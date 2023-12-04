Tam Boyutta Gör Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından paylaşılan verilere göre, Kasım ayında 91.424 adet, Ocak-Kasım döneminde ise 840.925 adet sıfır otomobil satışı gerçekleştirildi. Biz de her zaman olduğu gibi söz konusu dönemlerde en çok satılan ilk 10 otomobili sizler için listeledik.

Fiat Egea Sedan, 2023 yılında da liderliği elinden bırakmamakta kararlı. 11 aylık dönemde 75.299 adet satışla pazarın yüzde 9'unu elinde tutan modeli yine yakından tanıdığımız Renault Clio takip ediyor. Sırasıyla Egea Cross, Megane Sedan ve Corolla ile listenin ilk beş sırası tamamlanıyor.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller 🥇 (2023 Ocak-Kasım) Sıra Model Adet 1. Egea Sedan 75.299 2. Clio 50.099 3. Egea Cross 36.359 4. Megane Sedan 28.828 5. Corolla 24.612 6. Duster 21.642 7. Corsa 18.916 8. i20 18.768 9. 3008 16.097 10. 2008 16.089

Kasım ayında en çok satılan modellere baktığımızda ilk üç sıra hiç şaşırtıcı değil. Devamında ise Togg'un T10X V2 versiyonuyla dördüncü sırada yer aldığını görmekteyiz. Corolla ve Polo'nun takip ettiği listede yeni nesliyle üst sıralarda göremediğimiz Nissan Qashqai yedinci sırada yer alıyor.

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Türkiye'de en çok satılan otomobiller 🚗 (2023 Kasım) Sıra Model Adet 1. Egea Sedan 5.896 2. Clio 4.769 3. Megane Sedan 4.706 4. T10X V2 4.401 5. Corolla 3.243 6. Polo 3.131 7. Qashqai 2.978 8. Egea Cross 2.557 9. i20 2.188 10. 2008 1.844

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Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri (2023 Ocak-Kasım)