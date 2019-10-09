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    2020 BMW M8 Gran Coupe tanıtıldı: 600 beygirlik dört kapılı coupe

    Alman otomotiv devinin yeni dört kapılı performans modeli BMW M8 Gran Coupe, agresif tasarımı ve 600 beygirlik motoruyla tanıtıldı. Daha fazla güç isteyenler için Competition versiyonu da mevcut.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 BMW M8 Gran Coupe tanıtıldı: 600 beygirlik dört kapılı coupe
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    Bavyeralı markanın dört kapılı performans modeli BMW M8 Gran Coupe üzerindeki örtü bugün kaldırıldı. M8 Coupe ve Convertible’ın bıraktığı ayak izlerini takip eden aracın kaputu altında 4.4 litre V8 motor bulunuyor.

    Yeni BMW M8 Gran Coupe’nin kaputu altındaki çift turbolu 4.4 litre V8 ünite 600 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. Söz konusu gücün yola aktarılmasında 8 ileri M Steptronic şanzıman ve M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi görev yapıyor. Aktif M diferansiyel ile bağlantılı olan bu sistem sürücüye 4WD, 4WD Sport ve saf arkadan itiş deneyimi sunan 2WD olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuyor.

    Yukarıda sözü geçen kombinasyon yeni BMW M8 Gran Coupe’nin 0-100 km/s hızlanmasını 3.3 saniyede tamamlamasına imkan tanıyor. Aracın maksimum hızı da opsiyonel olarak sunulan M Driver’s Package ile saatte 305 km’ye kadar yükseltilebiliyor.

    2020 BMW M8 Gran Coupe tanıtıldı: 600 beygirlik dört kapılı coupe
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    Daha fazla performans isteyenlerin karşısına BMW M8 Competition Gran Coupe çıkıyor. 625 beygir güç ve 750 Nm tork üreten üniteyle donatılan bu araç, sahip olduğu ekstra güç sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlıyor. Fakat iki modelin maksimum hızları arasında fark bulunmuyor. 250 km/s ile sınırlandırılan değer M8 Competition Gran Coupe’de de 305 km/s seviyesine çıkarılabiliyor.

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    BMW M8 Gran Coupe’deki performans güncellemeleri bununla sınırlı değil. Dört kapılı coupe modelde özel olarak tasarlanan parçalara sahip çift salıncaklı ön aks bulunuyor. Beşli bağlantıya sahip arka aksta ise son derece sert olduğu söylenen denge çubukları kullanılmış. Aracın diğer performans odaklı özellikleri arasında Aktif M Diferansiyel, M Servotronic direksiyon sistemi, adaptif süspansiyon ve opsiyonel olarak karbon seramik frenlere sahip yüksek performanslı fren sistemi bulunuyor.

    2020 BMW M8 Gran Coupe tanıtıldı: 600 beygirlik dört kapılı coupe
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    BMW M8 Gran Coupe’nin tasarımına baktığımızda M8 Coupe ve Convertible’daki agresif ön tasarımın bu modele de taşındığını görüyoruz. İnce LED farlar, siyah böbrek ızgara, geniş hava girişleri ve hava oluklarına sahip kaput bu alanda dikkat çeken detaylardan. Karbon fiber destekli tavan, 20 inç alaşım jantlar, agresif arka tampon ve dört çıkışlı egzoz sistemi de BMW M8 Gran Coupe’nin diğer tasarım unsurları arasında.

    BMW M8 Gran Coupe’nin kabin kısmına baktığımızda M Sport koltuklar, M deri direksiyon ve vites topuzu gibi dokunuşlar görmek mümkün. Kokpitte 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 10.25 inç bilgi-eğlence ekranı görev yapıyor. Ambiyans aydınlatması, kablosuz şarj bölmesi ve karbon fiber detaylar da bu alanda dikkat çeken özelliklerden.

    2020’nin başında satışa sunulacak BMW M8 Gran Coupe modelinin ABD’deki başlangıç fiyatı 130 bin dolar olarak belirlenmiş. Competition versiyonu içinse 13 bin dolar daha ödemek gerekiyor.



    https://www.press.bmwgroup.com/africa-dom-easteurope/article/detail/T0301406EN/the-new-bmw-m8-gran-coupe-and-bmw-m8-competition-gran-coupe?language=en Yorum Yaz
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    ÖlüyenYörüler 1 gün en beğenilen

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    ahmetkep 1 gün
    Bu tür şeyler biz türkler için artık bir Uzay gemisi kadar uzak (namuslu olan türkler)
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    haberelectro 1 gün
    Mercedes : OK
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    3 Yanıt Yanıtla +5
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    por favor 1 gün
    Gelmiş geçmiş uzak ara en iyi tasarım olmuş.
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    Krogoth 1 gün
    130 bin dolarsa burda 2m üstüdür çok rahat.Dolar kuru üstüne vergiler derken böyle arabalar hayal oluyor sadece.
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    zeytinkoy 1 gün
    Tasarımı çok güzel hatta 4 kapılı Grand Coupe'ler içinde en iyisi ama tek bir yerini pek beğenmedim.
    Arka bagaj kapağının, Spoiler gibi yukarıya doğru olan çıkıntısını biraz fazla yapmışlar, tasarımı bozmuş biraz.
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    en_x 1 gün
    bı kasaya da 4 kapıyı uyarlamayın amk bu ne yaa
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    DH Misafiri 1 gün
    Mercedes-AMG GT-4 Door'un içinden geçeceği araç bu
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    sankii 1 gün
    Araç tamam! Para??
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    ` quaD. 1 gün
    Audi rs7 akar
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    AsiretinMarjinalCocugu 1 gün
    130 bin dolar mı? 130 bin dolar demek.
    Yerel halk bu arabaya 130bin veriyor ha.
    Bizde boşlar boşu LPG'li araba parasına, 0-100'ü 3.3 sn M8 ha.Hak hukuk adalet ha.
    Yanıtla +2
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    drjacob 1 gün
    çok güzel görünüyor
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    JuliusStrasser 1 gün
    youtube.com/...
    Hızlı falanda beni etkilemedi açıkcası biraz sıkıcı geldi
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