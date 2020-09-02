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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020'nin Ağustos ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar

    ODD, 2020 yılı Ocak-Ağustos dönemine ilişkin otomobil ve hafif ticari araç toplam satış rakamlarını paylaştı. Verilere göre Türkiye otomotiv pazarı Ağustos ayında da büyümesini sürdürdü.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020'nin Ağustos ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar
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    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışlarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, Türkiye otomotiv pazarındaki yükseliş Ağustos ayında da devam etti.

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ağustos sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,4 artarak 403.002 adet olarak gerçekleşti. Yılın sekiz aylık döneminde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 64,2 oranında artarak 317.394 adet oldu. Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı da yüzde 86,1 artarak 85.608 adet seviyesine yükseldi.

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    Ağustos'ta otomobil satışları yüzde 106 arttı

    Satışlara Ağustos ayı özelinde baktığımızda da yüzde 100’ün üzerinde bir artış görüyoruz. Geçen ay otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Ağustos ayına göre yüzde 134,4 artarak 61.533 adet oldu. 2020 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44.372 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 265 artarak 17.161 adet oldu. Otomobil satışları 10 yıllık Ağustos ayı ortalamasına göre yüzde 1,3 artış gösterirken, hafif ticari araç satışlarında bu artış yüzde 12,5 seviyesinde gerçekleşti.

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    Ağustos'ta Fiat, sekiz aylık dönemde Renault lider

    Ağustos 2020’de en çok otomobil satan marka Fiat oldu. Geçen ay 8.291 adet otomobil satan Fiat’ı 4.459 adetle Volkswagen izledi. Fransız üretici Renault 4.254 adetle üçüncü, Toyota ise 2.727 adetle dördüncü sırada yer aldı.

    Sıra Marka Ağustos 2020 (adet) Temmuz 2020 (adet)
    1. Fiat 8.291 12.263
    2. Volkswagen 4.459 4.589
    3. Renault 4.254 11.189
    4. Toyota 2.727 3.170
    5. Audi 2.617 4.076
    6. Hyundai 2.544 3.115
    7. Ford 2.517 3.444
    8. Nissan 2.160 770
    9. BMW 2.124 1.412
    10. Skoda 1.839 2.599

    2020 yılı Ocak-Ağustos dönemindeki otomobil satışlarına baktığımızda ise Renault’nun liderliği elinde bulundurduğunu görüyoruz. Sekiz aylık dönemde 51.748 adet otomobil satan Fransız markayı 45.766 adet ile Ağustos ayının lideri Fiat takip ediyor. Volkswagen 27.933 adet otomobil satışıyla yine üçüncü sırada yer alırken, dördüncü sırada 19.514 adet satışla Peugeot’yu görüyoruz.

    Sıra Marka 2020 Ocak-Ağustos (adet)
    1. Renault 51.748
    2. Fiat 45.766
    3. Volkswagen 27.933
    4. Peugeot 19.514
    5. Toyota 17.523
    6. Opel 16.811
    7. Dacia 14.990
    8. Hyundai 14.781
    9. Ford 12.958
    10. Skoda 12.087

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2019 yılında ciddi bir daralma yaşamış ve 480 bin seviyesine kadar gerilemişti. Bu yıl sektörün yeniden toparlanması ve bekleniyordu fakat 30 Ağustos'ta ÖTV oranlarında yapılan değişiklik pek çok modelin fiyatlarını 40-50 bin lira civarında yukarı çekti. ÖTV'deki bu değişim, satışların yıl sonu için belirlenen hedefe ulaşmasını engelleyecek gibi görünüyor.



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    hursad (Hürşad Cengiz) 1 hf. en beğenilen
    Ötv güncellemesi(!) bi kesime önceden haber verilmiş demekki audiler wvler havada uçmuş
    Yanıtla +17
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    mokoko_TR 1 hf.
    şu almanların arabalarını yasaklayacaksın yada %400 vergi koyacaksın
    Yanıtla +5
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    Issızbiradam (melih ) 1 hf.
    donanimhaber.com/...
    Buda 2016 yılında en çok satan markalar, 4 yıl içindeki değişimi görün
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    dr.aty (Ahmet YAZAN) 1 hf.
    T-Roc çok iyi satmış, 5.sırada.

    636 tane 3 serisi, 419 tane de 5 satılmış. İnsanlar kuyrukta araba bekliyor galiba.

    %80’in 100 olması çok yakın bence.
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    dt1907 1 hf.
    çok az rakamlar aynı nufustaki ülkeler bu rakamlara göre cok çok çok fazla satıyor.
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    astegon (astegon CF) 1 hf.
    84 milyonlük ülkede ayda 60 bin araç.Şaka gibi.
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    drjacob (... ) 1 hf.
    BMW 'girmiş listeye helal
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    Şu VW ülkede hala deli gibi satıyor ya ne diyim bizim halka herşey müstehak. Adamlar resmen PKK'ya destek için fabrika kurmaktan vazgeçti ya, alacak başka marka mı bulamıyorsunuz, ne VW aşkıymış arkadaş. İnsanda biraz gurur olur, boykot eder. Adam akıllı boykot olsa seve seve o fabrika kararı tekrar çıkardı. Böyle olursa bize ayar veren çok olur. 82 milyonluk nüfus gücünün farkında değiliz hala.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Opel ve Peugeot bu ay ortada yoklar pandemi nedeni ile üretim yapamadılar herhalde.
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 1 hf. gun
    Çokoprens almaya gitmişler ya da siparişler yetişmedi.
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf.
    Sözlüğün birinde meşhur bir laf vardır. Svihs :D
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    TheCaliph_ 1 hf.
    Eee pejo yok ilk 10 da :)
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    TITAN (S K) 1 hf.
    honda nasıl bu listede yok ya? C sınıfı sedan'ın açık ara lideri honda civic'tir çünkü sunroof'tan hayalet ekrana, led fardan deri koltuk ve iç tasarım anlayışına kadar hepsi var
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    BOLDVIPER 1 hf. TITAN
    golf leon astra varken varken kim napsın at arabası modunda ki motoruyla civici
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    mokoko_TR 1 hf.
    şu almanların arabalarını yasaklayacaksın yada %400 vergi koyacaksın
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    2410 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    2020 ağustos otomobil satışları, odd ağustos 2020 ve
    4 etiket daha ağustos'ta en çok satan markalar Türkiye Haberleri otomobil pazarı Bilim ve Teknoloji
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