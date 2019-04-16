Aston Martin’in ilk elektrikli otomobili Rapide E tanıtıldı

Aston Martin'in ilk elektrikli otomobili Rapide E sonunda tanıtıldı. Merakla beklenen araç Şangay Otomobil Fuarı’nda sahneye çıktı. İngiliz otomobil üreticisinin yüksek performanslı lüks sedanlarından biri olan Rapide S'in elektrikli versiyonu olarak yollarda boy gösterecek araç, arka tekerleklere güç veren iki elektrik motoruna sahip.

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Otomobildeki ikiz motor kombine olarak 601 beygir güç ve 950 Nm tork üretiyor. Aston Martin mühendisleri 12 silindirli motorun bulunduğu yere kevlar ve karbon fiber malzemeler ile kaplanmış 65 kWh'lik bir lityum-iyon pil yerleştirdi. 800 volt hızlı şarj teknolojisini destekleyen bu batarya paketi Rapide E'nin yaklaşık 320 kilometre yol yapmasını sağlayacak.

Sadece 155 adet üretilecek

Araç 0'dan 100 km/s hıza dört saniyeden kısa sürede ulaşabiliyor. Yani bu konuda Rapide S'den bir saniye daha hızlı. Şirket otomobilin maksimum 250 km/s hıza ulaşabildiğini açıkladı. Rapide E dış görünüş olarak ise yeni jantlar, arka difüzör ve hafif dokunuşlar yapılmış ön tamponu sayesinde biraz farklı görünüyor.

Aracın geleneksel gösterge panelinin içine 10 inçlik bir dijital ekran var. Bilgi ve eğlence sistemi içinse konsolun ortasına 8 inçlik bir ekran yerleştirilmiş. İç mekan olarak premium hissiyatı veren aracın kabin kısmı da son derece şık. Aston Martin ilk elektrikli otomobilinden sadece 155 adet üretmeyi planladığı için yollardaki Rapide E sayısı bir hayli sınırlı olacak. Otomobilin nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı ise henüz açıklanmadı.