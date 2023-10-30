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    Tesla, Model S ve Model X'e yeni bir renk seçeneği ekledi

    Tesla, Model S ve Model X için Stealth Grey olarak adlandırılan yeni bir gri renk seçeneği sunmaya başladı. Şirket bu hamlesiyle hızla düşen satışları toparlamayı hedefliyor.
    Tesla, Model S ve Model X'e yeni bir renk seçeneği ekledi Tam Boyutta Gör
    Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, amiral gemisi Model S ve Model X araçlarının renk paletini Stealth Grey olarak adlandırılan yeni bir gri renk seçeneği ile genişletti. Şirket bu hamlesiyle hızla azalan satışları canlandırmayı amaçlıyor.

    Üçüncü çeyrekte Model S ve Model X satışları, 2022'nin aynı dönemine göre %14'lük bir düşüşle 15.985 adede geriledi. Dokuz ayı baz aldığımızda ise düşüş %7'ye tekabül ediyor ve toplamda 45.905 adede ulaşıyor. Tesla en iyi zamanlarında yılda yaklaşık 100.000 adet Model S ve Model X satıyordu.

    Daha önce Ultra Kırmızı renk sunulmuştu

    Tesla geçtiğimiz Mart ayında Model S ve Model X için Ultra Red (Ultra Kırmızı) renk seçeneği sunmuştu. O dönemde şirket bunun için 3.000 dolar ücret talep ediyordu. Ancak daha sonra bu ücret kaldırıldı ve söz konusu elektrikli otomobillerin başlangıç fiyatı da düşürüldü.

    Tesla, Model S ve Model X'e yeni bir renk seçeneği ekledi Tam Boyutta Gör

    Buna rağmen satışlarda beklenen canlanma gerçekleşmedi. Dolayısı ile renk yelpazesi artık Midnight Grey'in yerini alan Stealth Grey tonunu da içeriyor. Model S ve Model X şimdilik Kuzey Amerika ve Asya'da bu renkte satılacak. Avrupa pazarı için henüz bir açıklama yapılmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 4 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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