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Sona eren ÖTV indirimi sonrası otomobil satışlarında sert düşüş

ODD'nin açıkladığı verilere göre sona eren ÖTV indiriminin satışlara etkisi büyük oldu. Temmuz ayındaki satışlar indirimin geçerli olduğu son ay olan Haziran'a göre büyük oranda düştü.
5 gün
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Sona eren ÖTV indirimi sonrası otomobil satışlarında sert düşüş
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30 Haziran’da sona eren ÖTV indiriminin otomobil satışlarına ne derece etki edeceği merak konusuydu. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Temmuz ayına ait verileri açıklamasıyla birlikte bu sorunun cevabı ortaya çıktı.

ODD’nin paylaştığı verilere göre 2019’un Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 17 bin 927 adette takılı kaldı. ÖTV indiriminin geçerli olduğu son ay olan Haziran’da ise 42 bin 688 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. Bu değerler ışığında, sona eren ÖTV indiriminin otomotiv sektörüne büyük bir darbe vurduğunu söylemek mümkün.

Geçen yılla kıyasladığımızda da daralma büyük

2019 yılı Temmuz ayındaki satışları bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda da durum pek farklı değil. 2018’in yedinci ayında toplam 52 bin 734 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. Bu da satışların geçen yıla kıyasla yüzde 66 gibi ciddi bir oranda azaldığı anlamına geliyor.

Temmuz ayına otomobil özelinde baktığımızda yine yüzde 60’larda azalma görüyoruz. Geçen yılın Temmuz ayında 42 bin 24 adet olan otomobil satışları bu yıl 15 bin 398 adette kaldı. Hafif ticari araç tarafında ise durum daha vahim. Geçen sene 10 bin 710 adet olan hafif ticari araç satışları bu yılın Temmuz ayında 2 bin 529 adette kalarak yüzde 76 oranında daralma gösterdi.

ODD'ye göre 2019 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 340 bin – 380 bin adet aralığında olması tahmin ediliyor.




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strathmorea 5 gün en beğenilen
90 milyonluk ülkede bu yıl ay bazında sadece 15 bin adet otomobil satılmış. Halkın alım gücünün nasıl azaldığının, pahalılaşmanın nasıl katlandığının, ülkede vergi adı altında nasıl halkın soyulduğunun ve nasıl bir kriz içerisinde olduğumuzun net ve tartışmasız kanıtıdır bu...
90 milyonluk ülkede bu yıl ay bazında sadece 15 bin adet otomobil satılmış. Halkın alım gücünün nasıl azaldığının, pahalılaşmanın nasıl katlandığının, ülkede ve...
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Darktowertr 5 gün berk768
Kaynak götüm galiba.
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ahmetkep 5 gün
Daha önce de yazmıştım yine yazıyorum:
Ekonominin düzelmeyeceği yeni yeni icat ettikleri vergilerden, merkez bankasının kefen parası diye sakladığı 40 milyar liranın 21 milyar lirasını hazineye aktarmasından belli.
Ülkenin geçim kaynağı artık tarım ve haycancılık değil, bedelli askerlik, imar barışı, içki sigara zammı. Böyle bir anlayış ve bakış açısıyla ne ötv' den vazgeçerler, ne de bir yere varabilirler.
Daha önce de yazmıştım yine yazıyorum:Ekonominin düzelmeyeceği yeni yeni icat ettikleri vergilerden, merkez bankasının kefen parası diye sakladığı 40 milya...
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manisa_tr 2 gün
17 bin araçtan ticarileri çıkaralım, ötv muafiyetlileri çıkaralım, 1600 cc üstü araçları düşelim. her halde geriye 6-7 bin satış kalmış olabilir veya 3-4 bin.
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Redeemertr 2 gün
Vergisi yüksek hiç bir şey almayın arkadaşlar.. Sizler yüksek vergi ödedikçe daha da yükseltiyorlar, sonu yok... Bu devirde paranızı koruyun çünkü önümüzdeki yıllar çok daha kötü olacak. Şu an ekonominin mevsimsel şartlar nedeniyle en iyi olduğu dönemdeyiz ama üst üste vergi ve zam geliyor. Sonbaharda çok daha beteri gelecek.
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adroid 2 gün Redeemertr
Öyle deme gısganıyorlar bizi bunlar hep dıj güçlerin oyunu yiğenim
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Executor Arhentir 2 gün
Yerli ve milli araca ne oldu ?
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snoppy 2 gün Executor Arhentir
seçimler 2023'de olacak hocam.
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DH Misafiri 2 gün
Arkadaşlar 3 ay sıfır arabayı kimse almasa iddaa ediyorum ötv hemen indirime girer 3 ay arabaya binmesek ölmeyiz
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danmur 2 gün DH Misafiri
bence hiç almayın,16 senedir E sınıfı ehliyetim var ama almıyorum
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DH Misafiri 2 gün
Son iki yılda otomobil fiyatları iki kat yükseldi. Avrupada normal bir çalışanın bir yıllık maaşıyla (50-60 bin dolar) alabildiği araçları biz hayal bile edemiyoruz. Piyasayı bu saatten sonra ötv indirimi falan kurtarmaz. Ötv artık devletede vatandaşa da fayda getirmiyor satışlar ortada. Bir an önce kısa süreli konan Ötv saçmalığı kaldırılmalıdır.
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Redeemertr 2 gün DH Misafiri
Yeni çıkan opel corsa yı almanya' da bir garson 4 aylık maaşı ve bahşişleri ile alabiliyor

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Kuantum34 3 gün
Bu şartlar artında sıfır otomobil satılmaz.
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Guaire 3 gün
ÖTV'de indirim gerekmez, ÖTV'nin tamamen kaldırılması gerekir.
ÖTV'nin sadece otomobilde değil, herşeyden kaldırılması gerekir.
Ayrıca vergi ve TRT bandrolü gibi muhtelif farklı isimler altında devletin her türlü haracının hiç gecikmeden, bir daha da dönmemek üzere kaldırılması gerekir. Ayrıca düşük gelirli vatandaştan kesilen gelir vergilerinin de azaltılarak maaşlarına yansıtılması gerekir.
Bunlar kaldırıldığı anda piyasalar canlanmaya başlar.
Toplanan verginin 1'i ile birşeyler yapılıp şov yapılıyor. Kalan 8'i yandaş işadamlarıyla bölüşülüyor.
Maliyeti 1 milyar 350 milyon dolar olan Osmangazi Köprüsü'nden yandaşlara yedirdikleri kendilerinin de kuşkusuz yedikleri para ortada.
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TheStarBox 3 gün
Bu ülkede araba pahalı değil, devlet çok vergi alıyor.
Devlet bir arabadan , araba üreticisinden daha fazla kâr ediyor şuan.
Umarım bu yıl artık hiç araba satılmaz.
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cancan_burak 4 gün
cem uzana hapis şoku
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erco35coast 4 gün
ucuzdan azıcık indiriyorlar millet araba da araba koşuşturuyor. yine indirim yapsınlar yine koşarlar.
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