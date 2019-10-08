Bosch'un yeni teknolojisi elektrikli araçların menzilini artıracak

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Elektrikli araçların önündeki en büyük engellerden biri menzil endişesi. Yapılan araştırmalar pek çok tüketicinin yoldayken bataryanın bitmesinden korktuğu için elektrikli araç satın almadığını gösteriyor.

Hal böyle olunca dünya genelindeki teknoloji devleri elektrikli araçların menzilini iyileştirmek üzere çalışmalar yapıyor. Hem otomotiv hem de yarı iletken teknolojilerinde önemli çalışmaları bulunan Bosch da bunlardan biri. Şirket, silisyum karbürden (SiC) üretilen yarı iletken yongaları ile elektrikli araçların menzilinde artış vadediyor.

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Silisyum karbürden üretilen yarı iletken yongaları, bu yongaların üretiminde kullanılan silisyumun içerisine karbon atomlarının eklenmesiyle oluşuyor. Silisyum karbürden üretilen yarı iletkenler, bugüne kadar kullanılan silisyum yongalara kıyasla elektriği daha iyi iletiyor. Ayrıca, enerjinin ısı şeklinde dağılmasını yüzde 50 oranında azaltıyor ve daha fazla görevle başa çıkabilmek için daha yüksek anahtarlama frekanslarını mümkün kılıyor.

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Silisyum karbürden üretilen yarı iletken yongaların bu avantajı, aracın daha verimli bir güç elektroniğine ve elektrikli motor için daha fazla enerjiye sahip olmasını sağlıyor. Bu da bir elektrikli aracın sürüş menzilinde yüzde 6 oranında artış meydana getiriyor. 330 km menzilli Opel Corsa-e’yi ele aldığımızda, Bosch’un yeni yarı iletken yongasıyla bu değerin 350 km’ye çıkması mümkün. Evet belki de menzile yüzlerce kilometre eklemiyor fakat elektrikli araçlar için her bir kilometrenin önemli olduğunu düşündüğümüzde oldukça faydalı bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.cnet.com/roadshow/news/bosch-semiconductor-electric-car-range/