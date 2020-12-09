2020'de Google'da en çok yapılan aramalar

İnternet hayatımıza girdiğinden bu yana hayatımızın bazı kısımları çok daha kolaylaştı. Bu kolaylıkların en başında da bilgiye erişimin rahatlığından bahsedebiliriz. Özellikle Google ile birlikte neredeyse her gün bambaşka bir bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok aranan kelimeler nasıl bir yıl geçirdiğimizi özetliyor.
Ayrıca Bkz. "Twitter dünyada 2020'nin enlerini açıkladı"İlginizi Çekebilir 2020 yılında Türkiye'deki en çok yapılan Google aramaları açıklandı
Google'ın açıkladığı verilerde yılın en çok arananları yerine arama sayısındaki artışa dikkat edilmiş. Yani aslında yine zirvede "Google" araması bulunuyor olabilir. 2020 yılı içerisinde en çok aranan kelimeler baktığımızda "why" kelimesini yani "neden" kelimesinde bir artış söz konusu. Bunun dışında koronavirüs, Kobe Bryant, George Floyd, seçim sonuçları ve Zoom aramalarında listenin zirvesinde bulanan aramalar.
Listedeki aramalar dışında bu yıl video oyun anlamında en çok aranan oyunlar da şöyle: Among Us, Fall Guys: Ultimate Knockout, Valorant, The Last of Us 2 ve Animal Crossing.
Google'ın açıkladığı arama listelerini ve 2020 yılı için hazırladığı videoyu aşağıda bulabilirsiniz:
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https://deadline.com/2020/12/chadwickboseman-coronavirus-parasite-google-top-searches-2020-1234651670/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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