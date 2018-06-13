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2019 Volkswagen Passat ilk kez göründü

Makyajlı haliyle önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen 2019 Volkswagen Passat ilk kez kameralara yakalandı. Ön ve arka kısmı kamuflajlı olan araçta oldukça küçük değişimler mevcut.
11 ay
18,2b
1
35
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Volkswagen Passat ilk kez göründü
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Geçirdiği makyaj operasyonu ile birlikte bu yılın sonlarına doğru tanıtılacağı onaylanan 2019 Volkswagen Passat, ilk kez casus kameralara yakalandı. Yalnızca ön ve arka kısmında kullanılan kamuflajlar, yeni Passat’ın şimdiki modele kıyasla sadece ufak değişikliklere ev sahipliği yapacağını ortaya koyuyor.

Makyajlı Volkswagen Passat’ın ön tarafında kamuflaj bulunsa da, daha önce ortaya atılan söylentilerdeki gibi Arteon benzeri bir tasarıma sahip olmayacağı açıkça belli oluyor. Ön panjurun ve farların güncel modelle benzerliği koruduğu, fakat tamponun alt kısmındaki hava girişi ve sis farlarının bulunduğu bölgede oynamalar yapıldığı görülüyor. Yine güncel modelden uzaklaşmayan arka kısımda stop grubunun yeni grafiklere sahip olabileceği anlaşılıyor.

2019 Volkswagen Passat’ın kabin tarafı görülmese de, bu kısımda da köklü bir değişim beklenmiyor. İyileştirilmiş bağlanılabilirlik özellikleri, yeni materyaller ve küçük bir ihtimal yeni bilgi-eğlence sisteminin kullanılabileceği düşünülüyor. Yeni Touareg modelindeki bilgi-eğlence sisteminin bu modele taşınması ise kuvvetle muhtemel bir sonraki nesil üzerinde gerçekleşecek.

Makyajlı Volkswagen Passat’ın motor yelpazesinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Fakat daha önce çıkan haberler GTE plug-in hybrid versiyonun daha uzun menzil sunmak için güncelleneceği yönünde. Ayrıca, turbo V6 üniteye sahip R versiyonunun da aileye katılabileceği düşünülüyor.

2019 Volkswagen Passat’ın tanıtımı önümüzdeki aylarda gerçekleşecek. Güncel Passat modelleri ise 138 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde müşteri bekliyor.


https://www.carscoops.com/2018/06/facelifted-vw-passat-coming-revised-front-rear-styling/ Yorum Yaz
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Fenomenon 11 ay en beğenilen
Diğer markalar yeni tasarım belli olmasın diye kamuflaj yapar, vw eski tasarımla aynı olduğu belli olmasın diye kamuflaj yapıyor :D
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karakaya_o 11 ay
Olmazsa olmaz
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XPerience 11 ay Kerim5100
Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi daha vurucu
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turkeril 11 ay
Kamuflajsız fotolar yayınlandı.
Biri bulup koysa mobildeyim ...
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ÇatlakMerlin 11 ay
Ne farkı var yahu :) Ben bir fark göremedim. Passat bildiğin passat işte. Bu volkswagen neden böyle yapıyor anlamak mümkün değil. Zaten bozulan bir imajın var. Toparlamak için gayret göstersene, daha da kötü yapıyorsun...
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haberelectro 11 ay ÇatlakMerlin
Makyajda ne olmasini bekliyosun?
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K_Spartakus 11 ay
Artık vereceği yeni bir şey yok, almanya'dan da ağır tazminat cezası aldı, bugünden itibaren daha fazla para harcayamaz.
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fakir-bir-kul 11 ay
Kamuflaj bile öncekinin aynısı
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fotifoti 11 ay
adamlar komple kamuflaja bile erinmiş. sadece panjur değişmiş galiba. gerisi aynı :)
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mavizaman 11 ay
şahtı şahbaz olmuş.
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Barni Moloztaş 11 ay
Tokk kapı sesi varsa belki
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olorin_ 11 ay
Bayram Namazından sonra sıraya girip, 5-10 tane alacağım nasipse
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haylaz__ 11 ay
Resme değil sayılara bakın yani satış rakamlarına gerisi tırı vırı. Vw için
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haberelectro 11 ay
Helal olsun D segmentte bu basariya ulasan marka yok.
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