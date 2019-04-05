2019'un ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok satan 10 otomobil markası

ODD’nin paylaştığı verilere göre, 2019’un ilk çeyreğindeki otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.74 geriledi. Otomobil satışları bu yıl 68 bin 812 adette kaldı. Fransız üretici Renault, ilk üç ay içerisinde 12 bin 66 adet satış yaparak dönemi lider kapattı. Şirketin en çok sattığı model ise her zaman olduğu gibi Megane Sedan oldu. Megane Sedan, bu dönemde 4 bin 853 adet sattı.
Geçen yılın aynı döneminde dördüncü olan Fiat, bu yıl ikinciliği Volkswagen’in elinden aldı. 10 bin 638 adet satış gerçekleştiren markanın en çok satan modeli 9 bin 978 adetle Egea Sedan oldu. Üçüncü sırada yer alan Volkswagen ise 6 bin 956 adet satış gerçekleştirirken, bunların 2 bin 737 adetini Passat modeli oluşturdu. İşte yılın ilk üç ayında Türkiye’de en çok satan markalar;
http://www.odd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/2412/Model%20Dokumu%20Mart'2019.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir de bize bakın :D
2015 model
157,000 km de