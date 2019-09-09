2019 Mercedes GLC 350e ve GLE 350de isimli iki hibrit model tanıtıldı

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Alman otomotiv devi Mercedes, kendi evindeki dev fuar öncesince yeni model tanıtımlarına hız verdi. Şirketin örtüsünü kaldırdığı son araçlar Mercedes GLC ve GLE’nin plug-in hybrid versiyonları oldu.

Mercedes GLC 350e 4Matic EQ Power

Yeni Mercedes GLC 350e 4Matic EQ Power, adındaki EQ takısından da anlaşılacağı üzere elektrik desteğine sahip bir model. Kaputun altındaki sistem 211 beygir güç ve 350 Nm tork üreten 2.0 litre turbo dört silindirli ünite, 123 beygir güç ve 440 Nm tork üreten bir elektrik motoru ve 13.5 kWh’lık lityum iyon bataryadan meydana geliyor.

Elektrik desteği sayesinde toplam 320 beygir güç ve 700 Nm tork çıkışına ulaşan plug-in hybrid GLC 350e’nin 0-100 km/s hızlanması 5.7 saniye sürüyor. 230 km/s maksimum hıza sahip olan araç, WLTP ölçümlerine göre saf elektrik modunda tek şarjla 43 kilometre ilerleyebiliyor.

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Henüz makyajlı GLC 350e modelinin görselleri paylaşılmadığı için görseller GLE 350 de modeline ait

Mercedes GLE 350 de 4Matic

Mercedes GLE 350 de 4Matic modelinin plug-in hybrid sistemi ise biraz daha etkileyici. Söz konusu sistem 2.0 litre dört silindirli dizel ünite, bir elektrik motoru ve 31.2 kWh’lık daha büyük bir bataryadan oluşuyor. Farklı bir sisteme sahip olmasına rağmen GLE 350 de modeli de toplamda 320 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor. Farkın yaşandığı taraf ise aracın hızı ve elektrikli sürüş menzili.

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0-100 km/s hızlanmasını 6.8 saniyede tamamlayan Mercedes GLE 350 de 4Matic modelinin maksimum hızı 210 km/s olarak açıklandı. Bu değerler doğal olarak küçük kardeşinin biraz gerisinde olsa da büyük batarya sayesinde sunduğu menzil çok daha fazla. Zira GLE 350 de modelinin WLTP ölçümlerine göre saf elektrikli sürüş menzili 100 km olarak açıklandı.

Mercedes GLC 350e 4Matic EQ Power ve GLE 350 de 4Matic modelleri bu hafta Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenecek. Araçların önümüzdeki yılın ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor.