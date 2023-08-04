FC24'te hangi ligler yer alacak? Süper Lig var mı?

Tam Boyutta Gör EA Sports’un FIFA serisinin devamı olarak piyasaya süreceği FC24 oyununda bulunacak ligler resmen açıklandı. Bu sene oyunda 30 lig, 700 takım ve 19 bin tam lisanslı futbolcuya yer verilecek.

FC24'te Süper Lig olacak mı?

EA Sports'un resmi olarak açıklamasına göre FIFA 23'te olduğu gibi Türkiye Süper Ligi tüm takımlarla birlikte FC24'te yer alacak.

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FC24'te FIFA 23’e kıyasla yenilik olarak erkek futbolunda Güney Kore K League 2’nin eklendiğini, kadın futbolunda ise Almanya ve İspanya liginin eklendiğini görmekteyiz.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, CONMEBOL Libertadores, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga EA SPORTS ligleri sadece FC24’te lisanslı olarak yer alacak. La Liga’nın canlı yayına verdiği 360 derece maç görüntüleri oyunda bulunacak. İngiltere Premier Ligi'nin yenilenen skorbordu da FC24'e eklenmiş.

FC24'te hangi ligler var?

Erkek Futbolu

Avrupa – UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi Güney Amerika – CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, CONMEBOL Recopa

CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, CONMEBOL Recopa İngiltere – Premier Lig, EFL Şampiyonası, EFL League One, EFL League Two

Premier Lig, EFL Şampiyonası, EFL League One, EFL League Two Almanya – Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga

Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga İspanya – La Liga EA Sports, La Liga Hypermotion

La Liga EA Sports, La Liga Hypermotion İtalya – Serie A, Serie BKT

Serie A, Serie BKT Fransa – Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT

Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT Güney Kore – K League 1, K League 2 (YENİ)

K League 1, K League 2 (YENİ) Portekiz – Portekiz Ligi

Portekiz Ligi Hollanda – Eredivisie

Eredivisie Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada – MLS

MLS Suudi Arabistan – Roshn Suudi Ligi

Roshn Suudi Ligi Türkiye – Süper Lig

Süper Lig Arjantin – Liga Profesional De Futbol

Liga Profesional De Futbol Çin – Çin Süper Ligi

Çin Süper Ligi Belçika – Jupiler Ligi

Jupiler Ligi İskoçya – SPFL

SPFL İsviçre – Credit Suisse Süper Ligi

Credit Suisse Süper Ligi Avusturya – Avusturya Bundesliga

Avusturya Bundesliga İsveç – Allsvenskan

Allsvenskan Danimarka – 3F Superliga

3F Superliga Norveç – Eliteserien

Eliteserien Polonya – Ekstraklasa

Ekstraklasa Romanya – Süper Lig

Süper Lig Avustralya – A Ligi

A Ligi Hindistan – Hindistan Süper Ligi

Hindistan Süper Ligi İrlanda – SSE Airtricity League Premier Division

Kadın Futbolu

Avrupa – UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi İngiltere – Barclays Kadınlar Süper Ligi

Barclays Kadınlar Süper Ligi Amerika Birleşik Devletleri - Ulusal Kadınlar Futbol Ligi

Ulusal Kadınlar Futbol Ligi Fransa – D1 Arkema

D1 Arkema Almanya – Google Pixel Frauen-Bundesliga (YENİ)

Google Pixel Frauen-Bundesliga (YENİ) İspanya – La Liga F (YENİ)

FC24 fiyatı ve çıkış tarihi

FC24 PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarına 29 Eylül'de çıkış yapacak. EA Play aboneeleri 22 Eylül'de oynamaya başlayacak.

FC24 PlayStation ve Xbox fiyatı

FC24 Standart Edition: 1399 TL

FC24 Ultimate Edition: 1999 TL

FC24 PC fiyatı (Steam ve Epic Games)

FC24 Standart Edition: 1199 TL

FC24 Ultimate Edition: 1699 TL

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FC24'te hangi ligler yer alacak? FC24'te Süper Lig var mı?