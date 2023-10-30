Tam Boyutta Gör Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, amiral gemisi Model S ve Model X araçlarının renk paletini Stealth Grey olarak adlandırılan yeni bir gri renk seçeneği ile genişletti. Şirket bu hamlesiyle hızla azalan satışları canlandırmayı amaçlıyor.

Çinli Chery Little Ant'in (eQ1) yeni versiyonu tanıtıldı 5 sa. önce eklendi

Üçüncü çeyrekte Model S ve Model X satışları, 2022'nin aynı dönemine göre %14'lük bir düşüşle 15.985 adede geriledi. Dokuz ayı baz aldığımızda ise düşüş %7'ye tekabül ediyor ve toplamda 45.905 adede ulaşıyor. Tesla en iyi zamanlarında yılda yaklaşık 100.000 adet Model S ve Model X satıyordu.

Daha önce Ultra Kırmızı renk sunulmuştu

Tesla geçtiğimiz Mart ayında Model S ve Model X için Ultra Red (Ultra Kırmızı) renk seçeneği sunmuştu. O dönemde şirket bunun için 3.000 dolar ücret talep ediyordu. Ancak daha sonra bu ücret kaldırıldı ve söz konusu elektrikli otomobillerin başlangıç fiyatı da düşürüldü.

Tam Boyutta Gör

Buna rağmen satışlarda beklenen canlanma gerçekleşmedi. Dolayısı ile renk yelpazesi artık Midnight Grey'in yerini alan Stealth Grey tonunu da içeriyor. Model S ve Model X şimdilik Kuzey Amerika ve Asya'da bu renkte satılacak. Avrupa pazarı için henüz bir açıklama yapılmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, Model S ve Model X'e yeni bir renk seçeneği ekledi