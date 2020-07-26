2020 Mercedes-Benz S-Serisi arka yolcular için de hava yastığı sunacak

Alman otomotiv devi, Eylül ayında resmi olarak tanıtmayı planladığı 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’yle ilgili bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Yeni nesil MBUX bilgi-eğlence sisteminden sonra şimdi de yolcuların güvenliğine odaklanıyoruz.

Yeni S-Serisi’yle birlikte özellikle kabin tasarımı konusunda oldukça önemli değişikliklere imza atmaya hazırlanan Mercedes, güvenlik donanımları anlamında da farklı adımlar atacak. Markanın bir teaser ile paylaştığı bilgiye göre 2020 Mercedes-Benz S-Serisi, önden çarpışmalarda arka taraftaki yolcuları koruyan hava yastıklarına sahip olacak.

Arka koltuklarda oturan yolcuların güvenliğini bir üst seviyeye taşıyacak olan bu hava yastıkları ön koltukların sırt kısmına yerleştirilecek. Paylaşılan teaser görseline baktığımızda söz konusu hava yastıklarının U şeklinde tasarlanmış olabileceğini görüyoruz. Bu sayede önden çarpışma anında açılarak yolcuyu hem ön hem de olası yan darbelerden korumuş olacak.

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Bir ilk olacağı söylenen bu hava yastıklarıyla ilgili şimdilik çok detaylı bir açıklama yapılmadı. Fakat şirket, arkadaki yolcuları koruyan hava yastıklarının öndekilerden tamamen farklı olduğunu belirtiyor. Bu farklılık da söz konusu hava yastıklarının açıldığı zaman çocuk koltuklarıyla uyumlu olması gerektiği örneğiyle açıklanmış. Ayrıca arka hava yastıklarının şişme emniyet kemeriyle birlikte çalışacağı da verilen bilgiler arasında.

2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nde güvenlikle alakalı tek yenilik hava yastıklarında olmayacak. Pre-Safe Impulse Side fonksiyonu da yeni S-Serisi’yle birlikte geliştirilen ve yeni özellikler kazanan donanımlardan. Söz konusu sistem, olası yandan çarpmaları önceden tespit etmek için radar sensörleri kullanıyor.

Bu fonksiyon artık darbe anında hava yastıklarının açılma yönlerini değiştirip sürücü ve ön yolcuyu aracın merkezinde tutmaya çalışmakla kalmayıp aynı zamanda E-Active Body Control adı verilen süspansiyon sistemiyle entegre çalışarak aracın darbenin geldiği yöndeki yerden yüksekliğini otomatik olarak artırıyor.

Şimdilik sadece teaser olarak paylaşılan bu özelliklerin tüm detayları 29 Temmuz’daki ikinci oturumda belli olacak. İlk oturum geçtiğimiz haftalarda MBUX’un tanıtımıyla yapılmıştı. 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin dünya prömiyeri ise 2 Eylül’de gerçekleştirilecek.

https://www.carscoops.com/2020/07/barely-disguised-2021-mercedes-s-class-looks-stately-in-long-wheelbase-guise/

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