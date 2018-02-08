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Ford'un fabrika çıkışlı performans pick-up'ı Ranger Raptor tanıtıldı

Ford'un "fabrika çıkışlı performans pick-up'ı" olarak tanımladığı 210bg dizel motorlu Ranger Raptor, şirketin iddiasına göre sınıfında daha önce görülmemiş bir off-road geometrisine sahip.
1 yıl
10,2b
1
48
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford'un fabrika çıkışlı performans pick-up'ı Ranger Raptor tanıtıldı
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Ford, yeni Ranger Raptor modelinin üzerindeki örtüyü bugün Tayland’da kaldırdı. Araç, belirgin tekerlek kemerleri ve neredeyse tamamı Ford yazısından meydana gelen ön ızgarası da dahil olmak üzere büyük kardeşi F-150 Raptor’dan görsel esintiler taşıyor. Ayrıca yine ön tarafta yeni LED sis farlarına ve hava giriş deliklerine ev sahipliği yapan oldukça sağlam bir tampon bulunuyor.

Sınıfında görülmemiş off-road geometrisi 

Ford’un belirttiğine göre sınıfında daha önce görülmemiş bir off-road geometrisine sahip olan araçta yaklaşma açısı 32.5, karın açısı 24, ve uzaklaşma açısı da 24 derece olarak geliştirildi. Standart Ranger modelinde 230mm olan yerden yükseklik ise Ranger Raptor'da 280mm'ye yükseltildi. Boyutlara baktığımızda ise aracın 1873mm boyunda, 2180mm genişliğinde ve 5398mm uzunluğunda olduğunu görüyoruz.

Fabrika çıkışlı performans pick-up'ı

Bu canavara güç vermek içinse kaputun altında 210bg güç ve 500Nm tork üreten yeni nesil 2.0 litre dört silindir çift turbo dizel motor kullanılıyor. Üretilen bu güç, 10 ileri otomatik şanzıman ile yol aktarılıyor. “Fabrika çıkışlı performans pick-up’ı” olarak tanımlanan 4x4 ve çift kabinli araçta off-road süspansiyon ve 332mm'lik ön ve arka fren rotorları bulunuyor..

Her araziye uygun BF Goodrich 285/70 R17 lastiklerle çevrelenmiş 17 inç jantlara sahip Raptor’un arka tamponuna entegre bir çeki demiri ve iki kurtarma kancası bulunuyor. Toplam çekme kapasitesi ise 2500kg


http://www.motortrend.com/news/ford-ranger-raptor-first-look-review/ Yorum Yaz
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ölümüne çArşı ulan 1 yıl Pandemic
Ne sacmalamissin kardeşim ya. 210 bg 510 nm tork var. Bu araba debriyajla bile her yere cikar. 1.0 1.2 motorlarda yetmiyor o zaman? Varsa tezin anlat bilelim özrümüde dilerim
Ne sacmalamissin kardeşim ya. 210 bg 510 nm tork var. Bu araba debriyajla bile her yere cikar. 1.0 1.2 motorlarda yetmiyor o zaman? Varsa tezin anlat bilelim ...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Nerd Miner 1 yıl
hey maşallah yavru tank
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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zaomss 1 yıl
zaten f150'nin tasarımı şahane bu da ön kısmı çoğunlukla ondan almış ve yine muazzam tasarım bayılıyorum şu araca. Tank mübarek tank
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tomshardware 1 yıl
Çok etkileyici araçlar, insanda hayranlık uyandırıyorlar.

Ama kullanışsız olduklarını belirtmek isterim. Bir kez bindim, yağmurda çantamı açık kasaya koymak zorunda kaldım.
Bu tarz bir araç almayı düşünen varsa, her türlü olumsuz ihtimali de düşünsün.
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ozansway 1 yıl
biride arac Tr e gelir mi diye sormamis arkadas ya
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Gediklii 1 yıl
çok agresif bir durşu var.
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DH Misafiri 1 yıl
Pick-Up konusunda üretim yapan pek çok marka var. Ama sadece 1 tane efsane var: Toyota.
Sebebi de gayet basit: Arıza yapmaz.
Niye arıza yapmaz? Çünkü motoru dizel olmasına rağmen; sıkıştırma oranı bütün diğer rakiplerinden daha düşüktür. Bu üstünlükle her koşulda, hatta oksijenin az olduğu çok yüksek irtifalarda bile rahatlıkla çalışır.
Ford'un yeni aracı göze güzel görünüyor; ama 10 vites nerede ihtiyaç olur? Otomatik vitesli araçlarda gaz pedalı; motor torkunu ayarlar. Yani bu araçta tork sıçramaları çok fazla olmalı ki; mümkün olan en dar tork aralığında çalışmak için vites sayısı arttırılmış olabilsin. 2 litrelik bir motorda bu kadar büyük tork sıçramaları ancak çok yüksek sıkıştırma oranları ile mümkündür.
Yani Ford; Toyota'nın yaptığının tam tersini yapıyor:
Anti-efsane bir motor...
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SertyAdams 1 yıl
Amerikada 40bin dolar bizde 400bin
. 2.0 motor 250 civarı olursa tr de alan olur.
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Ambarad 1 yıl
Hayalimdeki araç. Hayallerimizi satmadık ya.
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mbsahan 1 yıl
369 lb-ft of torque tan yola çıkarak araç 369 diyen olmuş. NM ile LB-FT ölçü biriminin farklı ifadeleridir. Araç 510 NM torque fuelunitconversion.com/...
3.2 litre motor hacmi sebebiyle Ranger Wildtrak MTV si çok yüksekti ve piyasa kayıbı yaşıyordu. 2.0 lt motor Türkiye de tercih sebebi olacaktır.
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fantomasds 1 yıl
media.chevrolet.com/...
360 hp 515 NM ramtrucks.com/...
385 Hp 900 NM ford.com/...
450 Hp 935 NM
Bunlar heyecanlandırıyor. 2000 motorlu pick uplar değil.
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darthskywalker 1 yıl
Off raptor hayalimdir ya ama hem turkiyede yok hem cok buyuk. Keske bu arac girse turkiyeye alirim valla
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lutufi123 1 yıl
Motortrend'in incelemesi var F150 icin izlemenizi oneririm saheser resmen arac
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