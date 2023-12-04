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    Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri (2023 Ocak-Kasım)

    Teslimatların artmasıyla birlikte Togg'u da ilk 10'da görmeye başladığımız listede her zaman olduğu gibi Egea Sedan ve Clio'nun baskınlığı söz konusu.            
    Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri (2023 Ocak-Kasım) Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından paylaşılan verilere göre, Kasım ayında 91.424 adet, Ocak-Kasım döneminde ise 840.925 adet sıfır otomobil satışı gerçekleştirildi. Biz de her zaman olduğu gibi söz konusu dönemlerde en çok satılan ilk 10 otomobili sizler için listeledik.

    Fiat Egea Sedan, 2023 yılında da liderliği elinden bırakmamakta kararlı. 11 aylık dönemde 75.299 adet satışla pazarın yüzde 9'unu elinde tutan modeli yine yakından tanıdığımız Renault Clio takip ediyor. Sırasıyla Egea Cross, Megane Sedan ve Corolla ile listenin ilk beş sırası tamamlanıyor.

    Türkiye'de en çok satılan otomobiller 🥇 (2023 Ocak-Kasım)
    Sıra Model Adet
    1. Egea Sedan 75.299
    2. Clio 50.099
    3. Egea Cross  36.359
    4. Megane Sedan 28.828
    5. Corolla 24.612
    6. Duster 21.642
    7. Corsa 18.916
    8. i20 18.768
    9. 3008 16.097
    10. 2008 16.089

    Kasım ayında en çok satılan modellere baktığımızda ilk üç sıra hiç şaşırtıcı değil. Devamında ise Togg'un T10X V2 versiyonuyla dördüncü sırada yer aldığını görmekteyiz. Corolla ve Polo'nun takip ettiği listede yeni nesliyle üst sıralarda göremediğimiz Nissan Qashqai yedinci sırada yer alıyor.

    Türkiye'de en çok satılan otomobiller 🚗 (2023 Kasım)
    Sıra Model Adet
    1. Egea Sedan 5.896
    2. Clio 4.769
    3. Megane Sedan 4.706
    4. T10X V2 4.401
    5. Corolla 3.243
    6. Polo 3.131
    7. Qashqai 2.978
    8. Egea Cross 2.557
    9. i20 2.188
    10. 2008 1.844
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 1 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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