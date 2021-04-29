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    2021'de en çok oynanan ücretsiz online oyunlar açıklandı: Mobil oyunlar zirvede

    2021'in geride bıraktığımız aylarında Türkiye'de en çok oynan ücretsiz çevrimiçi oyunlar açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    29 Nisan 2021, 11:45 (3 sa.)
    1,1b
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    5
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2021'de en çok oynanan ücretsiz online oyunlar açıklandı: Mobil oyunlar zirvede
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    Hem dünyada hem de Türkiye'de ücretsiz online oyunlar sektörün büyük bir kısmını kaplıyor. Bugün oyun sektörünün bu kadar büyümesinde şüphesiz en büyük paylardan biri de ücretsiz online oyunlara ait. Geçtiğimiz saatlerde Türkiye'de en çok oynan ücretsiz online oyunlar belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Resident Evil Village'ın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı"

    Uluslararası 85 oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası Oyunfor, 2021’in ilk aylarında en çok oynanan free-to-play, yani ücretsiz online oyunları açıkladı. İlk 10 oyuna baktığımızda daha çok mobil oyunları görüyoruz. 

    Hatta ilk üç oyunun tamamı mobil oyunlardan oluşuyor. Ücretsiz oyunların mobil cihazlar tarafında çok daha popüler olduğu zaten bilinen bir gerçekti. İlk 10 oyunu aşağıda bulabilirsiniz.

    1. Garena Free Fire
    2. PUBG Mobile
    3. Call of Duty: Mobile
    4. Valorant
    5. Call of Duty: Warzone
    6. LifeAfter
    7. Arena of Valor
    8. Lords Mobile
    9. Mobile Legends
    10. League of Legends


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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    T teknomani39 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    • oyunun adını dahi duymadım çok cahilim galiba
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    from softwave 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    mobile 9 lol 10
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    C cand. 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cod mobile yarısının mesai bana aittir
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    Charaznable (Char Aznable) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çakma PUBG gerçek PUBG'den fazla indirilmiş lol
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    ghostmen323 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Charaznable
    freefire da taylandlı pubg. free fire daha çok arcade deneyim sunduğu ve düşük donanım istediği için tercih ediliyor normaldir pubg nin az indirilmesi.
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