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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020'nin en iyi PlayStation oyunları belli oldu

    PlayStation Blog her sene olduğu gibi 2020'nin en iyi oyunları seçti. 2,5 milyon kişinin oylarıyla belirlenen kazananlar listesine The Last of Us Part II damgasını vurdu.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    5,3b
    2
    10
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    5

    2020'nin en iyi PlayStation oyunları belli oldu
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    PlayStation.Blog tarafından hazırlanan Yılın En İyileri listesinde 2020'nin kazananları nihayet belli oldu. Rekor katılımla tamamlanan bu yılın listesine beklendiği gibi The Last of Us Part II damgasını vurdu. Naughty Dog'un oyunu birçok önemli kategoride ödülün sahibi olmayı başardı.

    The Last of Us Part II bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta düzenlenen The Game Awards töreninde de Yılın En İyi oyunu da dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olmuştu. Başarılı bir PS-özel oyunun PlayStation.Blog ödüllerinde de en çok kazanan olması elbette şaşırtıcı değil.

    2020'nin bir diğer sevilen PlayStation-özel oyunlarından Ghost of Tsushima ise sadece bir kategoride (Sanat Yönetimi) ödülün kazananı olabilmiş. Ghost of Tsushima'nın burada Last of Us'ın gölgesinde kaldığını görüyoruz.

    Son olarak PlayStation oyuncularının en çok beklediği oyun kategorisinde ise 2021'de yayınlanması beklenen yeni God of War oyunu ipi göğüslemeyi başarmış.

    PlayStation.Blog Yılın En İyileri

    • En İyi Hikaye AnlatımıThe Last of Us Part II
    • En İyi DualSense KullanımıAstro’s Playroom
    • En İyi Erişilebilirlik ÖzellikleriThe Last of Us Part II
    • En İyi Grafiksel GösteriThe Last of Us Part II
    • En İyi Sanat YönetimiGhost of Tsushima
    • En İyi MüzikThe Last of Us Part II
    • En İyi Ses TasarımıThe Last of Us Part II
    • En İyi MultiplayerCall of Duty: Warzone
    • En İyi Spor OyunuTony Hawk’s Pro-Skater 1 & 2
    • En İyi Yeni Karakter: Miles Morales, Spider-Man (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales)
    • En İyi Bağımsız OyunFall Guys: Ultimate Knockout
    • Yılın En İyi Oyun AnıThe Last of Us Part II: Final Showdown
    • En İyİ PS VR DeneyimiStar Wars Squadrons
    • PS4 Yılın En İyi OyunuThe Last of Us Part II
    • PS5 Yılın En İyi OyunuMarvel’s Spider-Man: Miles Morales
    • En Çok Beklenen Oyun: New God of War title
    • Yılın En İyi Stüdyosu: Naughty Dog


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    tarlabasi (Uğur ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kral yokken coşar soytarılar

    Kral yokken efelenir çakallar

    Verilen her aranın bir sonu var

    Kral mekana gelir

    Herkes ayağa kalkar..



    Gel aslanım gel de alayını piyasadan sil süpür...
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Kral yokken coşar soytarılar Kral yokken efelenir çakallar Verilen her aranın bir sonu var Kral mekana gelir Herkes ayağa kalkar...
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    En İyi DualSense Kullanımı: Astro’s Playroom

    Güldürdü...
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 gün ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Aynen. Bu kadar saçma bir kategori olması...
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kendileri çalıp kendileri oynamış
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    gowlet 2 gün ( Mesaj Silindi ) Philipp_Plein
    PS Blog yazıyor zaten Xbox mu bekliyordun?
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    tarlabasi (Uğur ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kral yokken coşar soytarılar

    Kral yokken efelenir çakallar

    Verilen her aranın bir sonu var

    Kral mekana gelir

    Herkes ayağa kalkar..



    Gel aslanım gel de alayını piyasadan sil süpür...
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +6
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllık duyar dozu alındı xD
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    Lirikal Militan 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sızıntılarda yedikleri spoiler ile oyunu kötüleyip, surekli ayni gereksiz cümleleri sarfedenler ne zaman birakacak bu işi.



    The last of us 2 bu ödülleri haketti. Hikayeyi begenmemis olabilirsiniz. Kızdığım çok sövdüğüm yerler vardi ama oyunu bitiminde yaşatılan duygular ortada. Ozellikle yilin en iyi oyun anı ödülünü kesinlikle hakediyor. Finalde yaşattıkları duygular, arafta bırakışı iki farklı karakterin yaşantılarının sonucu geldikleri nokta ne yapacaginizi bilemiyorsunuz. Zaten oyunun ozellikle belli bi yerinden sonrasi muazzam geçiyor.



    Eleştiri yapılabilir ama gereksiz ergen agzina düşmüş ezber cumleler de bi yere kadar, sıkıyor cidden.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sahibi olduğu oyuna vermiş ödülü başkasına verecek değildi herhalde



    part 2 tam bir balon ilk oyun güzeldi
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sadece 1-2 aylık süreçteki olayı "yılın" diye adlandırmak...
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    Nam-ı Diğer (Sedat Soyal) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Miles morales ödülü alırken zorlanmış olsa gerek
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