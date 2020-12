2020'nin en iyi PlayStation oyunları belli oldu

Tam Boyutta Gör

PlayStation.Blog tarafından hazırlanan Yılın En İyileri listesinde 2020'nin kazananları nihayet belli oldu. Rekor katılımla tamamlanan bu yılın listesine beklendiği gibi The Last of Us Part II damgasını vurdu. Naughty Dog'un oyunu birçok önemli kategoride ödülün sahibi olmayı başardı.

The Last of Us Part II bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta düzenlenen The Game Awards töreninde de Yılın En İyi oyunu da dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olmuştu. Başarılı bir PS-özel oyunun PlayStation.Blog ödüllerinde de en çok kazanan olması elbette şaşırtıcı değil.

2020'nin bir diğer sevilen PlayStation-özel oyunlarından Ghost of Tsushima ise sadece bir kategoride (Sanat Yönetimi) ödülün kazananı olabilmiş. Ghost of Tsushima'nın burada Last of Us'ın gölgesinde kaldığını görüyoruz.

Son olarak PlayStation oyuncularının en çok beklediği oyun kategorisinde ise 2021'de yayınlanması beklenen yeni God of War oyunu ipi göğüslemeyi başarmış.

PlayStation.Blog Yılın En İyileri

En İyi Hikaye Anlatımı : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II En İyi DualSense Kullanımı : Astro’s Playroom

: Astro’s Playroom En İyi Erişilebilirlik Özellikleri : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II En İyi Grafiksel Gösteri : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II En İyi Sanat Yönetimi : Ghost of Tsushima

: Ghost of Tsushima En İyi Müzik : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II En İyi Ses Tasarımı : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II En İyi Multiplayer : Call of Duty: Warzone

: Call of Duty: Warzone En İyi Spor Oyunu : Tony Hawk’s Pro-Skater 1 & 2

: Tony Hawk’s Pro-Skater 1 & 2 En İyi Yeni Karakter : Miles Morales, Spider-Man (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales)

: Miles Morales, Spider-Man (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales) En İyi Bağımsız Oyun : Fall Guys: Ultimate Knockout

: Fall Guys: Ultimate Knockout Yılın En İyi Oyun Anı : The Last of Us Part II: Final Showdown

: The Last of Us Part II: Final Showdown En İyİ PS VR Deneyimi : Star Wars Squadrons

: Star Wars Squadrons PS4 Yılın En İyi Oyunu : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II PS5 Yılın En İyi Oyunu : Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales En Çok Beklenen Oyun : New God of War title

: New God of War title Yılın En İyi Stüdyosu: Naughty Dog

