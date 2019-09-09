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720 beygirlik Ferrari F8 Spider tanıtıldı

Sahne alacağı Frankfurt Otomobil Fuarı öncesi örtüsü kaldırılan Ferrari F8 Spider'da 720 beygir güç üreten V8 motor bulunuyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması sadece 2.9 saniye.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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720 beygirlik Ferrari F8 Spider tanıtıldı
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Bu hafta kapılarını açacak olan Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkmaya hazırlanan Ferrari F8 Spider üzerindeki örtü kalktı. İtalyan markanın en yeni convertible modellerinden biri olan F8 Spider kalbinde 720 beygirlik motorla geldi.

488 Spider’ın halefi diyebileceğimiz Ferrari F8 Spider’da 3.9 litre çift turbolu V8 ünite bulunuyor. F8 Tributo coupe’de de gördüğümüz ünite 8.000 devirde 720 beygir güç ve 3.250 devirde 770 Nm maksimum tork üretiyor. Bu değerlerle birlikte F8 Spider’ın 0-100 km/s hızlanması yalnızca 2.9 saniye, 0-200 km/s hızlanması ise 8.2 saniye sürüyor. İtalyan convertible’ın maksimum hızı ise 340 km/s.

720 beygirlik Ferrari F8 Spider tanıtıldı
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Kendinden önceki 488 Spider gibi katlanabilir bir tavana sahip olan Ferrari F8 Spider’ın tavanı 45 km/s hıza kadar 14 saniyede katlanarak açılıp kapanabiliyor. Boş ağırlığı 1400 kg olan araçtaki ağırlık dağılımının önde yüzde 41,5 arkada yüzde 58,5 olacak şekilde ayarlandığı belirtiliyor. F8 Spider’ın 488 Spider’a göre yüzde 10 oranında daha aerodinamik olduğu da İtalyan markanın dikkat çektiği detaylar arasında.

Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin en tecrübeli babayiğidi projeden ayrılıyor"

Diğer teknik detayları coupe ikiziyle aynı olan Ferrari F8 Spider’da Side Slip Control 6.1 ve Ferrari Dynamic Enhancer (FDE+) gibi sistemler bulunuyor. 7 ileri Cambio F1 şanzımanla donatılan aracın fren sisteminde önde 398 mm arkada ise 360 mm diskler görev yapıyor.

Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkacak Ferrari F8 Spider’ın fiyatı henüz açıklanmadı.



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deniz_sea 6 sa. en beğenilen
Bizde ancak klavyede ki F8 tuşuna basarız, oda bir amaca hizmet etmez...
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painkiller26 4 sa.
Guzel walpaper olur bundan koenigseg eskidi uzun sure durunca.
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pop-up 4 sa.
ferrari dediğin kırmızı değil sarı olur
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deniz_sea 6 sa. en beğenilen
Bizde ancak klavyede ki F8 tuşuna basarız, oda bir amaca hizmet etmez...
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STMUS 7 sa.
Renk çok yakışmış.
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HeavenForce77 7 sa.
Öyle bi zamanda öyle bi sistemin kurbanı oldukki yan tarafa noktalar bırakıyorum doldurursunuz............
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