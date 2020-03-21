2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı'nın yapılacağı yeni tarih açıklandı

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Dünya çapındaki koronavirüs salgını (Kovid-19) ortasında oyun sektöründeki büyük pazar sahibi şirketlerin konferansa gitmeyeceğini açıklamasının ardından, 16-20 Mart tarihlerinde gerçeklemesi düşünülen 2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) ertelenmişti.

Etkinlik organizatörleri, ertelenen konferansın yapılması için yeni bir tarihin kesinleştirildiğini açıkladı. Bu yılki Oyun Geliştiricileri Konferansı 4 Ağustos - 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Organizatörler, konferansın isminde de küçük bir değişikliğe giderek etkinliğin GDC Summer olarak olarak adlandırılacağını duyurdular.

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Sony, Facebook, Activision Blizzard, Electronic Arts, Unity, Amazon ve Epic Games gibi birçok şirket etkinlik ertelenmeden önce konferansa katılmayacaklarını duyurmuştu. Konferansın ertelenmesinde Kovid-19 kadar bu büyük oyun şirketlerinin konferansa katılmayacağını bildirmesi de önemli rol oynamıştı. Ağustos ayına ertelenen konferansa katılım konusunda, oyun pazarının bu önemli isimlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

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