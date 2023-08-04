FC24'te hangi ligler yer alacak? Süper Lig var mı?

- FC24'te Süper Lig olacak mı?
- FC24'te hangi ligler var?
- Erkek Futbolu
- Kadın Futbolu
- FC24 fiyatı ve çıkış tarihi
- FC24 PlayStation ve Xbox fiyatı
- FC24 PC fiyatı (Steam ve Epic Games)
- Yorumlar
FC24'te Süper Lig olacak mı?
EA Sports'un resmi olarak açıklamasına göre FIFA 23'te olduğu gibi Türkiye Süper Ligi tüm takımlarla birlikte FC24'te yer alacak.
FC24'te FIFA 23’e kıyasla yenilik olarak erkek futbolunda Güney Kore K League 2’nin eklendiğini, kadın futbolunda ise Almanya ve İspanya liginin eklendiğini görmekteyiz.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, CONMEBOL Libertadores, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga EA SPORTS ligleri sadece FC24’te lisanslı olarak yer alacak. La Liga’nın canlı yayına verdiği 360 derece maç görüntüleri oyunda bulunacak. İngiltere Premier Ligi'nin yenilenen skorbordu da FC24'e eklenmiş.
FC24'te hangi ligler var?
Erkek Futbolu
- Avrupa – UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi
- Güney Amerika – CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, CONMEBOL Recopa
- İngiltere – Premier Lig, EFL Şampiyonası, EFL League One, EFL League Two
- Almanya – Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga
- İspanya – La Liga EA Sports, La Liga Hypermotion
- İtalya – Serie A, Serie BKT
- Fransa – Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT
- Güney Kore – K League 1, K League 2 (YENİ)
- Portekiz – Portekiz Ligi
- Hollanda – Eredivisie
- Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada – MLS
- Suudi Arabistan – Roshn Suudi Ligi
- Türkiye – Süper Lig
- Arjantin – Liga Profesional De Futbol
- Çin – Çin Süper Ligi
- Belçika – Jupiler Ligi
- İskoçya – SPFL
- İsviçre – Credit Suisse Süper Ligi
- Avusturya – Avusturya Bundesliga
- İsveç – Allsvenskan
- Danimarka – 3F Superliga
- Norveç – Eliteserien
- Polonya – Ekstraklasa
- Romanya – Süper Lig
- Avustralya – A Ligi
- Hindistan – Hindistan Süper Ligi
- İrlanda – SSE Airtricity League Premier Division
Kadın Futbolu
- Avrupa – UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
- İngiltere – Barclays Kadınlar Süper Ligi
- Amerika Birleşik Devletleri - Ulusal Kadınlar Futbol Ligi
- Fransa – D1 Arkema
- Almanya – Google Pixel Frauen-Bundesliga (YENİ)
- İspanya – La Liga F (YENİ)
FC24 fiyatı ve çıkış tarihi
FC24 PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarına 29 Eylül'de çıkış yapacak. EA Play aboneeleri 22 Eylül'de oynamaya başlayacak.
FC24 PlayStation ve Xbox fiyatı
- FC24 Standart Edition: 1399 TL
- FC24 Ultimate Edition: 1999 TL
FC24 PC fiyatı (Steam ve Epic Games)
- FC24 Standart Edition: 1199 TL
- FC24 Ultimate Edition: 1699 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: