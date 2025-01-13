Renault'dan ÖTV muafiyetine giren modeller hakkında açıklama

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Yeni yıl öncesi Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemeler kapsamında, ÖTV muafiyetinden faydalanılabilecek otomobiller için yüzde 40 yerlilik oranı taşıma şartı getirildi.

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti ise 1 Ocak 2025 itibarıyla 2 milyon 290 bin 200 TL olarak güncellendi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılında otomobil satışlarındaki yerli model payı yüzde 29 olarak gerçekleşmişti. İlgili düzenlemeyle yerli üretimin teşvik edilmesi ve yerlilik payının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Otomobilin üretiminde kullanılan malzemelerin, parçaların ve iş gücünün yerli kaynaklardan sağlanmasıyla elde edilen yerlilik oranı, yeni düzenlemeyle birlikte özellikle Türkiye’de üretim yapan otomobil markaları açısından avantaj sağlıyor.

Türkiye’de aktif olarak üretim yapan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yıllık 400 bine yakın üretim kapasitesiyle yerli üretime önemli katkılar sağlıyor. Renault markasının Clio ve Megane Sedan modelleri, yüzde 40 yerlilik oranını yakalayan sınırlı sayıdaki modeller arasında yer alıyor.

Clio ve Megane Sedan, Renault’nun Türkiye binek pazarındaki liderliğini pekiştiren önemli iki modeli arasında bulunuyor. Bu iki model, yıl boyunca gerçekleşen binek model satışlarında liderliği elinde bulunduran ilk üç model arasında konumlanıyor. Yeni çıkan kararla Clio ve Megane Sedan modellerinin, ÖTV muafiyetine yönelik en güçlü tercihler olarak öne çıkması bekleniyor.

MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Clio ve Megane Sedan, ürün gamımızın en çok satan modelleri olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin severek kullandığı, binek satışlarının ilk üç sırasında yer alan bu iki modelimizi hâlihazırda caddelerde sıklıkla görüyoruz. Türkiye’de üretilen ve önemli yerlilik oranlarına sahip olan bu modellerimiz, ÖTV muafiyetine ilişkin yeni getirilen düzenlemelerle, engelli vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaya devam edecek. Bu modellerimizle hem engelli vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarına destek olmaya hem de yerli üretimin teşvik edilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğimiz için mutlu ve gururluyuz” dedi.

Renault Clio

2024 yılını 50.891 adet satışla kapatan Renault Clio, Türkiye’de en çok sevilen ve tercih edilen binek modellerin başında geliyor. Renault’nun binek satışlarındaki liderliği sırtlayan Clio modeli, aynı zamanda binek pazarında en çok satılan ikinci model olarak konumlanıyor.

B-HB segmentinde bulunan Clio’nun 145 hp hibrit motor seçeneği, 10 inç dijital gösterge ekranı, 9,3 inç multimedya ekranı ve sınıfında standartları zorlayan 391 litrelik bagaj hacmi, Renault Clio’nun ayırt edici özellikleri olarak öne çıkıyor.

Sportif Esprit Alpine versiyonu, Clio’nun maceracı ruhunu ön plana çıkarıyor. Benzin otomatik ve düşük yakıt tüketimine sahip hibrit motor seçenekleri bulunan Renault Clio, tüm versiyonlarıyla yeni ÖTV düzenlemelerine uygun modeller arasında yer alıyor.

Megane Sedan

Renault’nun Türkiye yollarında en çok görmeye alışık olduğumuz modelleri arasında bulunan Renault Megane Sedan, bu özelliğine yakışacak şekilde Türkiye’nin en çok satan 3. binek modeli olarak konumlanıyor. Megane Sedan, özellikle filo şirketleri tarafından da en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alıyor.

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2024 yılında 40.077 adet satarak önemli bir satış başarısı elde eden Megane Sedan; dinamik dış tasarımı, geniş iç mekanı, büyük bagaj hacmi ve kolay kullanımıyla Türkiye’deki birçok kesimin tercihi oluyor. Benzinli versiyonu için yüksek motor gücüne ulaşırken dizel otomatik versiyonu için düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Renault Megane Sedan da Renault Clio gibi tüm versiyonlarıyla yeni ÖTV düzenlemelerini karşılayan modeller arasında bulunuyor.

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Renault'dan ÖTV muafiyetine giren modeller hakkında açıklama