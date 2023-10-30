Tesla, Model S ve Model X'e yeni bir renk seçeneği ekledi

Üçüncü çeyrekte Model S ve Model X satışları, 2022'nin aynı dönemine göre %14'lük bir düşüşle 15.985 adede geriledi. Dokuz ayı baz aldığımızda ise düşüş %7'ye tekabül ediyor ve toplamda 45.905 adede ulaşıyor. Tesla en iyi zamanlarında yılda yaklaşık 100.000 adet Model S ve Model X satıyordu.
Daha önce Ultra Kırmızı renk sunulmuştu
Tesla geçtiğimiz Mart ayında Model S ve Model X için Ultra Red (Ultra Kırmızı) renk seçeneği sunmuştu. O dönemde şirket bunun için 3.000 dolar ücret talep ediyordu. Ancak daha sonra bu ücret kaldırıldı ve söz konusu elektrikli otomobillerin başlangıç fiyatı da düşürüldü.
Buna rağmen satışlarda beklenen canlanma gerçekleşmedi. Dolayısı ile renk yelpazesi artık Midnight Grey'in yerini alan Stealth Grey tonunu da içeriyor. Model S ve Model X şimdilik Kuzey Amerika ve Asya'da bu renkte satılacak. Avrupa pazarı için henüz bir açıklama yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.