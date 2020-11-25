2020'nin geri kalanında yayınlanacak olan öne çıkan oyunlar

2020 yılının bitmesine neredeyse 1 ay kaldı. Geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk yarısında ertelenen oyunlardan dolayı bu yılın ikinci yarısına birçok oyun sarkmıştı. Yılın bitmesine de yaklaşık olarak 1 ay kaldı.
Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 geliştiricisi oyunu 175 saattir oynadığını ve hala bitiremediğini söyledi"
2020 yılının geri kalanında çıkması beklenen ve direkt olarak tarih verilen oyunlardan öne çıkanları aşağıda bulabilirsiniz. Oyunların ertelenebileceğini hatırlatalım. Oyunların üzerine tıklayarak oyunun fragmanını izleyebilirsiniz.
Aralık 2020
- Empire of Sin (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 1 Aralık
- El Hijo – A Wild West Tale (PC, Stadia) – 3 Aralık
- Project Wingman (PC) – 1 Aralık
- Worms Rumble (PC, PS4, PS5) – 1 Aralık
- Chronos: Before the Ashes (PC, PS4, Xbox One, Switch, Stadia) – 1 Aralık
- Twin Mirror (PC, PS4, Xbox One) – 1 Aralık
- Per Aspera (PC) – 3 Aralık
- Phogs (PC, Xbox One, PS4, Switch, Stadia) – 3 Aralık
- Morbid: The Seven Acolytes (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 3 Aralık
- Haven (PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 3 Aralık
- Immortals Fenyx Rising (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Stadia) – 3 Aralık
- Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (PC, PS4, Xbox One) – 4 Aralık
- Call of the Sea (PC, Xbox One, Xbox Series X) – 8 Aralık
- Puyo Puyo Tetris 2 (PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) – 8 Aralık
- Temtem – Early Access (PS5) – December 8
- Cyberpunk 2077 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia) – 10 Aralık
- Medal of Honor: Above and Beyond (Oculus) – 11 Aralık
- Collection of Saga Final Fantasy Legend (Switch) – 15 Aralık
- Airborne Kingdom (PC) – 17 Aralık
- Override 2: Super Mech League (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch) – 22 Aralık
2020 Yılında Çıkması Beklenen Ancak Tarihi Belli Olmayan Oyunlar
- The Witcher: Monster Slayer (iOS, Android) – 2020
- Conan Chop Chop (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 2020
- Boundary (PC, PS4) – 2020
- Uragun – Steam Erken Erişim (PC) – 2020
- Doom Eternal (Switch) – 2020
- Humanity (PS4, PS VR) – 2020
- RPG Time: The Legend of Wright (PC, Xbox One) – 2020
- Recompile (PC, PS5, Xbox Series X) – 2020
- Windjammers 2 (PC, Switch, Stadia) – 2020
- Kingpin: Reloaded (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 2020
- Naraka: Bladepoint (PC) – 2020
- Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition (PC, PS4, Xbox One, Switch, Stadia) – 2020
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herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...
sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna
paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.
"Uçan Tabut" diyelim...