Twitter dünyada 2020'nin enlerini açıkladı

Dün Türkiye’de 2020’de nelerin en çok konuşulduğunu açıklayan Twitter şimdi de dünya genelinde yılın en çok konuşulanlarını açıkladı. Hangi profillerin en çok takipçi kazandığı, en çok hangi hashtag kullanıldığı da açıklananlar arasında.

Ayrıca Bkz. "Twitter, Türkiye'de 2020'nin enlerini açıkladı"

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Twitter, Türkiye'de 2020'nin enlerini açıkladı

Twitter’da hakkında en çok konuşulan kişi ABD’nin eski başkanı Donald Trump oldu. Üçüncü sırada Joe Biden yer alıyor. İlk 10’un kalanı ise K-Pop şarkıcılarına ait. Listede BTS, NCT, EXO ve Blackpink grupları yer alıyor.

Yılın takipçisi en çok artan profillerinin başında ABD’li siyasetçiler Donald Trump, Barack Obama ve Joe Biden geliyor.

Bu sene koronavirüse rağmen yılın en çok tweet atılan hashtagi #bts oldu. 8. sırada Nintendo Switch, 9. sırada Game of Thrones’un 7. sezon etiketi yer aldı.

Pandemi dönemi stadyumlar veya salonlar dolamadı belki ama Twitter sporun konuşulduğu platform oldu ve yarışmanın, rekabetin heyecanı Twitter’da yaşandı. 2020 boyunca hakkında en çok Tweet atılan kulüp Flamengo oldu. Ardından Manchester United ve NBA’in son şampiyonu Los Angeles Lakers geliyor.

En çok konuşulan sporcu, bu sene hayatını kaybeden Kobe Bryant oldu. Hayatını kaybeden diğer isim Diego Armando Maradona ise 7. sırada yer aldı. Messi bu sene Barcelona’dan ayrılma ihtimaliyle büyük gündem yaratsa da Neymar’ı geçmeyi başaramadı.

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