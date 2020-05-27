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    2020 Hyundai Santa Fe'nin ön tasarımını gösteren teaser görseli paylaşıldı

    Koreli üretici, Eylül ayında satışa sunulması beklenen yeni Hyundai Santa Fe'nin ipucu görselinde T şeklindeki LED gündüz farlarına dikkat çekmeye çalışıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Hyundai Santa Fe'nin ön tasarımını gösteren teaser görseli paylaşıldı
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    Son aylarda kamuflajlı şekilde test edilen prototiplerini gördüğümüz 2020 Hyundai Santa Fe, bu kez Koreli üretici tarafından paylaşılan teaser görseliyle karşımızda.

    Hyundai, teaser paylaşımında yeni Santa Fe’nin oldukça agresif görünen ön tasarımına odaklanmayı tercih etmiş. Dikkat çekilen nokta ise yeni Santa Fe’nin T şeklindeki iki parçadan oluşan LED gündüz farları. Bölünmüş far tasarımının bir parçası olan bu detay, 2020 Hyundai Santa Fe’nin selefine ve Hyundai ailesindeki diğer modellere kıyasla daha ayırt edici bir model olmasını sağlıyor.

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    Ön tasarımın devamına baktığımızda, diğer yeni Hyundai modellerinde gördüğümüz ızgara tasarımının 2020 Hyundai Santa Fe’ye başarılı bir şekilde aktarıldığını görüyoruz. Ayrıca, gerek kaput üzerindeki gölge oyunlarından, gerekse tamponun yapısı ve çamurluklardan anlaşıldığı kadarıyla oldukça kaslı bir modelle karşılaşacağız gibi görünüyor.

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    2020 Hyundai Santa Fe oldukça farklı bir ön tasarıma sahip olsa da, yeni SUV’daki en önemli değişim bu bölümden ibaret olmayacak. Hyundai’nin açıklamalarına göre yeni Santa Fe, aracı daha hafif ve esnek yapacağı söylenen tamamen yeni üçüncü nesil araç platformu üzerine inşa edilecek. 2020 Hyundai Santa Fe, ilk kez yeni Sonata’da kullanıldığı belirtilen bu platform üzerine inşa edilen Avrupa’daki ilk Hyundai modeli olacak.

    2020 Hyundai Santa Fe’yi performans, yol tutuş ve güvenlik bakımından bir üst seviyeye çıkaracağı söylenen bu yeni platform, aynı zamanda yeni SUV’un ilk kez hibrit ve şarj edilebilir hibrit motorlarla satışa sunulmasını sağlayacak. Bununla birlikte geleneksel benzinli motorlar da yelpazedeki yerini koruyacak.

    Hyundai, önümüzdeki haftalarda yeni Santa Fe ile ilgili daha fazla detay paylaşacak. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    https://www.hyundainews.com/en-us/releases/3051 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    hazarRS (hazar RS) 35 dk.
    Eşek herifler güzel yapmışlar aracı. Umarım son zamanlarda moda olan, 3-5 farklı malzemeye ve renge sahip çirkin tamponları yoktur.
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    CapriceClassic 58 dk.
    2020 yarılandı ne zaman çıkacak bu araba? Hala teaser yayınlıyorlar bir de...
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