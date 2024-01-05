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    2023 yılında Türkiye'de en çok satılan otomobiller

    1.2 milyonu aşarak rekorlara sahne olan otomotiv pazarında 2023 yılının en çok satan otomobil modellerini sizler için derledik. İşte detaylar:                        
    2023 yılında Türkiye'de en çok satılan otomobiller!
    Türkiye'de sıfır otomobil satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63,2 oranında artarak 957.341 adede yükseldi. Peki yılın kazananları hangi otomobiller oldu? Listenin ilk sırasında Fiat Egea Sedan, rakiplerine göre önemli bir farkla liderliğini koruyor.

    Renault Clio, aralık ayında atağa kalkıp Egea Sedan'ı geçmiş olsa da toplam satışlarda rakibinin çok gerisinde kalıyor. Üçüncü sırada ise yine tanıdık bir isim olan Egea Cross bulunuyor. Megane Sedan ve Corolla ile ilk beş sıranın tamamlandığı listede Türkiye'nin otomobili Togg T10X'in V2 versiyonuyla ilk 10'a girmeyi başardığını görmekteyiz.

    2023'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller 🚗
    Sıra Model Adet
    1. Egea Sedan 80.768
    2. Clio 58.581
    3. Egea Cross 41.030
    4. Megane Sedan 34.887
    5. Corolla 30.276
    6. Duster 24.065
    7. i20 20.919
    8. Corsa 20.840
    9. T10X V2 19.583
    10. 3008 18.048

    Aralık 2023'te en çok satılan otomobiller 🔽
    Sıra Model Adet
    1. Clio 8.482
    2. Megane Sedan 6.059
    3. T10X V2 6.011
    4. Corolla 5.664
    5. Egea Sedan 5.469
    6. Egea Cross 4.671
    7. Polo 2.822
    8. Qashqai 2.672
    9. Duster 2.423
    10. C4X 2.372
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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