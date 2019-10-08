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    Bosch'un yeni teknolojisi elektrikli araçların menzilini artıracak

    Dünyanın önde gelen otomotiv tedarikçilerinden biri olan Bosch, silisyum karbürden üretilen yarı iletken yongaları ile elektrikli araçların menzilini artırmayı hedefliyor.
    2 gün
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bosch'un yeni teknolojisi elektrikli araçların menzilini artıracak
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    Elektrikli araçların önündeki en büyük engellerden biri menzil endişesi. Yapılan araştırmalar pek çok tüketicinin yoldayken bataryanın bitmesinden korktuğu için elektrikli araç satın almadığını gösteriyor.

    Hal böyle olunca dünya genelindeki teknoloji devleri elektrikli araçların menzilini iyileştirmek üzere çalışmalar yapıyor. Hem otomotiv hem de yarı iletken teknolojilerinde önemli çalışmaları bulunan Bosch da bunlardan biri. Şirket, silisyum karbürden (SiC) üretilen yarı iletken yongaları ile elektrikli araçların menzilinde artış vadediyor.

    Bosch'un yeni teknolojisi elektrikli araçların menzilini artıracak
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    Silisyum karbürden üretilen yarı iletken yongaları, bu yongaların üretiminde kullanılan silisyumun içerisine karbon atomlarının eklenmesiyle oluşuyor. Silisyum karbürden üretilen yarı iletkenler, bugüne kadar kullanılan silisyum yongalara kıyasla elektriği daha iyi iletiyor. Ayrıca, enerjinin ısı şeklinde dağılmasını yüzde 50 oranında azaltıyor ve daha fazla görevle başa çıkabilmek için daha yüksek anahtarlama frekanslarını mümkün kılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli Opel Corsa'nın üretim bandına çıkacağı tarih belli oldu"

    Silisyum karbürden üretilen yarı iletken yongaların bu avantajı, aracın daha verimli bir güç elektroniğine ve elektrikli motor için daha fazla enerjiye sahip olmasını sağlıyor. Bu da bir elektrikli aracın sürüş menzilinde yüzde 6 oranında artış meydana getiriyor. 330 km menzilli Opel Corsa-e’yi ele aldığımızda, Bosch’un yeni yarı iletken yongasıyla bu değerin 350 km’ye çıkması mümkün. Evet belki de menzile yüzlerce kilometre eklemiyor fakat elektrikli araçlar için her bir kilometrenin önemli olduğunu düşündüğümüzde oldukça faydalı bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.



    https://www.cnet.com/roadshow/news/bosch-semiconductor-electric-car-range/ Yorum Yaz
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    TIGERSHARK 2 gün en beğenilen
    Bunlar % 6 diyorsa gerçek hayatta %2 dir.
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    OverClocK1ng 2 gün kymelria
    Yok bee, geyik olsun diye yazdım.
    4 kelimelik esprime 26 kelime cevap yazarak muhabbeti tavan yaptıran sensin.
    Yanıtla +5
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    zultaran 6 sa.
    Aslında boru bir deneseler
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    sankii 1 gün
    Şarj süresi düştüğü anda elektrikli araç sayısı birden artar.
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    cyberfalcon 2 gün
    Yongalar elektriği iletmek için kullanılmaz. Devre üzerindeki yollar ve kablolar elektriği iletmek için kullanılır. Yongalar eektriği kontrol etmek için kullanılır. Bu haber otomobil editörü tarafından yapılmış ama daha çok elektronikle ilgili bir haber. Benim tahminim yongaların eklemlerindeki gerilim düşümünü azaltarak tasarruf sağlıyor.
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    fakasupi 2 gün
    Yorumların hepsi milletin bir birini yemesiyle alakalı. Ondan sonra bu memleket niye böyle..Bir birimizi yemekten icraata zaman bulamıyoruz. 20 senedir ilk defa bir fabrika açılacak memlekette o da elin oğlunun gelip sırf iş gücünün ucuz ve tonla vergiden muaf olmasından ötürü.
    Ben de aynı o eleştiren tiplerden ama icraata gelince tık olmayanlardanım bu arada, ben de yalan da yok hilaf ta yok.
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    No-FéAR 2 gün
    Elektrikli araç ile uzun yola çıkılmaz. Ancak şehir içi kısa mesafe kullanımına uygun, şuan anında dolum yapıp yola devam edemeyince şehirler arası hiçbir yere güvenip gidemezsin.
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    OverClocK1ng 2 gün
    İsim çok sakat yalnız...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    kymelria 2 gün OverClocK1ng
    İnsanlar nelerle uğraşıyor, recep ivedikin biri çıkıp isim çok sakat eki eki eki diye saçma sapan boş muhabbet yapıyor. Aferin sana. Çok güzel bir espri yaptın.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    murettep 2 gün
    Silicon Carbide ı Bosh bulmuş gibi bir haber olmuş. Oysa yıllardır hali hazırda olan bir teknoloji ve artık milyon adet rakamlara ulaşan üretimler, satışlar var. Kaldı ki Bosh bir yarı iletken üreticisi de değil, muhtemelen üreticiden anahtarları satın alıp bir evirici ya da dc-dc çevirici gibi bir son ürünü vardır.
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    .V. 2 gün yeni yorumcu murettep
    Bosh bir yarı iletken üreticisidir aynı zamanda. Yarı iletken deyince aklınıza sadece intel core serisi veya tsmc gibi fabrikalarda üretilen en son üretim litografisine sahip snapdragonlar yongalar gelmesin. Bu güne kadar açtığım bir çok cihazın içinde bosh marka kontrolcü, sensör vs görüp ilk başlarda bilmediğim için ne alaka dediğim olmuştur.
    Yanıtla +3
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    TIGERSHARK 2 gün en beğenilen
    Bunlar % 6 diyorsa gerçek hayatta %2 dir.
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    Ussuz 2 gün
    Niye sade elektrikli araç onu anlamadım. Yarı iletken diyorsa bir çok sektörde kullanılabilir haberde yazmayan başka bir ayrıntı mı var
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    1ses1 2 gün
    "Evet belki de menzile yüzlerce kilometre eklemiyor" Ona göre başlık atsaydın sende. Ama anlamış yüzlerce km eklemiyorda yazmış
    350-330=20km bak bunu hesaplamış çıkarımda bulunmuş buda bir şey. Bize kolaylık sağlamış belkide aradaki farkı forum kullanıcıları hesap yapamıyabilir dimi .
    Arkadaş şu başlıkları adam gibi atın. Beklentiyi yüskeltip yükseltip durmayın. Hevesle bişey okuyacağız onun da içine etmeyin.
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    CapriceClassic 2 gün 1ses1
    Bu işlerin akşamdan sabaha %50 artmasını mı bekliyordunuz? %6 bence azımsanacak bir oran değil.
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