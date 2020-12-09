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    2020'de Google'da en çok yapılan aramalar

    Neredeyse sonuna geldiğimiz 2020 yılının kötü bir yıl olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Google'ın 2020 yılında en çok aranan kelimeler için paylaştığı da bu durumu destekliyor.
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    Özgür Eroğlu
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    2020'de Google'da en çok yapılan aramalar

    İnternet hayatımıza girdiğinden bu yana hayatımızın bazı kısımları çok daha kolaylaştı. Bu kolaylıkların en başında da bilgiye erişimin rahatlığından bahsedebiliriz. Özellikle Google ile birlikte neredeyse her gün bambaşka bir bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok aranan kelimeler nasıl bir yıl geçirdiğimizi özetliyor.

    Ayrıca Bkz. "Twitter dünyada 2020'nin enlerini açıkladı"

    İlginizi Çekebilir Avatar 2020 yılında Türkiye'deki en çok yapılan Google aramaları açıklandı

    Google'ın açıkladığı verilerde yılın en çok arananları yerine arama sayısındaki artışa dikkat edilmiş. Yani aslında yine zirvede "Google" araması bulunuyor olabilir. 2020 yılı içerisinde en çok aranan kelimeler baktığımızda "why" kelimesini yani "neden" kelimesinde bir artış söz konusu. Bunun dışında koronavirüs, Kobe Bryant, George Floyd, seçim sonuçları ve Zoom aramalarında listenin zirvesinde bulanan aramalar.

    Listedeki aramalar dışında bu yıl video oyun anlamında en çok aranan oyunlar da şöyle: Among Us, Fall Guys: Ultimate Knockout, Valorant, The Last of Us 2 ve Animal Crossing.

    Google'ın açıkladığı arama listelerini ve 2020 yılı için hazırladığı videoyu aşağıda bulabilirsiniz:

    2020'de Google'da en çok yapılan aramalar
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    • Tom Hanks
    • Jacob Blake
    • Kanye West
    • Ghislaine Maxwell
    • August Alsina
    • Ryan Newman

    2020'de Google'da en çok yapılan aramalar
    Tam Boyutta Gör

    Vefatlar

    • Kobe Bryant
    • Naya Rivera
    • Chadwick Boseman
    • Sushant Singh Rajput
    • George Floyd
    • Haruma Miura
    • Caroline Flack
    • Diego Maradona
    • Sean Connery
    • Eddie Van Halen

    Oyuncular

    • Tom Hanks
    • Chris D’Elia
    • Jada Pinkett Smith
    • Timothée Chalamet
    • Ricky Gervais
    • Amber Heard
    • Joaquin Phoenix
    • Danny Masterson
    • Ryan Dorsey
    • Lea Michele

    2020'de Google'da en çok yapılan aramalar
    Tam Boyutta Gör

    Filmler

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    • 1917
    • Black Panther
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    • Little Women
    • Just Mercy
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    Müzisyenler ve Gruplar

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    • Van Halen
    • Lizzo
    • Tamar Braxton
    • Quando Rondo
    • Tory Lanez

    Diziler

    • Tiger King
    • Cobra Kai
    • Ozark
    • The Umbrella Academy
    • The Queen’s Gambit
    • Little Fires Everywhere
    • Outer Banks
    • Ratched
    • All American
    • The Last Dance

     



    https://deadline.com/2020/12/chadwickboseman-coronavirus-parasite-google-top-searches-2020-1234651670/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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