2019'un ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok satan 10 otomobil markası

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2019 yılının ilk üç ayını ardımızda bıraktık. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), her zaman olduğu gibi bu yıl da otomotiv sektörünün ilk çeyrek performansını açıkladı. Biz de bu verilerden yola çıkarak 2019’un ilk 3 ayında ülkemizde en çok satılan ilk 10 otomobil markasını derledik.

ODD’nin paylaştığı verilere göre, 2019’un ilk çeyreğindeki otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.74 geriledi. Otomobil satışları bu yıl 68 bin 812 adette kaldı. Fransız üretici Renault, ilk üç ay içerisinde 12 bin 66 adet satış yaparak dönemi lider kapattı. Şirketin en çok sattığı model ise her zaman olduğu gibi Megane Sedan oldu. Megane Sedan, bu dönemde 4 bin 853 adet sattı.

Geçen yılın aynı döneminde dördüncü olan Fiat, bu yıl ikinciliği Volkswagen’in elinden aldı. 10 bin 638 adet satış gerçekleştiren markanın en çok satan modeli 9 bin 978 adetle Egea Sedan oldu. Üçüncü sırada yer alan Volkswagen ise 6 bin 956 adet satış gerçekleştirirken, bunların 2 bin 737 adetini Passat modeli oluşturdu. İşte yılın ilk üç ayında Türkiye’de en çok satan markalar;

*Listede güncel 2019 model yılı fiyatları yazılıdır

http://www.odd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/2412/Model%20Dokumu%20Mart'2019.pdf