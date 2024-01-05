2023 yılında Türkiye'de en çok satılan otomobiller!

- 2023'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller 🚗
- Aralık 2023'te en çok satılan otomobiller 🔽
- Yorumlar
Renault Clio, aralık ayında atağa kalkıp Egea Sedan'ı geçmiş olsa da toplam satışlarda rakibinin çok gerisinde kalıyor. Üçüncü sırada ise yine tanıdık bir isim olan Egea Cross bulunuyor. Megane Sedan ve Corolla ile ilk beş sıranın tamamlandığı listede Türkiye'nin otomobili Togg T10X'in V2 versiyonuyla ilk 10'a girmeyi başardığını görmekteyiz.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Egea Sedan
|80.768
|2.
|Clio
|58.581
|3.
|Egea Cross
|41.030
|4.
|Megane Sedan
|34.887
|5.
|Corolla
|30.276
|6.
|Duster
|24.065
|7.
|i20
|20.919
|8.
|Corsa
|20.840
|9.
|T10X V2
|19.583
|10.
|3008
|18.048
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|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Clio
|8.482
|2.
|Megane Sedan
|6.059
|3.
|T10X V2
|6.011
|4.
|Corolla
|5.664
|5.
|Egea Sedan
|5.469
|6.
|Egea Cross
|4.671
|7.
|Polo
|2.822
|8.
|Qashqai
|2.672
|9.
|Duster
|2.423
|10.
|C4X
|2.372
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.