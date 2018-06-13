2019 Volkswagen Passat ilk kez göründü

Tam Boyutta Gör

Geçirdiği makyaj operasyonu ile birlikte bu yılın sonlarına doğru tanıtılacağı onaylanan 2019 Volkswagen Passat, ilk kez casus kameralara yakalandı. Yalnızca ön ve arka kısmında kullanılan kamuflajlar, yeni Passat’ın şimdiki modele kıyasla sadece ufak değişikliklere ev sahipliği yapacağını ortaya koyuyor.

Makyajlı Volkswagen Passat’ın ön tarafında kamuflaj bulunsa da, daha önce ortaya atılan söylentilerdeki gibi Arteon benzeri bir tasarıma sahip olmayacağı açıkça belli oluyor. Ön panjurun ve farların güncel modelle benzerliği koruduğu, fakat tamponun alt kısmındaki hava girişi ve sis farlarının bulunduğu bölgede oynamalar yapıldığı görülüyor. Yine güncel modelden uzaklaşmayan arka kısımda stop grubunun yeni grafiklere sahip olabileceği anlaşılıyor.

2019 Volkswagen Passat’ın kabin tarafı görülmese de, bu kısımda da köklü bir değişim beklenmiyor. İyileştirilmiş bağlanılabilirlik özellikleri, yeni materyaller ve küçük bir ihtimal yeni bilgi-eğlence sisteminin kullanılabileceği düşünülüyor. Yeni Touareg modelindeki bilgi-eğlence sisteminin bu modele taşınması ise kuvvetle muhtemel bir sonraki nesil üzerinde gerçekleşecek.

Makyajlı Volkswagen Passat’ın motor yelpazesinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Fakat daha önce çıkan haberler GTE plug-in hybrid versiyonun daha uzun menzil sunmak için güncelleneceği yönünde. Ayrıca, turbo V6 üniteye sahip R versiyonunun da aileye katılabileceği düşünülüyor.

2019 Volkswagen Passat’ın tanıtımı önümüzdeki aylarda gerçekleşecek. Güncel Passat modelleri ise 138 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde müşteri bekliyor.

https://www.carscoops.com/2018/06/facelifted-vw-passat-coming-revised-front-rear-styling/