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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 yılı Mayıs ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin paylaştığı verilere göre otomotiv sektörü Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı. Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 20 civarında artış söz konusu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 yılı Mayıs ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar
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    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına ilişkin Mayıs verilerini paylaştı. Verilere göre otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak toplamda 32 bin 235 adet olarak gerçekleşti.

    2020 Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 oranında azalarak 25 bin 73 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 21,6 oranında artarak 7 bin 162 adete yükseldi. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlarına göre sırasıyla yüzde 53,8 ve 58,9 oranında azalış gösterdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye'de Nisan ayı otomobil satışlarında lider Peugeot

    Ocak-Mayıs dönemine baktığımızda ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının geçen yıla göre yüzde 20,1 oranında artarak 183 bin 95 adet olduğunu görüyoruz. Otomobil satışları, ilk beş aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 21,7 oranında artarak 146 bin 528 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9 artışla 36 bin 567 adete ulaştı.

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    Pazarın yüzde 84,1’ini veri oranları düşük olan A, B ve C segment araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 88 bin 84 adet ve yüzde 60,1 payla ilk sırada yer alırken, B segmenti otomobiller 34 bin 556 adetle yüzde 23,6 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,7 pay ile yine sedan oldu. Sedan otomobilleri yüzde 29,2 pay ve 42 bin 744 adet satışla SUV’lar izledi.

    Mayıs ayının lideri Renault

    2020 yılı Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında lider Renault oldu. Toplam 5652 adet satış yapan Fransız markayı 5207 adetle Fiat izledi. Ford 3684 adetle üçüncü sırada yer alırken, toplam 2733 adet satış yapan Peugeot bu ay dördüncülükle yetindi. Mayıs ayında en çok satış yapan ilk 10 marka şöyle:

    Marka 2020 Mayıs (adet) 2020 Nisan (adet)
    Renault 5652 3109
    Fiat 5207 3762
    Ford 3684 2339
    Peugeot 2733 3960
    Volkswagen 1820 2587
    Opel 1819 2143
    Honda 1733 446
    Citroen 1724 1546
    Mercedes-Benz 1125 1157
    Dacia 1059 721


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 gün en beğenilen
    Bu ülkede nasıl ekonomik kriz var hala anlamıyorum, insanlar yine 500 bin TL verip Mercedes alıp duruyorlar, evin önünden habire sıfır Mercedes, bmw geçiyor. Biri sıfır aston martin almış bu ara o dolaşıyor, nasıl kriz var ben anlayamadım gitti. Dolar bir tek bana mı 6.80 anlamadım, sanki benim dışımda herkese dolar 2 gibi... Doların kendilerine 6.80 olan arkadaşlar artılayabilir mi acaba, yalnız mıyım merak ediyorum...
    Bu ülkede nasıl ekonomik kriz var hala anlamıyorum, insanlar yine 500 bin TL verip Mercedes alıp duruyorlar, evin önünden habire sıfır Mercedes, bmw geçiyor. Bi...
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    6 Yanıt Yanıtla +24
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    MaDMaxiBo 1 gün Guhong01
    kriz herkesi etkilemiyor hocam. mercedes ayda 1120 tane araç satmış, çok değil bin kişi.

    asıl geçen gün önümden geçen yeni 01 plaka i-pace şaşırttı beni. milyonu vermiş almış adam. bu krizde dersin ama adama kriz yok belli ki.



    Honda o 1700 aracı kimse sattı acaba ? galerilere satmış olabilir mi ? millet sıfır soruyor bayiler hep birkaç ay bekleyin diyor, nasıl iş!
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    White Water 1 gün Guhong01
    Ekonomik kriz olduğunda en varlıklar her zaman en az etkilenen kesimdir. Ülke nüfusuna oranları bir elin parmaklarını geçmez. 1000 adet mercedes satışının yarısı İstanbul'dan yapılmış olsun. 16 milyonun içinden 500 kişi lüks sınıfta bir araba alabilmiş.
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    İnci6 (mehmet demir) 1 gün Guhong01
    kriz demek ülke de herkes fakirleşti demek değil ki mesela hocam dolar 5 den 7.5 a çıksa fakir adam aldığı makarna sayısı 3 paketten 2 ye iner ama zenginin bankadaki 500 bin doları 2.5 milyon tlsi 3.75 milyona çıkar krizte zengin daha zenginleşir fakir daha fakirleşir orta hallide yok olur
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    Malvolorne 1 gün
    17 gün tam karantina uygulanan ayda bu satışları görünce ,sabah sabah Türkiyede kriz var diyenlere bir kez daha güldüm,ekşide ağzımız kokuyor açlıktan ölüyoruz diyenler faizler 0.49 a düşünce trilyonluk evleri almak için üst üste yığılmış,bugün müge anlıda en fakir kadından 28 daire çıkıyor,bu halkta yastık altı bitmez,bakmayın ağladıklarına,ağlama sebepleri nazar değmesin düşüncesi ve sizleri ekarte edip ucuza mal almak.

    Sırf,Antep,urfa,antalya yastık altı altınını bozsa norveç varlık fonunu 3e katlarız.

    Bu arada ötv ve ikinci eller düşecekmiş ,kesin bilgi yayalım arkadaşlar.
    17 gün tam karantina uygulanan ayda bu satışları görünce ,sabah sabah Türkiyede kriz var diyenlere bir kez daha güldüm,ekşide ağzımız kokuyor açlıktan ölüyoruz...
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    koyunsayar 1 gün
    turkiye deki tek gerçek kriz ahlak krizi
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    cabriyo (Emin Tuncer) 6 sa.
    tahminimden fazla satılmış. şaşırdım.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 15 sa.
    83 milyon ülkede 1000 tane mercedes satıldı diye herkes zengin zaten. Daha ağır yazardım ama ceza almak istemıyorum.
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    Quard (Ahmet G) 22 sa.
    Covid-19 dan dolayı bazı firmalar iyi satış yapmış,demek ki Türkiye insanını covid-19 veya ekonomik krizler etkilemiyor.
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    estimates29 (sasad asd) 23 sa.
    listede toyota niye yok anlamadım . şu an showroom larda yeni lansman hatchback corollalar var ama sedan lar yok satıyor temmuza kadar da gelmeyecekmiş . bir tane test ve gözlemlik araç yok . ayrıca çok sattığı iddia edilen fiat ın ürünleri sadece fiyat/performans açısından çok gidiyor kalite ile pek yakından alakası yok . bir 500x sormuştum aylar önce 180.000 tl dedi ekstra ları ile birlikte kalite desen o fiyatı pek haketmiyor . ama şu aralar toyota corolla sedan çok gidiyor . incelemedim ama kalitesi fiyatına göre iyi bir araba .
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    ivenrec 22 sa. estimates29
    Toyota Yaris modelinin B crossover modelini çıkarsa çok satar.
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    mvn_ (burak demirci) 1 gün
    Her ay forumda tartışmalar çıkar , dolar fırladı , savaş çıktı , virüs çıktı , öte beri bir sürü şey söylenir ve satışlarının çakılacağından bahsedilir. Yine her ay hayal kırıklıkları , satış rekorları vesaire... Artık kabullenin bu ülkede fakirden çok fakir edebiyatı yapan var. Peki ekonomik kriz yok mu ? Elbette var ama bu millet ne yapar ne eder , arabasını , evini , telefonunu değiştirir , tatilini yapar İnstagram’dan havasını atar arkadaş..
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    khytr89 (Hakan ) 1 gün
    içlerinde en ucuz marka Dacia ama en az satan da Dacia demek ki para var, kimse para yok demesin (:

    ayrıca ülkeye yaırım yapan Toyota'nın listeye girememiş olması da ilginç, Ama dedik zamanında 1.4 D4D yi bitirmeyin diye ama kendi ayaklarına sıktılar.

    Peugeot'u da inşallah güzel bir yatırım yapar, hak ediyoruz (:
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    ivenrec 23 sa. khytr89
    Hocam Dacia'daki durum şöyle; Sandero modellerinin şuan sadece benzin otomatik ve dizel manuel seçeneği var. En ucuz modelleri olan benzin manuel modelleri henüz bayilere gelmedi dolayısı ile satış rakamlarının beklenenden daha az olmasına sebebiyet vermektedir.

    Ayrıca bayilerde araç stoku olmadığı için sipariş verip gelen modelleri satıyorlar.
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    darkmoon34 (ercan yardak) 1 gün
    Yazılanları okudum herkes kendi bakmak istediği yerden bakmış...



    Realiteleri atlıyarak. Bu ülkenin nüfusu 85 milyon..



    Ortalama ekonominin iyi olduğu zamanlar aylık satış rakamları 800-900 binlerde gezinen bir ülkeydik..



    Bizim çeyrek nüfusumuzda olan ekonomisi iyi ülkelerde aylık satış rakamları 1-1.5 milyonu buluyor..



    Bir izin verinde 20-25 bin araçda satıversin.. O kadarda ölmedik..



    Birde şu mantık adam gitmiş 800-900 bin tl vermiş mercedes bmw almış mantığını da atamadık bir türlü. Sanıyorsunuzki elinde çantada milyon dolarlarla gezinen tipler var galeriye bayiye girip sar bana ordan bir e kasa yada 5 kasa diyor..



    O araçların ruhsatını gördünüzmü yada plakalarına iyi bakdınızmı..



    Bir arkadaş sıfır aston martin görmüş bakmışmı plaksına MA yada MS misafir plakamı yani yabancıdan yabancıya satışı olan Türkiye de yaşayan yabancı vatandaşların aracımı.. Onlara vergi falan yok Avrupa fiyatı neyse burdada o fiyata alıyorlar zaten genelde onlarda almaz bağlı oldukları kurumlar alır..



    İkincisi o gördüğünüz bmw mercedesler filo rent aracımı buna bakdınızmı kurumsal özel firmalar kiralamış olamazlarmı... İlla vatandaş alinin velinin al kardeşim 800 bin tl ver bana ordan bir e kasamı demesi lazım....



    Oturup süren adama sordunuzmu yada ruhsatını gördünüzmü.. Kaldıki emin olun %99 da öyledir..



    Kısaca bir ton faktör var ve ona rağmen satışlar düşük..



    Buna rağmende memleketi 20-25 bin araç satılıyor diye isviçre kadar zengin sanan insanlar var..
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    sorrento (ibrahim SSS) 1 gün
    80 milyonluk ülke için satışlar çok az.. Bu rakamalara bakıp "iyi satış olmuş" demek saçma!
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 gün
    Ülkeye araç sınırlı geliyordu korona sebebiyle, kamu bankaları taşıt kredisi veriyor, bu aydan itibaren satışlarda büyük bir artış ve bayilerde kuyruk olacağını düşünüyorum.
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    Stand Alone (The Power of Faith) 1 gün
    "Sözde" ekonomik krizin olduğu Türkiye...
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    ~Lion King~ (Fatih ) 1 gün Stand Alone
    Hala ekonomik kriz olduğuna inanmıyor musunuz?
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    HABERİN ETİKETLERİ
    sıfır otomobil, odd ve
    3 etiket daha otomotiv distribütörleri derneği 2020 mayıs otomobil satışları Bilim ve Teknoloji
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