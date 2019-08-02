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2020 Volkswagen California 6.1 tanıtıldı

Geçtiğimiz ay çizimlerle ön gösterimi yapılan 2020 Volkswagen California 6.1 bugün resmi olarak tanıtıldı. Makyaj operasyonundan geçirilen California serisi yeni tasarım ve teknolojilere kavuştu.
5 gün
11,4b
2
10
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Volkswagen California 6.1 tanıtıldı
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Makyajlı Volkswagen Multivan 6.1’in geçtiğimiz aylarda tanıtılmasının ardından beklenen güncelleme aracın karavan versiyonuna da geldi. Tasarımı ve teknolojileri yenilenen 2020 Volkswagen California 6.1 resmi olarak tanıtıldı.

Dış tasarımında Multivan 6.1’in izinden giden 2020 Volkswagen California’nın ön yüzünde LED gündüz farlarına sahip yeni aydınlatmalar, Touareg modelinden esinlenen daha büyük bir ızgara ve yeni sis farlarına ev sahipliği yapan ön tampon dikkat çekiyor. Lansman fotoğraflarında serinin en tepesindeki California Ocean 6.1 versiyonunu görüyoruz. Bu versiyonda çift renkli gövde ve yoğun krom kullanımı mevcut. Karavanın ayrıca Beach ve Coast isimli versiyonları da bulunuyor.

2020 Volkswagen California’daki asıl değişim karavanın içerisinde. Coast ve Ocean versiyonlarında bulunan küçük mutfak bölümündeki lavabo, ocak ve buzdolabını açmak için yeni düğmeler mevcut. Ayrıca karavanın içerisinde iki yeni USB girişi de eklenmiş. Arkadaki dolaba eklenen sürgülü kapaklar ve alüminyum kapı kolları da California’nın değişen kısımları arasında. Bunun yanı sıra karavandaki tüm dolap ve koltukların renkleri de yeniden tasarlanmış.

Volkswagen’e göre makyajlı California’daki yataklar eskisine göre daha konforlu. Ayrıca yukarı doğru açılan tavanın etrafında koyu gri çadır kullanılarak güneş ışınlarının daha iyi engellenmesi sağlanmış. Yenilenen kontrol panelinde de eski siyah-beyaz ekranın yerine renkli ve daha fonksiyonlu bir dokunmatik ekran gelmiş. 9.2 inç büyüklüğünde dijital gösterge ve MIB3 bilgi-eğlence ekranları da 2020 Volkswagen California serisinin opsiyonları arasında.

2020 Volkswagen California 6.1’in kaputu altında 200 beygirlik 2.0 litre TDI dört silindirli motor kullanılıyor. Dört tekerlekten çekişli olarak da tercih edilebilen karavanda yeni sürücü asistan sistemleriyle uyumlu elektromekanik direksiyon sistemi bulunuyor. Şerit takip asistanı, park asistanı, yan rüzgar asistanı ve römork asistanı da makyajlı California 6.1’in teknolojileri arasında.

2020 Volkswagen California 6.1 ilk kez Düsseldorf'daki karavan fuarında görücüye çıkacak. Fiyatı ise henüz belli değil.



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Jehat_40 5 gün en beğenilen
Lpg destegi varmıdır acaba ?
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haberelectro 2 gün
Tam emekli arabası al gez
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DH Misafiri 2 gün
TDI bunu gördün mü yorum yazarken...yoksa gereksiz ironi mi kastın?
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DH Misafiri 2 gün
biz at arabası dönemlerine geri dönüyorz . beygirx 3.1 çıkarcaz
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khytr89 3 gün
Vanlife icin mantikli bir arac ama fiyati yuksek olacak belli ki , oyuzden panelvan custom ilanlarina bakmaya devam
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pbmax 4 gün
Isin ilginc tarafi california ismini verdikleri bu transporter da dahil olmak uzere hicbir transporter modelini vw, amerikada satmiyor.
California ismini kullanmalari ilginc olmus.
California da 6 sene yasadim. Hicbir california li bu arabayi almazdi.
O sebeple orada satmamalarini anlayabiliyorum.
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alperdgal 5 gün
Bize cok bunlar, biz camlıvanı alır binek araba gibi bineriz
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ergenius 5 gün
Bunun cam tavanlı olan bir versiyonu vardı. Yaklaşık 1 yıl önce tanıtılan bir türlü bulamadım ya
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brscnk17 5 gün ergenius
Bunun bir büyük versiyonu California XXL var o olabilir
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DH Misafiri 5 gün
çok beğendim
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Jehat_40 5 gün en beğenilen
Lpg destegi varmıdır acaba ?
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