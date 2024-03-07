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    Ghost of Tsushima PC çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

    Sony, Ghost of Tsushima PC'ye geleceğini resmi olarak onaylamakla kalmadı, oyunun çıkış tarihini ve özelliklerini açıkladı. Ghost of Tsushima Steam ve Epic Games'te ön siparişe de açıldı.
    Ghost of Tsushima PC çıkış tarihi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Ghost of Tsushima, 2020’de PlayStation’a özel olarak çıkış yaptı,  2021’de hikaye ve çok oyunculu genişletmeler, Japonca diyaloglar ve daha fazla özellikle güncellenerek Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü olarak oyuncularla buluştu. Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen oyunun PC sürümü, Nixxes Software tarafından geliştiriliyor. Peki, Ghost of Tsushima PC nasıl olacak? Çıkış tarihi, oynanış dahil olmak üzere Sony, Ghost of Tsushima PC versiyonu hakkında tüm detayları paylaştı.

    Ghost of Tsushima PC çıkış tarihi ve fiyatı

    Ghost of Tsushima PC platformuna 16 Mayıs 2024'te çıkacak. Nixxes Software tarafından geliştirilen samuraylı açık dünya aksiyon macera oyunu, Epic Games ve Steam’de 59.99 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Oyunun sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.

    Ghost of Tsushima PC nasıl olacak?

    Ghost of Tsushima PC oynanış özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ghost of Tsushima PC sürümünde Iki Adası genişletmesi ve Legends co-op çok oyunculu modun yanı sıra kilitsiz kare hızı, detaylı grafik ayarları ve özelleştirilebilir fare ve klavye kontrolleri gibi beklenen tüm özelliklerle geliyor. DualSense kontrolcüyle oynandığında PS5’tekiyle aynı dokunsal geri bildirim alınabilecek. Hassas ok atışı için uyarlanabilir tetik desteğini de unutmamak gerek. Ultra geniş monitörler için destek mevcut; 21.9 ve 32.9 formatları için optimize edildiği belirtildi. Üçlü monitör düzenine sahip olanlar için 48.9 oranı bile destekleniyor. Kare hızlarını artırmaya yardımcı NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 ve Intel XeSS teknolojilerinin yanı sıra NVIDIA’nın Reflex ve AI tabanlı DLAA kenar yumuşatma aracı destekleniyor.

    Sucker Punch CEO’su Brian Fleming, oyunun PC platformuna çıkışı hakkında şunları söyledi: “Nixxes'teki arkadaşlarımızın ve ortaklarımızın Ghost of Tsushima’yı PC’ye getirdiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz! Bu, Sucker Punch için bir ilk; önceki tüm çalışmalarımız konsola özeldi, dolayısıyla heyecanlıyız. Nixxes de bu projeyi yapmak için doğru ekip. Onlar da dahil olduğunda sonuçların muhteşem olacağını biliyorduk!

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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