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    2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı'nın yapılacağı yeni tarih açıklandı

    16-20 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan ancak koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelendiği duyurulan 2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı için yeni tarih açıklandı.
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    2
    Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı'nın yapılacağı yeni tarih açıklandı
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    Dünya çapındaki koronavirüs salgını (Kovid-19) ortasında oyun sektöründeki büyük pazar sahibi şirketlerin konferansa gitmeyeceğini açıklamasının ardından, 16-20 Mart tarihlerinde gerçeklemesi düşünülen 2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) ertelenmişti.

    Etkinlik organizatörleri, ertelenen konferansın yapılması için yeni bir tarihin kesinleştirildiğini açıkladı. Bu yılki Oyun Geliştiricileri Konferansı 4 Ağustos - 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Organizatörler, konferansın isminde de küçük bir değişikliğe giderek etkinliğin GDC Summer olarak olarak adlandırılacağını duyurdular.

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    Sony, FacebookActivision BlizzardElectronic ArtsUnityAmazon ve Epic Games gibi birçok şirket etkinlik ertelenmeden önce konferansa katılmayacaklarını duyurmuştu. Konferansın ertelenmesinde Kovid-19 kadar bu büyük oyun şirketlerinin konferansa katılmayacağını bildirmesi de önemli rol oynamıştı. Ağustos ayına ertelenen konferansa katılım konusunda,  oyun pazarının bu önemli isimlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.



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