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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un Exynos işlemcisi PC'lere geliyor: Apple M1'e rakip olacak

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan Apple M1'e yanıt geliyor. Şirketin AMD ile birlikte Exynos işlemcisinin PC versiyonunu geliştirdiği ortaya çıktı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    İşlemci
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung'un Exynos işlemcisi PC'lere geliyor: Apple M1'e rakip olacak
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    Samsung mobil cihazlara yönelik Exynos işlemcisinin PC versiyonunu geliştiriyor. Şirket bu hamlesiyle Apple M1 ve benzer çözümlere sıkı bir rakip getirmiş olacak.

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    Ayrıca Bkz. "MediaTek'in 6 nm'lik yeni işlemcisinin detayları belli oldu"

    Yeni işlemcinin bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Amiral gemisi Galaxy S21 serisinde kullanılan Exynos 2100 platformunu temel alacak ve 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek.

    Qualcomm da harekete geçti

    Güney Koreli dev GPU tarafında AMD'den yardım alacak. İki şirket arasında uzun vadeli bir işbirliği söz konusu. Henüz yeni ürünle ilgili başka herhangi bir detay yok.

    Samsung'un Exynos işlemcisi PC'lere geliyor: Apple M1'e rakip olacak
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    Kısa süre önce Qualcomm'un Windows tabanlı cihazlar için yeni bir yüksek performanslı işlemci geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Bu işlemcinin de Apple M1 ile rekabet etmesi ve bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://wccftech.com/samsung-bringing-exynos-chipsets-to-computers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    4 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Derler ya yiğidi öldür ama hakkını ver diye, ulen bu Apple olmasa hakkaten firmaların kıçını kaldırıp da adam gibi radikal değişiklikleri yapacakları yok. Hele Intel'e baksanıza eskiden yıllık IDF(Intel Developer Forum ) haberlerini heyecanla beklerdim geleceğin projeksiyonu açısından. Yanlış hatırlamıyorsam adamlar yaklaşık 8-10 yıl önceki IDF'den birinde 64 ya da 128 çekirdekli süper işlemcileri tanıtmışlardı, gelecekte her evde bir süper bilgisayar olacak şeklinde. Ancak gelinen noktada görüyoruz ki adamlar bildiğin koca firmanın içine etmişler, bu nedenle umarım bu tür firmalar batar ki en azından yenilere/iş yapma olasılıkları olan firmalara daha fazla yer açılır. Benzer durumu NASA(devlet destekli!)-SpaceX gibi düşünebilirsiniz her ne kadar kıyaslama çok doğru olamasa da. Kısaca bir alanda en büyük olup da işleri yavaşlatıyorsanız, bu sektörü bilerek kötürüm yapmaya çalışıyorsunuz demektir.
    Derler ya yiğidi öldür ama hakkını ver diye, ulen bu Apple olmasa hakkaten firmaların kıçını kaldırıp da adam gibi radikal değişiklikleri yapacakları yok. Hele ...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    İsmi bakalım E1 mi olur S1 mi olur? O da benzer.
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    darkaura 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    olay islemci yapmak degil yigen, o islemciye yazilim ve market destegini sagliyabilmek. bu noktada mucize bir emulator gelistirmediyseniz ki kolay is degildir, arm pc'nin basarisi sizden cok microsoftun eline bakar.
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    C CleanCoders (Fatih ) 4 dk. ( Mesaj Silindi ) darkaura
    mucize emilatörü apple yaptı. niye microsoft yapamasın. eğer yapamaz ise apple dan okkalı bir tokat yemiş olur.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ARM konusunda asıl patlamayı Microsoft bu işlemcilere tam destek verdiğinde göreceğiz.
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    Darklord Sauron 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    M1'den hızlı bir işlemci yapsalar bile bu bilgisayarı kim satın alacak? Apple yaparken komple bir ekosistem olarak bunu yapıyor. Mesela Microsoft bu girişimlerin neresinde? Windows çalıştırmakla iş bitmiyor.
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    C CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Linux çekirdekli Windows için alt yapı yavaş yavaş oluşuyor.
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    apple yapmadan önce nerdeydin samsung ?

    samsung u , apple mı satın aldı acaba çünkü son dönem resmen kuyruğu gibi :)
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    Amd64x2 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeri değil ama sayfayı neden zırt pırt amazon'un sitesine yönlendiriyorsunuz onu anlamadım. Başkalarında oluyor mu bilmiyorum, yeni sekmede de açılmıyor bir bakmışım dh kapanmış amazon gelmiş.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Stanislas Xavier (Evren ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Amd64x2
    Sayfanın iki yanına reklam gömülü, reklam engelleyici eklentiniz olduğu için görmüyorsunuz yüksek ihtimalle, farkında olmadan raklama tıklıyorsunuzdur.
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artık parça değiştirilemeyen daha ucuz ve performanslı Laptıp ve All in One PC dönemi başlıyor. Parça değiltirememek sorun gibi görülsede 3 senede bir daha ucuza cihazlar alıp değiltireceğiz. Mikrosoft un da ARM işlemcilere yatırım yapması sektörün nereye evrileceğinin kanıtı.
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    Feyzuli 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    AMD ateşle oynuyor farkında değil bu hamlesi başta kendisini yakar gelecekte.
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    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Derler ya yiğidi öldür ama hakkını ver diye, ulen bu Apple olmasa hakkaten firmaların kıçını kaldırıp da adam gibi radikal değişiklikleri yapacakları yok. Hele Intel'e baksanıza eskiden yıllık IDF(Intel Developer Forum ) haberlerini heyecanla beklerdim geleceğin projeksiyonu açısından. Yanlış hatırlamıyorsam adamlar yaklaşık 8-10 yıl önceki IDF'den birinde 64 ya da 128 çekirdekli süper işlemcileri tanıtmışlardı, gelecekte her evde bir süper bilgisayar olacak şeklinde. Ancak gelinen noktada görüyoruz ki adamlar bildiğin koca firmanın içine etmişler, bu nedenle umarım bu tür firmalar batar ki en azından yenilere/iş yapma olasılıkları olan firmalara daha fazla yer açılır. Benzer durumu NASA(devlet destekli!)-SpaceX gibi düşünebilirsiniz her ne kadar kıyaslama çok doğru olamasa da. Kısaca bir alanda en büyük olup da işleri yavaşlatıyorsanız, bu sektörü bilerek kötürüm yapmaya çalışıyorsunuz demektir.
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    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    samsung, exynos ve
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