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2019'un ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok satan 10 otomobil markası

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 yılının ilk üç ayına ait perakende satış verilerini marka ve model bazında paylaştı. Verilere göre Türkiye'de satılan ilk 10 markayı sizler için derledik.
1 ay
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46
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019'un ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok satan 10 otomobil markası
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2019 yılının ilk üç ayını ardımızda bıraktık. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), her zaman olduğu gibi bu yıl da otomotiv sektörünün ilk çeyrek performansını açıkladı. Biz de bu verilerden yola çıkarak 2019’un ilk 3 ayında ülkemizde en çok satılan ilk 10 otomobil markasını derledik.

ODD’nin paylaştığı verilere göre, 2019’un ilk çeyreğindeki otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.74 geriledi. Otomobil satışları bu yıl 68 bin 812 adette kaldı. Fransız üretici Renault, ilk üç ay içerisinde 12 bin 66 adet satış yaparak dönemi lider kapattı. Şirketin en çok sattığı model ise her zaman olduğu gibi Megane Sedan oldu. Megane Sedan, bu dönemde 4 bin 853 adet sattı.

Geçen yılın aynı döneminde dördüncü olan Fiat, bu yıl ikinciliği Volkswagen’in elinden aldı. 10 bin 638 adet satış gerçekleştiren markanın en çok satan modeli 9 bin 978 adetle Egea Sedan oldu. Üçüncü sırada yer alan Volkswagen ise 6 bin 956 adet satış gerçekleştirirken, bunların 2 bin 737 adetini Passat modeli oluşturdu. İşte yılın ilk üç ayında Türkiye’de en çok satan markalar;

*Listede güncel 2019 model yılı fiyatları yazılıdır 


http://www.odd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/2412/Model%20Dokumu%20Mart'2019.pdf Yorum Yaz
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ceo-tr 1 ay en beğenilen
almayın aldırmayın. ikinci el alın. yada bir sene mevcutla idare edin. satış düşmedikçe fiyat düşmez. 3 ayda 68 bin 812 araç satılmış. keşke bilinçli toplum olsak.
almayın aldırmayın. ikinci el alın. yada bir sene mevcutla idare edin. satış düşmedikçe fiyat düşmez. 3 ayda 68 bin 812 araç satılmış. keşke bilinçli toplum ols...
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2 Yanıt Yanıtla +38
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dere.beyi 1 ay
millet kendi 13 14 bin lirasıyla neler alıyor
bir de bize bakın :D
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2015 model
157,000 km de
millet kendi 13 14 bin lirasıyla neler alıyorbir de bize bakın :D2015 model157,000 km de
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1 Yanıt Yanıtla +21
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strathmorea 1 ay
152 bin tl fiyatı olan Suzuki vitara 1.6 glx 4x4 2018 i böbreklerinden raporu olan yakınım üzerinden 101 bine aldık. Sadece ötv çıkınca 152 bin tl olan araba 101 bine geriledi. Arabanın üç te biri sadece ötv anlayacağınız. Halk nasıl soyuluyor o kadar bariz ki. Tartışmaya açık bir konu bile değil.
152 bin tl fiyatı olan Suzuki vitara 1.6 glx 4x4 2018 i böbreklerinden raporu olan yakınım üzerinden 101 bine aldık. Sadece ötv çıkınca 152 bin tl olan araba 10...
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arekamint 1 ay
tucson'dan hiç beklemezdim. Şaşırdım
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mazi09 1 ay
Renault, OYAK kampanyaları ve ordu mensuplarına indirimli satışlarla, ipi göğüslüyor.
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
İlk 2 li ölün makinesi almış reno toparladı biraz da Fiat tam çöp
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huso 1 ay metehanturt
Neye gore cop?Gerekceleriniz neler?
Renault biraz toparlamıs nerde toparladı Renault zaten butun aracları yıllardır NCAP de 5 yıldız alıyor.Ortada toparlanacak birsey yok ki...
Egea 3 yıldız , HB 4 yıldız neden kaporta mı kotu hayır guvenlik aracları eksik diye...
Ezbere yorumlar yapıyorsunuz onu da gectik de ne kadar kolay "cop" diyebiliyorsunuz.
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huso 1 ay
Liste son derece dogal benim listede tek sasırdıgım Opel onun dısında gayet normal...
Bazı Markalarda Marka degil sadece tek Model satmıs neredeyse
Fiat yerine Direkt Egea,Honda yerine Direkt Civic,Toyota yerine Corolla, Nissan yerine direkt Quasqai diyebiliriz.
İlk 2 sırada Renault ve Fiat'ın olması cok normal bir sonuc , bu forumda cogu seye gayet rahat bir sekilde anlamsızca "çöp" denebiliyor.Fiat foruma gore coptur,Renault coptur.
Alfa,Maserati,Lancia,Ferrasi bunlardan hic mi geri donus olmuyor Fiat'a ayrıca Mjet gibi kalitesini ve dayanıklılıgını ispatlamıs yine T-jet 120,140,170BG ile kalitesini ispatlamıs kac motor var?Ayrıca daha Brezilya ve Hindistan da Dunya Modeli ve Motoru var.1.0 Firely ,1.3 Firefly ekstra Modelleri vs
Ayrıca Egea'yı sadece Filoya baglayamazsın.Adam 62.000 TL ye 5 yıl garantili Sıfır arac veriyor.Filo olmasa da satar.
Yine Renault Clio,Megane olsun Avrupa da en cok satan modellerden, DCI gibi efsane motoru var, F1 in en basarılı takımlarından, 12.000 aracın 5000 tanesi Megane burada nasıl elestiriliyor.
Kim ne derse desin ilk 2 sıranın Renault ve Fiat olması gayet dogal...Reno'nun tek eksigi bence DSG gibi EDC ye bel baglaması sen de hemserin gibi gec tam otomatige Aisin mi olur ZF mi olur koy secenegi o eksigin de gitsin.
Civic ile Corolla'nın zaten cok buyuk kısmı Atmosferik ve LPG li araclar, anlamıyorum C-HR de 1.2 116BG 185NM Tork Turbon var.Ustelik Vergi Diliminden de avantajlı koysana Corolla'ya,yeni Corolla eski Auris'e,Yaris'e Turboyu da atmosferik de kalsın.
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lojistisyen 1 ay
Fiat, egea'nın ekmeğini yiyor çatır çatır. Piyasanın böyle bi arabaya açlığı varmış resmen, çok optimum, f/p dibi bi araç
Sırf egea sedan satışıyla listeye 2.sıradan girmiş adamlar. B segment ve c suv modelleri de olsa ne olurdu acaba.
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auto_man 1 ay lojistisyen
Piyasada bu kadar egea olması aracın ikinci elinide ciddi anlamda etkiler. Satıcı ilanlar arasındaki en dip fiyatı vermek zorunda kalabilir. Çünkü çok fazla rakip ilan olacak
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yc#1 1 ay
Filo satışlarını değerlendirme dışında bırakıp perakende satışları görebilseydik daha güzel olurdu. 301 ve Egea'nın çoğunu firmalar almıştır.
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lojistisyen 1 ay yc#1
Filo satışları çıksa bile bireyselde en fazla satış yine egea. Her modelde filo oranı var neticede. Megane, corolla, focus... Geçen hybrid corolla bi şirketle bin adetlik satışa imza attı mesela...
65 bine sıfır c segment araba veriyorlar, millet kapış kapış 1.4 easy-urban egea alıyor.
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tugares 1 ay
Anlamadığım hemen herkes param yok diyor ama ne hikmetse sıfır araba alabiliyor. Arabanın sermaye olarak kullanılması ne kadar ilginç 😊
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mladenbmv 1 ay
en düşük taksit 1,366 tl 60 ay vade ile.asgari ücret agi dahil 2020 tl aylık 1360 taksit ödedin aracı ayda 4 sefer binsen 50 tl den 200 tl yakıt.aracın sigorta kasko v.s 400 de öyle yaptı 1966 e sana kaldı 80 tl güle güle harca parayı.
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simbolmina 1 ay
Bu da bizi kıskanan Almanya’nın bir çeyreklik raporu, geçen sene.
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yasiraktas 1 ay
Yanlış haber. Ford ilk üçte.
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