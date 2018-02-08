Ford'un fabrika çıkışlı performans pick-up'ı Ranger Raptor tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Ford, yeni Ranger Raptor modelinin üzerindeki örtüyü bugün Tayland’da kaldırdı. Araç, belirgin tekerlek kemerleri ve neredeyse tamamı Ford yazısından meydana gelen ön ızgarası da dahil olmak üzere büyük kardeşi F-150 Raptor’dan görsel esintiler taşıyor. Ayrıca yine ön tarafta yeni LED sis farlarına ve hava giriş deliklerine ev sahipliği yapan oldukça sağlam bir tampon bulunuyor.

Sınıfında görülmemiş off-road geometrisi

Ford’un belirttiğine göre sınıfında daha önce görülmemiş bir off-road geometrisine sahip olan araçta yaklaşma açısı 32.5, karın açısı 24, ve uzaklaşma açısı da 24 derece olarak geliştirildi. Standart Ranger modelinde 230mm olan yerden yükseklik ise Ranger Raptor'da 280mm'ye yükseltildi. Boyutlara baktığımızda ise aracın 1873mm boyunda, 2180mm genişliğinde ve 5398mm uzunluğunda olduğunu görüyoruz.

Fabrika çıkışlı performans pick-up'ı

Bu canavara güç vermek içinse kaputun altında 210bg güç ve 500Nm tork üreten yeni nesil 2.0 litre dört silindir çift turbo dizel motor kullanılıyor. Üretilen bu güç, 10 ileri otomatik şanzıman ile yol aktarılıyor. “Fabrika çıkışlı performans pick-up’ı” olarak tanımlanan 4x4 ve çift kabinli araçta off-road süspansiyon ve 332mm'lik ön ve arka fren rotorları bulunuyor..

Her araziye uygun BF Goodrich 285/70 R17 lastiklerle çevrelenmiş 17 inç jantlara sahip Raptor’un arka tamponuna entegre bir çeki demiri ve iki kurtarma kancası bulunuyor. Toplam çekme kapasitesi ise 2500kg.

http://www.motortrend.com/news/ford-ranger-raptor-first-look-review/