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    2020'nin geri kalanında yayınlanacak olan öne çıkan oyunlar

    2020 yılı hem neslin sonu olduğu için hem de yeni nesil konsolların çıkış yılı olduğu için oyuncular için önemli bir yıldı. İşte geriye kalan günlerinde çıkacak olan oyunlar.
    1 sa.
    377
    26
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    2020'nin geri kalanında yayınlanacak olan öne çıkan oyunlar
    Tam Boyutta Gör

    2020 yılının bitmesine neredeyse 1 ay kaldı. Geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk yarısında ertelenen oyunlardan dolayı bu yılın ikinci yarısına birçok oyun sarkmıştı. Yılın bitmesine de yaklaşık olarak 1 ay kaldı.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 geliştiricisi oyunu 175 saattir oynadığını ve hala bitiremediğini söyledi"

    2020 yılının geri kalanında çıkması beklenen ve direkt olarak tarih verilen oyunlardan öne çıkanları aşağıda bulabilirsiniz. Oyunların ertelenebileceğini hatırlatalım. Oyunların üzerine tıklayarak oyunun fragmanını izleyebilirsiniz.

    Aralık 2020

    2020 Yılında Çıkması Beklenen Ancak Tarihi Belli Olmayan Oyunlar 



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