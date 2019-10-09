2020 BMW M8 Gran Coupe tanıtıldı: 600 beygirlik dört kapılı coupe

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Bavyeralı markanın dört kapılı performans modeli BMW M8 Gran Coupe üzerindeki örtü bugün kaldırıldı. M8 Coupe ve Convertible’ın bıraktığı ayak izlerini takip eden aracın kaputu altında 4.4 litre V8 motor bulunuyor.

Yeni BMW M8 Gran Coupe’nin kaputu altındaki çift turbolu 4.4 litre V8 ünite 600 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. Söz konusu gücün yola aktarılmasında 8 ileri M Steptronic şanzıman ve M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi görev yapıyor. Aktif M diferansiyel ile bağlantılı olan bu sistem sürücüye 4WD, 4WD Sport ve saf arkadan itiş deneyimi sunan 2WD olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuyor.

Yukarıda sözü geçen kombinasyon yeni BMW M8 Gran Coupe’nin 0-100 km/s hızlanmasını 3.3 saniyede tamamlamasına imkan tanıyor. Aracın maksimum hızı da opsiyonel olarak sunulan M Driver’s Package ile saatte 305 km’ye kadar yükseltilebiliyor.

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Daha fazla performans isteyenlerin karşısına BMW M8 Competition Gran Coupe çıkıyor. 625 beygir güç ve 750 Nm tork üreten üniteyle donatılan bu araç, sahip olduğu ekstra güç sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlıyor. Fakat iki modelin maksimum hızları arasında fark bulunmuyor. 250 km/s ile sınırlandırılan değer M8 Competition Gran Coupe’de de 305 km/s seviyesine çıkarılabiliyor.

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BMW M8 Gran Coupe’deki performans güncellemeleri bununla sınırlı değil. Dört kapılı coupe modelde özel olarak tasarlanan parçalara sahip çift salıncaklı ön aks bulunuyor. Beşli bağlantıya sahip arka aksta ise son derece sert olduğu söylenen denge çubukları kullanılmış. Aracın diğer performans odaklı özellikleri arasında Aktif M Diferansiyel, M Servotronic direksiyon sistemi, adaptif süspansiyon ve opsiyonel olarak karbon seramik frenlere sahip yüksek performanslı fren sistemi bulunuyor.

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BMW M8 Gran Coupe’nin tasarımına baktığımızda M8 Coupe ve Convertible’daki agresif ön tasarımın bu modele de taşındığını görüyoruz. İnce LED farlar, siyah böbrek ızgara, geniş hava girişleri ve hava oluklarına sahip kaput bu alanda dikkat çeken detaylardan. Karbon fiber destekli tavan, 20 inç alaşım jantlar, agresif arka tampon ve dört çıkışlı egzoz sistemi de BMW M8 Gran Coupe’nin diğer tasarım unsurları arasında.

BMW M8 Gran Coupe’nin kabin kısmına baktığımızda M Sport koltuklar, M deri direksiyon ve vites topuzu gibi dokunuşlar görmek mümkün. Kokpitte 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 10.25 inç bilgi-eğlence ekranı görev yapıyor. Ambiyans aydınlatması, kablosuz şarj bölmesi ve karbon fiber detaylar da bu alanda dikkat çeken özelliklerden.

2020’nin başında satışa sunulacak BMW M8 Gran Coupe modelinin ABD’deki başlangıç fiyatı 130 bin dolar olarak belirlenmiş. Competition versiyonu içinse 13 bin dolar daha ödemek gerekiyor.

https://www.press.bmwgroup.com/africa-dom-easteurope/article/detail/T0301406EN/the-new-bmw-m8-gran-coupe-and-bmw-m8-competition-gran-coupe?language=en