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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter dünyada 2020'nin enlerini açıkladı

    Türkiye'de 2020'nin enlerini açıklayan Twitter bugün de dünya genelinde en çok konuşulan konuları ve isimleri açıkladı. Twitter'da 2020'nin enleri haberimizde.
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    sosyal medya
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Twitter dünyada 2020'nin enlerini açıkladı

    Dün Türkiye’de 2020’de nelerin en çok konuşulduğunu açıklayan Twitter şimdi de dünya genelinde yılın en çok konuşulanlarını açıkladı. Hangi profillerin en çok takipçi kazandığı, en çok hangi hashtag kullanıldığı da açıklananlar arasında.

    Ayrıca Bkz. "Twitter, Türkiye'de 2020'nin enlerini açıkladı"

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    Twitter’da hakkında en çok konuşulan kişi ABD’nin eski başkanı Donald Trump oldu. Üçüncü sırada Joe Biden yer alıyor. İlk 10’un kalanı ise K-Pop şarkıcılarına ait. Listede BTS, NCT, EXO ve Blackpink grupları yer alıyor.

    Yılın takipçisi en çok artan profillerinin başında ABD’li siyasetçiler Donald Trump, Barack Obama ve Joe Biden geliyor.

    Twitter dünyada 2020'nin enlerini açıkladı

    Bu sene koronavirüse rağmen yılın en çok tweet atılan hashtagi #bts oldu. 8. sırada Nintendo Switch, 9. sırada Game of Thrones’un 7. sezon etiketi yer aldı.

    Twitter dünyada 2020'nin enlerini açıkladı

    Pandemi dönemi stadyumlar veya salonlar dolamadı belki ama Twitter sporun konuşulduğu platform oldu ve yarışmanın, rekabetin heyecanı Twitter’da yaşandı. 2020 boyunca hakkında en çok Tweet atılan kulüp Flamengo oldu. Ardından Manchester United ve NBA’in son şampiyonu Los Angeles Lakers geliyor.

    Twitter dünyada 2020'nin enlerini açıkladı

    En çok konuşulan sporcu, bu sene hayatını kaybeden Kobe Bryant oldu. Hayatını kaybeden diğer isim Diego Armando Maradona ise 7. sırada yer aldı. Messi bu sene Barcelona’dan ayrılma ihtimaliyle büyük gündem yaratsa da Neymar’ı geçmeyi başaramadı.

    Twitter dünyada 2020'nin enlerini açıkladı



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    MrHamilton 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    KPOP kitlesi kadar boş bir kitle yok
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz dedipiniz kpop kitlesi nasılda kudurttu sizi ????
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oradaki #got7 game of thrones'un 7. sezonu değil yalnız :d
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    dodofran 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    k popcular anasını bellemiş twitterin allahın malları. flamengonun olayını anlamadım. arina cım öpüyorum seni çiçek gibisin o listede :)
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2. sıradaki hastagi araştırmaya üşenmiş sanırım bahsetmemiş 7. 8.den bahsetmiş haha
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hepsi sosyal medya tarafından parlatılmış bir işe yaramayan boş yaratıklar musk hariç :P
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    MrHamilton 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    KPOP kitlesi kadar boş bir kitle yok
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Koreliler yemiyor içmiyor Tweet atıyor buradan onu anlıyoruz.
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