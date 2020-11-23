Cyberpunk 2077 geliştiricisi oyunu 175 saattir oynadığını ve hala bitiremediğini söyledi

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı açık dünya RPG oyunu Cyberpunk 2077'nin çıkışına az bir süre kaldı. Yapılan son açıklamaya göre ise oyunun oynanış süresi bir hayli uzun.

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Çok uzun bir zamandır geliştirilen açık dünya RPG oyunu Cyberpunk 2077'nin oynanış süresi de geliştirme süresi kadar uzun olacak gibi duruyor. Elbette uzun olmasını bekliyorduk ancak CD Projekt Red'in kalite kontrol ekibinin lideri Lukasz Babiel, oyun için enteresan ve heyecanlandırıcı bir açıklamda bulundu.

Lukasz Babiel'in söylediğine göre kendisi oyunu 175 saattir oynuyormuş ve oyun hala bitmemiş. Hatta tamı tamına 175 saat 43 dakika oynamış. Ancak oyunu biraz yavaş bir tempoyla oynadığını da belirtmiş. Bu süre oyunun oynanış süresini yanıstmıyor olabilir ancak şunu biliyoruz ki oyunu her şeyiyle bitirmeye çalıştığımız zaman 175 saatten daha uzun sürecek. Bu da gerçekten fazlasıyla heyecanlandıran bir durum. Oyunun çıkışına kısa bir süre kala ya da çıkışından sonra oyunun sadece hikaye bölümünün ne kadar sürdüğü paylaşılır.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

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