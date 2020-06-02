2020 yılı Mayıs ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına ilişkin Mayıs verilerini paylaştı. Verilere göre otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak toplamda 32 bin 235 adet olarak gerçekleşti.

2020 Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 oranında azalarak 25 bin 73 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 21,6 oranında artarak 7 bin 162 adete yükseldi. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlarına göre sırasıyla yüzde 53,8 ve 58,9 oranında azalış gösterdi.

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Ocak-Mayıs dönemine baktığımızda ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının geçen yıla göre yüzde 20,1 oranında artarak 183 bin 95 adet olduğunu görüyoruz. Otomobil satışları, ilk beş aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 21,7 oranında artarak 146 bin 528 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9 artışla 36 bin 567 adete ulaştı.

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Pazarın yüzde 84,1’ini veri oranları düşük olan A, B ve C segment araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 88 bin 84 adet ve yüzde 60,1 payla ilk sırada yer alırken, B segmenti otomobiller 34 bin 556 adetle yüzde 23,6 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,7 pay ile yine sedan oldu. Sedan otomobilleri yüzde 29,2 pay ve 42 bin 744 adet satışla SUV’lar izledi.

Mayıs ayının lideri Renault

2020 yılı Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında lider Renault oldu. Toplam 5652 adet satış yapan Fransız markayı 5207 adetle Fiat izledi. Ford 3684 adetle üçüncü sırada yer alırken, toplam 2733 adet satış yapan Peugeot bu ay dördüncülükle yetindi. Mayıs ayında en çok satış yapan ilk 10 marka şöyle:

Marka 2020 Mayıs (adet) 2020 Nisan (adet) Renault 5652 3109 Fiat 5207 3762 Ford 3684 2339 Peugeot 2733 3960 Volkswagen 1820 2587 Opel 1819 2143 Honda 1733 446 Citroen 1724 1546 Mercedes-Benz 1125 1157 Dacia 1059 721

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