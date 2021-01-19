Samsung'un Exynos işlemcisi PC'lere geliyor: Apple M1'e rakip olacak

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Samsung mobil cihazlara yönelik Exynos işlemcisinin PC versiyonunu geliştiriyor. Şirket bu hamlesiyle Apple M1 ve benzer çözümlere sıkı bir rakip getirmiş olacak.

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Yeni işlemcinin bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Amiral gemisi Galaxy S21 serisinde kullanılan Exynos 2100 platformunu temel alacak ve 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek.

Qualcomm da harekete geçti

Güney Koreli dev GPU tarafında AMD'den yardım alacak. İki şirket arasında uzun vadeli bir işbirliği söz konusu. Henüz yeni ürünle ilgili başka herhangi bir detay yok.

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Kısa süre önce Qualcomm'un Windows tabanlı cihazlar için yeni bir yüksek performanslı işlemci geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Bu işlemcinin de Apple M1 ile rekabet etmesi ve bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://wccftech.com/samsung-bringing-exynos-chipsets-to-computers/

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