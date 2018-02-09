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2019 Toyota TRD Pro off-road üçlüsü Chicago'da tanıtıldı

Japon otomobil devi, 2018 Chicago Otomobil Fuarı'nda 2019 model yılı olarak tazelediği off-road üçlüsü Tomaco TRD Pro, Tundra TRD Pro ve 4Runner TRD Pro modellerini sergiledi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Toyota TRD Pro off-road üçlüsü Chicago'da tanıtıldı
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Toyota, 2019 model olarak tazelediği TRD Pro off-road serisi Tacoma, Tundra ve 4Runner modelleri üzerindeki örtüyü kaldırdı. 2018 Chicago Otomobil Fuarı’nda tanıtılan modeller, off-road odaklı pick-up araçlarla birlikte gitgide büyüyen pazarda rakiplerine karşı rekabeti sürdürmek için yeniden elden geçirildi.

Araçlarda yapılan en önemli değişikliklerden bir tanesi, 4Runner, Tundra ve Tacoma modellerine kaya tırmanışlarında, çöl koşullarında ve karayolunda performansı arttırmak için ilave edilen 2.5 inç bypass şokları oldu. Genel olarak süspansiyon sistemleri elden geçirilen araçlarda tasarım tarafında da minimal değişiklere gidildi. Bunun dışında motor ve şasi tarafında büyük bir oynama olmadı.

Tacoma'ya fabrika çıkışlı şnorkel 

Toyota, üçlünün Tacoma tarafında küçük ve marjinal değişikler yaptı. Bu değişikliklerin yanında motor ve şanzıman ikilisi devamlılığını sürdürdü. Araç hala 3.5 litre V6 motor ve 6 ileri otomatik şanzıman işbirliği ile hareket ediyor. Şasi ve süspansiyonlar ise temel olarak 2018 model yılından devralındı.

Tacoma’ya gelen büyük yeniliklerden birisi fabrika çıkışı olarak gelen şnorkel oldu. Bu şnorkel sayesinde çöl koşulları gibi tozun yoğun olduğu alanlarda araca yukarıdan daha temiz hava girişi sağlanacak. Toyota’nın iddiasına göre eklenen bu parça ile hava filtresinin de ömrü ciddi oranda uzatılmış olacak.

Son olarak, 2019 Tacoma TDR Pro modeli her zemine uygun Kevlar sağlamlığında Goodyear Wrangler lastikler üzerindeki yolculuğunu sürdürüyor.

Tundra seriye yeniden katıldı 

2018 model yılı olarak bulunmayan Tundra’nın TRD Pro versiyonu bir yıl aradan sonra 2019 model yılı ile tekrar karşımıza çıktı. Ancak, araç bir yıl ara vermesine rağmen yine de büyük değişimlerle birlikte gelmedi. Temel olarak şimdiki nesle dayanan araçta yine 5.7 litre V6 motor ve 6 ileri otomatik şanzıman kullanılıyor.

Araç içi teknolojilere baktığımızda yeni Tacoma ve 4Runner modellerinde Entune bilgi-eğlence sisteminin standart olarak geldiğini görüyoruz. Bu sistem içerisinde JBL ses sistemi, navigasyon, ve bağlantı uygulamaları yer alacak. Ancak bu uygulamalar arasında Apple CarPlay veya Android Auto bulunmuyor.

Tacoma ve Tundra modelleri de Toyota Safety Sense standardıyla birlikte geliyor. Bu sistem içerisinde şerit takip sistemi ve adaptif hız kontrolü gibi özellikler yer alıyor. Bu teknolojinin 4Runner modeline gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir açıklama ise henüz bulunmuyor.


http://www.motortrend.com/news/2019-toyota-tundra-tacoma-4runner-trd-pro/ Yorum Yaz
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ceo-tr 1 yıl en beğenilen lazloo
lazloo

Biz de 1.33 Corolla aldık. Hala kredi ödüyoruz.

5.7 litre v6 motorlu modeli Türkiyede satılsa arabayı bırak mtv si için bile kredi çekmek zorunda kalırdık
lazlooBiz de 1.33 Corolla aldık. Hala kredi ödüyoruz.5.7 litre v6 motorlu modeli Türkiyede satılsa arabayı bırak mtv si...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Sirrüs 1 yıl
Corolla'dan başka Toyotolarda varmış demek ki!
Şaka bir yana hepsi çok güzel duruyor. ABD'liler ve Araplar yaşadı yine.
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RaptorFX 1 yıl
Bilumum terör örgütleri bunu beğendi.
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H@$@N 1 yıl
5.7 litre motor V8 olmaliydi...
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haberelectro 1 yıl
Amerikanlar varken gerek yok. Tipe bak anca ortadoğuda iş yapar bu.
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falken34 1 yıl haberelectro
haberelectro
Amerikanlar varken gerek yok. Tipe bak anca ortadoğuda iş yapar bu.

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General. 1 yıl
Bununla ne füze atılır bee
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lazloo 1 yıl
Biz de 1.33 Corolla aldık. Hala kredi ödüyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +2
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ceo-tr 1 yıl lazloo
lazloo

Biz de 1.33 Corolla aldık. Hala kredi ödüyoruz.

5.7 litre v6 motorlu modeli Türkiyede satılsa arabayı bırak mtv si için bile kredi çekmek zorunda kalırdık
1 Yanıt Yanıtla +17
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RaptorFX 1 yıl
Bilumum terör örgütleri bunu beğendi.
Yanıtla +4
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Sirrüs 1 yıl
Corolla'dan başka Toyotolarda varmış demek ki!
Şaka bir yana hepsi çok güzel duruyor. ABD'liler ve Araplar yaşadı yine.
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