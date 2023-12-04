Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri (2023 Ocak-Kasım)

- Türkiye'de en çok satılan otomobiller 🥇 (2023 Ocak-Kasım)
- Türkiye'de en çok satılan otomobiller 🚗 (2023 Kasım)
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Fiat Egea Sedan, 2023 yılında da liderliği elinden bırakmamakta kararlı. 11 aylık dönemde 75.299 adet satışla pazarın yüzde 9'unu elinde tutan modeli yine yakından tanıdığımız Renault Clio takip ediyor. Sırasıyla Egea Cross, Megane Sedan ve Corolla ile listenin ilk beş sırası tamamlanıyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Egea Sedan
|75.299
|2.
|Clio
|50.099
|3.
|Egea Cross
|36.359
|4.
|Megane Sedan
|28.828
|5.
|Corolla
|24.612
|6.
|Duster
|21.642
|7.
|Corsa
|18.916
|8.
|i20
|18.768
|9.
|3008
|16.097
|10.
|2008
|16.089
Kasım ayında en çok satılan modellere baktığımızda ilk üç sıra hiç şaşırtıcı değil. Devamında ise Togg'un T10X V2 versiyonuyla dördüncü sırada yer aldığını görmekteyiz. Corolla ve Polo'nun takip ettiği listede yeni nesliyle üst sıralarda göremediğimiz Nissan Qashqai yedinci sırada yer alıyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Egea Sedan
|5.896
|2.
|Clio
|4.769
|3.
|Megane Sedan
|4.706
|4.
|T10X V2
|4.401
|5.
|Corolla
|3.243
|6.
|Polo
|3.131
|7.
|Qashqai
|2.978
|8.
|Egea Cross
|2.557
|9.
|i20
|2.188
|10.
|2008
|1.844
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.