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Aston Martin’in ilk elektrikli otomobili Rapide E tanıtıldı

Otomobil devi Aston Martin ilk elektrikli otomobilinin örtüsünü Şangay Otomobil Fuarı’nda kaldırdı. Rapide E olarak adlandırılan aracın tüm detayları haberimizde.
1 ay
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10
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Aston Martin'in ilk elektrikli otomobili Rapide E sonunda tanıtıldı. Merakla beklenen araç Şangay Otomobil Fuarı’nda sahneye çıktı. İngiliz otomobil üreticisinin yüksek performanslı lüks sedanlarından biri olan Rapide S'in elektrikli versiyonu olarak yollarda boy gösterecek araç, arka tekerleklere güç veren iki elektrik motoruna sahip.
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Otomobildeki ikiz motor kombine olarak 601 beygir güç ve 950 Nm tork üretiyor. Aston Martin mühendisleri 12 silindirli motorun bulunduğu yere kevlar ve karbon fiber malzemeler ile kaplanmış 65 kWh'lik bir lityum-iyon pil yerleştirdi. 800 volt hızlı şarj teknolojisini destekleyen bu batarya paketi Rapide E'nin yaklaşık 320 kilometre yol yapmasını sağlayacak.

Sadece 155 adet üretilecek

Araç 0'dan 100 km/s hıza dört saniyeden kısa sürede ulaşabiliyor. Yani bu konuda Rapide S'den bir saniye daha hızlı. Şirket otomobilin maksimum 250 km/s hıza ulaşabildiğini açıkladı. Rapide E dış görünüş olarak ise yeni jantlar, arka difüzör ve hafif dokunuşlar yapılmış ön tamponu sayesinde biraz farklı görünüyor.
Aracın geleneksel gösterge panelinin içine 10 inçlik bir dijital ekran var. Bilgi ve eğlence sistemi içinse konsolun ortasına 8 inçlik bir ekran yerleştirilmiş. İç mekan olarak premium hissiyatı veren aracın kabin kısmı da son derece şık. Aston Martin ilk elektrikli otomobilinden sadece 155 adet üretmeyi planladığı için yollardaki Rapide E sayısı bir hayli sınırlı olacak. Otomobilin nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı ise henüz açıklanmadı.

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fakiramaseksi 1 ay en beğenilen
Passat alın o daha iyi en iyi araba passat, kapısı çok tok
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DH Misafiri 1 ay
Dış tasarım harika, içi ise Aston Martin'e hiç yakışmamış derecede kötü sert ve ucuz plastik dolu gibi his uyandırıyor
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DH Misafiri 1 ay
Fluence ZE gibi araçlardan farkı yok Porsche Taycan gibi yeni platform üzerine koyulması yerine benizinli motoru çıkarıp dönüşüm yapmışlar kısaca gözümde Çöpten farkı yok sınırlı üretimmişmiş çıkacağı fiyatla Tesla Roadster alabilecekken (belkide yanında Porsche Taycan bile alınabilir ) bu çöpe para verilmez
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DH Misafiri 1 ay
Dışarıdan muazzam içeriden sert ve ucuz plastik hiç olmamış Aston
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DH Misafiri 1 ay
Dış tasarım çok şık. Ama iç tasarım Aston Martin'den çok uzak olmuş
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fakiramaseksi 1 ay en beğenilen
Passat alın o daha iyi en iyi araba passat, kapısı çok tok
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BlackGhost12 1 ay
Dış tasarım harika. İç tasarım felaket.
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Ayhanknn23 1 ay yeni yorumcu
efsane gözüküyor. elektrikli araçlarda hatları sertleştiren üreticilere rağmen Aston Martin çizgisinden vazgeçmeyerek dik duruşunu bir kez daha göstermiş.
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sendemail 1 ay
Elektrikli taşıtlarda dış görünüm 2.plandadır ,
Kısaca aracın yürüyen mekaniğinin üstüne patates koysanız da olur diyebiliriz aşırı abartarak.
Önemli olan pil ,araç yazılımı ve bms (battery management system) , 'dir.
Şu anda (şahsen de araştırdım.) yeryüzünde elektrikli araç dediğimizde ,
1-Tesla
2-Derindere Otomotiv
3-Mercedes
Başı çekmektedir.
Buyrun izleyelm arkadaşlar ,iyi forumlar.

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deckartes 1 ay
Aston Martin Vanquish'imi elektrikli bir modelle değiştirmek istiyordum zaten iyi oldu.
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Moueson 1 ay
Abidik gubudik elektrikli otomobil tasarımlarından sonra ilaç gibi geldi ama iç mekan resimlerden ucuz plastik hissi uyandırıyor.
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