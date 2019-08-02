Sona eren ÖTV indirimi sonrası otomobil satışlarında sert düşüş

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30 Haziran’da sona eren ÖTV indiriminin otomobil satışlarına ne derece etki edeceği merak konusuydu. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Temmuz ayına ait verileri açıklamasıyla birlikte bu sorunun cevabı ortaya çıktı.

ODD’nin paylaştığı verilere göre 2019’un Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 17 bin 927 adette takılı kaldı. ÖTV indiriminin geçerli olduğu son ay olan Haziran’da ise 42 bin 688 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. Bu değerler ışığında, sona eren ÖTV indiriminin otomotiv sektörüne büyük bir darbe vurduğunu söylemek mümkün.

Geçen yılla kıyasladığımızda da daralma büyük

2019 yılı Temmuz ayındaki satışları bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda da durum pek farklı değil. 2018’in yedinci ayında toplam 52 bin 734 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. Bu da satışların geçen yıla kıyasla yüzde 66 gibi ciddi bir oranda azaldığı anlamına geliyor.

Temmuz ayına otomobil özelinde baktığımızda yine yüzde 60’larda azalma görüyoruz. Geçen yılın Temmuz ayında 42 bin 24 adet olan otomobil satışları bu yıl 15 bin 398 adette kaldı. Hafif ticari araç tarafında ise durum daha vahim. Geçen sene 10 bin 710 adet olan hafif ticari araç satışları bu yılın Temmuz ayında 2 bin 529 adette kalarak yüzde 76 oranında daralma gösterdi.

ODD'ye göre 2019 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 340 bin – 380 bin adet aralığında olması tahmin ediliyor.



