Ghost of Tsushima PC çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Ghost of Tsushima PC platformuna 16 Mayıs 2024'te çıkacak. Nixxes Software tarafından geliştirilen samuraylı açık dünya aksiyon macera oyunu, Epic Games ve Steam’de 59.99 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Oyunun sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.
Ghost of Tsushima PC nasıl olacak?
Sucker Punch CEO’su Brian Fleming, oyunun PC platformuna çıkışı hakkında şunları söyledi: “Nixxes'teki arkadaşlarımızın ve ortaklarımızın Ghost of Tsushima’yı PC’ye getirdiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz! Bu, Sucker Punch için bir ilk; önceki tüm çalışmalarımız konsola özeldi, dolayısıyla heyecanlıyız. Nixxes de bu projeyi yapmak için doğru ekip. Onlar da dahil olduğunda sonuçların muhteşem olacağını biliyorduk!”
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.