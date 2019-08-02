Sona eren ÖTV indirimi sonrası otomobil satışlarında sert düşüş

ODD’nin paylaştığı verilere göre 2019’un Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 17 bin 927 adette takılı kaldı. ÖTV indiriminin geçerli olduğu son ay olan Haziran’da ise 42 bin 688 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. Bu değerler ışığında, sona eren ÖTV indiriminin otomotiv sektörüne büyük bir darbe vurduğunu söylemek mümkün.
Geçen yılla kıyasladığımızda da daralma büyük
2019 yılı Temmuz ayındaki satışları bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda da durum pek farklı değil. 2018’in yedinci ayında toplam 52 bin 734 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. Bu da satışların geçen yıla kıyasla yüzde 66 gibi ciddi bir oranda azaldığı anlamına geliyor.
Temmuz ayına otomobil özelinde baktığımızda yine yüzde 60’larda azalma görüyoruz. Geçen yılın Temmuz ayında 42 bin 24 adet olan otomobil satışları bu yıl 15 bin 398 adette kaldı. Hafif ticari araç tarafında ise durum daha vahim. Geçen sene 10 bin 710 adet olan hafif ticari araç satışları bu yılın Temmuz ayında 2 bin 529 adette kalarak yüzde 76 oranında daralma gösterdi.
ODD'ye göre 2019 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 340 bin – 380 bin adet aralığında olması tahmin ediliyor.
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Ekonominin düzelmeyeceği yeni yeni icat ettikleri vergilerden, merkez bankasının kefen parası diye sakladığı 40 milyar liranın 21 milyar lirasını hazineye aktarmasından belli.
Ülkenin geçim kaynağı artık tarım ve haycancılık değil, bedelli askerlik, imar barışı, içki sigara zammı. Böyle bir anlayış ve bakış açısıyla ne ötv' den vazgeçerler, ne de bir yere varabilirler.