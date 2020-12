2020'de Google'da en çok yapılan aramalar

İnternet hayatımıza girdiğinden bu yana hayatımızın bazı kısımları çok daha kolaylaştı. Bu kolaylıkların en başında da bilgiye erişimin rahatlığından bahsedebiliriz. Özellikle Google ile birlikte neredeyse her gün bambaşka bir bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok aranan kelimeler nasıl bir yıl geçirdiğimizi özetliyor.

Ayrıca Bkz. "Twitter dünyada 2020'nin enlerini açıkladı"

2020 yılında Türkiye'deki en çok yapılan Google aramaları açıklandı

Google'ın açıkladığı verilerde yılın en çok arananları yerine arama sayısındaki artışa dikkat edilmiş. Yani aslında yine zirvede "Google" araması bulunuyor olabilir. 2020 yılı içerisinde en çok aranan kelimeler baktığımızda "why" kelimesini yani "neden" kelimesinde bir artış söz konusu. Bunun dışında koronavirüs, Kobe Bryant, George Floyd, seçim sonuçları ve Zoom aramalarında listenin zirvesinde bulanan aramalar.

Listedeki aramalar dışında bu yıl video oyun anlamında en çok aranan oyunlar da şöyle: Among Us, Fall Guys: Ultimate Knockout, Valorant, The Last of Us 2 ve Animal Crossing.

Google'ın açıkladığı arama listelerini ve 2020 yılı için hazırladığı videoyu aşağıda bulabilirsiniz:

Haberler

Coronavirus

Election results

Iran

Beirut

Hantavirus

Stimulus checks

Unemployment

Tesla stock

Bihar election result

Black Lives Matter

İnsanlar

Joe Biden

Kim Jong Un

Boris Johnson

Kamala Harris

Tom Hanks

Jacob Blake

Kanye West

Ghislaine Maxwell

August Alsina

Ryan Newman

Vefatlar

Kobe Bryant

Naya Rivera

Chadwick Boseman

Sushant Singh Rajput

George Floyd

Haruma Miura

Caroline Flack

Diego Maradona

Sean Connery

Eddie Van Halen

Oyuncular

Tom Hanks

Chris D’Elia

Jada Pinkett Smith

Timothée Chalamet

Ricky Gervais

Amber Heard

Joaquin Phoenix

Danny Masterson

Ryan Dorsey

Lea Michele

Filmler

Parasite

1917

Black Panther

Harley Quinn: Birds of Prey

Little Women

Just Mercy

Bad Boys 3

Sonic the Hedgehog

Contagion

Fantasy Island

Müzisyenler ve Gruplar

Shakira

August Alsina

Adele

Doja Cat

Grimes

Van Halen

Lizzo

Tamar Braxton

Quando Rondo

Tory Lanez

Diziler

Tiger King

Cobra Kai

Ozark

The Umbrella Academy

The Queen’s Gambit

Little Fires Everywhere

Outer Banks

Ratched

All American

The Last Dance

