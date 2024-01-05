Türkiye'de sıfır otomobil satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63,2 oranında artarak 957.341 adede yükseldi. Peki yılın kazananları hangi otomobiller oldu? Listenin ilk sırasında Fiat Egea Sedan, rakiplerine göre önemli bir farkla liderliğini koruyor.

Renault Clio, aralık ayında atağa kalkıp Egea Sedan'ı geçmiş olsa da toplam satışlarda rakibinin çok gerisinde kalıyor. Üçüncü sırada ise yine tanıdık bir isim olan Egea Cross bulunuyor. Megane Sedan ve Corolla ile ilk beş sıranın tamamlandığı listede Türkiye'nin otomobili Togg T10X'in V2 versiyonuyla ilk 10'a girmeyi başardığını görmekteyiz.

2023'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller 🚗 Sıra Model Adet 1. Egea Sedan 80.768 2. Clio 58.581 3. Egea Cross 41.030 4. Megane Sedan 34.887 5. Corolla 30.276 6. Duster 24.065 7. i20 20.919 8. Corsa 20.840 9. T10X V2 19.583 10. 3008 18.048

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Aralık 2023'te en çok satılan otomobiller 🔽 Sıra Model Adet 1. Clio 8.482 2. Megane Sedan 6.059 3. T10X V2 6.011 4. Corolla 5.664 5. Egea Sedan 5.469 6. Egea Cross 4.671 7. Polo 2.822 8. Qashqai 2.672 9. Duster 2.423 10. C4X 2.372

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2023 yılında Türkiye'de en çok satılan otomobiller!