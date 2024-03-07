Ghost of Tsushima PC çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör Ghost of Tsushima, 2020’de PlayStation’a özel olarak çıkış yaptı, 2021’de hikaye ve çok oyunculu genişletmeler, Japonca diyaloglar ve daha fazla özellikle güncellenerek Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü olarak oyuncularla buluştu. Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen oyunun PC sürümü, Nixxes Software tarafından geliştiriliyor. Peki, Ghost of Tsushima PC nasıl olacak? Çıkış tarihi, oynanış dahil olmak üzere Sony, Ghost of Tsushima PC versiyonu hakkında tüm detayları paylaştı.

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Ghost of Tsushima PC çıkış tarihi ve fiyatı

Ghost of Tsushima PC platformuna 16 Mayıs 2024'te çıkacak. Nixxes Software tarafından geliştirilen samuraylı açık dünya aksiyon macera oyunu, Epic Games ve Steam’de 59.99 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Oyunun sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.

Ghost of Tsushima PC nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Ghost of Tsushima PC sürümünde Iki Adası genişletmesi ve Legends co-op çok oyunculu modun yanı sıra kilitsiz kare hızı, detaylı grafik ayarları ve özelleştirilebilir fare ve klavye kontrolleri gibi beklenen tüm özelliklerle geliyor. DualSense kontrolcüyle oynandığında PS5’tekiyle aynı dokunsal geri bildirim alınabilecek. Hassas ok atışı için uyarlanabilir tetik desteğini de unutmamak gerek. Ultra geniş monitörler için destek mevcut; 21.9 ve 32.9 formatları için optimize edildiği belirtildi. Üçlü monitör düzenine sahip olanlar için 48.9 oranı bile destekleniyor. Kare hızlarını artırmaya yardımcı NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 ve Intel XeSS teknolojilerinin yanı sıra NVIDIA’nın Reflex ve AI tabanlı DLAA kenar yumuşatma aracı destekleniyor.

Sucker Punch CEO’su Brian Fleming, oyunun PC platformuna çıkışı hakkında şunları söyledi: “Nixxes'teki arkadaşlarımızın ve ortaklarımızın Ghost of Tsushima’yı PC’ye getirdiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz! Bu, Sucker Punch için bir ilk; önceki tüm çalışmalarımız konsola özeldi, dolayısıyla heyecanlıyız. Nixxes de bu projeyi yapmak için doğru ekip. Onlar da dahil olduğunda sonuçların muhteşem olacağını biliyorduk!”

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Ghost of Tsushima PC çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu