. 17 ve 19 inç boyutundaki yeni tasarım jantların yanı sıra üç yeni renk seçeneği de 2019 Renault Kadjar’da kendini gösteriyor.

Kabinde konfor odaklı değişimler

Yeni Kadjar’ın kabin tarafında 7 inç dokunmatik ekran kullanan R-Link 2 bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Klima kontrollerinin oldukça şık ve modern şekilde tasarlandığı, hava çıkışlarının çevresinde, konsolun merkezinde ve kapı içlerinde mat krom malzeme kullanıldığı ilk bakışta göze çarpıyor. Ayrıca kapı içlerinde camlar ve aynalar için yeni kontroller bulunuyor. Uzun yolculuklar için yenilenen konforlu koltuklar, yeni arka hava çıkışları, ve arka yolculara sunulan iki USB soketi de değişimi tamamlayan detaylar oluyor.

Donanım seviyelerinin en tepesinde Black Edition paketinin bulunacağı 2019 Renault Kadjar’ın ekim ayındaki Paris Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkması planlanıyor. Yeni Kadjar’ın fiyatı henüz belli değil.

https://media.group.renault.com/global/en-gb/renault/media/presspacks/21215337/nouveau-kadjar-toujours-plus-attractif-et-confortable