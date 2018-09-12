Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 Renault Kadjar yeni 1.3 litre benzinli motoruyla tanıtıldı

Ekim ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak 2019 Renault Kadjar'ın iç ve dış tasarımının yanı sıra motor seçenekleri de güncellendi. İşte 2019 Renault Kadjar özellikleri:
8 ay
11,4b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2019 Renault Kadjar yeni 1.3 litre benzinli motoruyla tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
 

Kompakt SUV segmentindeki güçlü pozisyonunu gelecekte de sürdürme arayışında olan Fransız üretici, bu amaç doğrultusunda makyajladığı 2019 Renault Kadjar’ın resmi tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni Kadjar’ın iç ve dış tasarımının yanı sıra kaputun altında da bazı yenilikler mevcut.

2019 Renault Kadjar ile birlikte gelen en önemli güncellemelerden bir tanesinin kaputun altında bulunan yeni turbo beslemeli 1.3 litre 4 silindirli TCe ünite olduğunu söyleyebiliriz. Partikül filtresi sayesinde CO2 emisyonunu düşürdüğü söylenen benzinli motor, 138 hp veya 158 hp güç seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Manuel veya EDC otomatik şanzıman seçeneğinin iki versiyonda da mevcut olduğu söyleniyor.

Motorların CO2 salınımı düşürüldü 

Benzinli motorun yanı sıra Renault modellerinde sıkça kullanılan 1.5 litre dCi dizel ünitede de bazı güncellemeler mevcut. Yeni standartları karşılaması amacıyla CO2 emisyonu düşürülen dizel motorun gücü de bir tık arttırılmış. 2019 Renault Kadjar’da 115 hp güç ve 260 Nm tork üreten dizel motorun ilk etapta yalnızca manuel şanzımanla çalışacağı, daha sonra 7 ileri otomatik şanzıman seçeneğinin de ekleneceği gelen bilgiler arasında.

2019 Renault Kadjar’ın elden geçirilen ön ve arka yüzünde de ufak değişimler mevcut. Krom detaylara bolca yer verilen daha geniş bir ızgara, tasarımı değiştirilen ön ve arka tampon, köşeli bir forma kavuşan LED sis farları ve LED ışıklandırma grupları güncellenen parçalar arasında yer alıyor. 17 ve 19 inç boyutundaki yeni tasarım jantların yanı sıra üç yeni renk seçeneği de 2019 Renault Kadjar’da kendini gösteriyor.

Kabinde konfor odaklı değişimler

Yeni Kadjar’ın kabin tarafında 7 inç dokunmatik ekran kullanan R-Link 2 bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Klima kontrollerinin oldukça şık ve modern şekilde tasarlandığı, hava çıkışlarının çevresinde, konsolun merkezinde ve kapı içlerinde mat krom malzeme kullanıldığı ilk bakışta göze çarpıyor. Ayrıca kapı içlerinde camlar ve aynalar için yeni kontroller bulunuyor. Uzun yolculuklar için yenilenen konforlu koltuklar, yeni arka hava çıkışları, ve arka yolculara sunulan iki USB soketi de değişimi tamamlayan detaylar oluyor.

Donanım seviyelerinin en tepesinde Black Edition paketinin bulunacağı 2019 Renault Kadjar’ın ekim ayındaki Paris Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkması planlanıyor. Yeni Kadjar’ın fiyatı henüz belli değil.


https://media.group.renault.com/global/en-gb/renault/media/presspacks/21215337/nouveau-kadjar-toujours-plus-attractif-et-confortable Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
InViSiBLePLaYeR 8 ay en beğenilen
Üreticiler motor hacimlerini emisyon için küçültüyorlar bu yüzden yakıt tüketimine bakarken her zaman beygire bakın. Mesela bu araç 158 beygir normalde 1.8-2.0 Litre atmosferik araçlar bu gücü veriyor. Bu da bu araç şehir içi 9-10 Litre yakar demek.
Üreticiler motor hacimlerini emisyon için küçültüyorlar bu yüzden yakıt tüketimine bakarken her zaman beygire bakın. Mesela bu araç 158 beygir normalde 1.8-2.0 ...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çocuk Adam 8 ay
hayatta almayacağım bir arabadır kadjar.. suv'de fransız'a güvenmem suv sağlam markaların işidir.
3 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Tek varis 5 ay
Geçen bindim buna dokunduğum her yeri çıtırtıdıyordu gofret gibi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaymaklıLokum 8 ay
1332 cc olması ciddi dezavantaj.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 8 ay
Cereyan desteği olmayan araçlara artık pek bakmasak... Hayır, kompakt da olsa SUV denen aracın yokuşta veya yükte pek düşmemesi lazım.
.
Bunu sadece benzinle karşılamak bütün tüketim değerlerini alt üst eder. Allahtan memlekette mazot ile benzin kafa kafaya. Ah, biri de çıkıp bu doğrudan enjeksiyonlu makinelere ucuz(!) LPG takma işini uzun ömürlü olarak halledebilmiş olsaydı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şıh Hazretleri 8 ay
1.3 Motorun nesi var yahu? Ateca 1.0 TSİ kullanıyor, 3008'de 1.2 Litre var, Kodiaq 1.4 kullanıyor keza. Ha, ülkemizde ne yazık ki dezavantaj vergi diliminden dolayı. Bir de benzinlide partikül filtresi de gelmiş ise geçmiş olsun. Yakında benzinlilerde de filtre iptali nasıl olur diye konular açılacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 8 ay
1.3 bizim ülke içim dezavantaj olmuş. üstüne 4x4 versiyon ne oldu belli değil. Birde adaptif hız sabitleme de yok. Û sefer teknik açıdan olmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ViperStrikes23 8 ay
arka tampon kısmı çok hoşuma gitmedi. önü güzel yapmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaiser75 8 ay
1.3 iyi olmuş ama mtv avantajını yitirmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Draqonn 8 ay
Renault jant tasarımında son zamanlarda iyi işler çıkarıyor her modelinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Red_Devils_ 8 ay
Benzinli araçlar da artık partikül filtresi var sanırım.Yarın bir gün dizelciler gibi sorun olmasın bu da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jimhendrix 8 ay
yokuşta kapturunca gider bu da bir şey olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11373 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
renault kadjar 2019, crossover ve
4 etiket daha renault kadjar özellikleri Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Artık iPhone kutularından ücretsiz kulaklık dönüştürücü çıkmayacak 8 ay Apple sadece iPhone fiyatlarına değil tüm ürünlere zam yaptı! Zamlı fiyatlar: 8 ay En üst seviye iMac Pro 119 bin TL oldu 8 ay Apple TVOS 12 yayınlanma tarihi açıklandı 8 ay Büyük ekranlı Apple Watch Series 4 Türkiye fiyatları 8 ay macOS Mojave duyuruldu! Yeni macOS güncelleme tarihi ve özellikleri 8 ay iPhone fiyatlarına zam geldi! iPhone X satıştan kalktı 8 ay LCD ekranlı yeni nesil iPhone tanıtıldı: Karşınızda iPhone XR 8 ay iOS 12 ne zaman çıkacak? iOS 12 çıkış tarihi: 8 ay iPhone Xs Max tanıtıldı, işte özellikleri 8 ay iPhone Xs tanıtıldı! İşte özellikleri 8 ay WatchOS 5 çıkış tarihi açıklandı! WatchOS 5 ile gelen yenilikler neler? 8 ay Daha büyük ekrana sahip Apple Watch Series 4 duyuruldu 8 ay 'Nasıl yapılır?' sorusuna 17 dilde yanıt veren wikiHow'a Türkçe dil desteği geldi 8 ay Tesla'nın yok satan kablosuz şarj cihazı tekrar satışa sunuldu 8 ay Meizu 16X, 19 Eylül'de tanıtılacak 8 ay Bir telefonun doğuşu: İşte A'dan Z'ye üretim süreci 8 ay Gemini Dollar onaylı ilk dolar karşılığı kripto para birimi oldu 8 ay Samsung Galaxy Note 10'un kod adı belli oldu 8 ay Apple bugün neler tanıtacak? 8 ay GÖRÜNTÜLENEN 2019 Renault Kadjar yeni 1.3 litre benzinli motoruyla tanıtıldı Sonraki Girişimlerin bilişim teknolojileri kullanımı 2018'de geriledi 8 ay GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 2: Transport Company Simulator 8 ay Samsung Galaxy Note 9'un Arktik Gümüş varyantı ortaya çıktı 8 ay Yeni iPhone modellerinin isimleri ve renkleri sızdı! 8 ay Avrupa Parlamentosu telif hakkı düzenlemesini bu kez onayladı 8 ay Apple şimdiye kadar 63 milyon adet iPhone X sattı 8 ay 2019 Mercedes-Benz GLE tanıtıldı; hafif hibrit teknolojisi ve daha fazlası 8 ay GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 1: Kebab Simulator 8 ay Seagate 14TB kapasiteli HDD serilerini duyurdu 8 ay Yeni iPhone lansmanı 2018 | Türkçe Simultane Çeviri ile birlikte 8 ay Xiaomi akıllı telefonlarına WhatsApp Cleaner desteği 8 ay Apple'ın iPhone lansmanı Twitter'dan ilk kez yayınlanacak 8 ay AMD Ryzen 2800X işlemcisi 10 çekirdekli mi olacak? 8 ay Elektrikli scooter pazarında Yamaha ve Gogoro ortaklığı 8 ay Facebook capsleri anlayabilecek bir yapay zeka geliştirdi 8 ay Sphero'nun yeni robotu programlanabilir LED ekrana sahip 8 ay Vertical Aerospace 2022 yılında uçan taksi hizmetini başlatacak 8 ay Core i9-9900K’nın stok hali Ryzen 7 2700X’in OC’lisinden hızlı 8 ay Güney Kutbu Teleskobu ile evrenin oluşumu çok daha ayrıntılı gözlemlenecek 8 ay 2019, katlanabilir akıllı telefonların yılı olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim