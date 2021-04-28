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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Resident Evil Village'ın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı

    Capcom’un sıradaki Resident Evil oyunu Resident Evil Village'ın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Videoda oyunun Mercenaries modu tanıtılıyor.
    28 Nisan 2021, 22:30 (5 sa.)
    648
    11
    6
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Resident Evil Village'ın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'dan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

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    Resident Evil Village'ın paylaşılan yeni oynanış videosunda daha önceki Resindet Evil oyunlarından tanıdığımız Mercenaries modunun tanıtımını izliyoruz. Mercenaries modunda size belirli bir süre verilecek ve siz de bu süre içerisinde elinizden geldiği kadar çok sayıda düşmanı öldürmeye çalışacaksınız. Bu mod sayesinde eşyalarınızın özelliklerini yükseltebileceksiniz. Mercenaries modu kesinlikle tekrar tekrar oynamayı keyifli hale getiren bir mod diyebiliriz.

    PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için 2 Mayıs 03:00 ile 3 Mayıs 03:00 arasında 1 saatlik bir demonun erişime açık olacağını hatırlatalım. 

    Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Bahsi geçen oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.gamesradar.com/resident-evil-mercenaries-lets-you-boost-yourself-or-penalize-enemies-with-obtainable-upgrades/
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mehmetgencer 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    The evil within 2 buna bin basar.
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    B bulduren (Süleyman Konur) 2 dk. ( Mesaj Silindi ) mehmetgencer
    Şaka bir yana The Evil Within 2'yi çok beğenmiştim, son zamanlarda oynadığım en iyi gerilim aksiyon oyunuydu. Korku seviyesi had safhada değildi tam aradığım tarz oyundu kısacası.
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    Zebercet 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar ciddi ciddi şu oyuna hypelanıyor akıl alır gibi değil.
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    kraix (Uğur ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunlarda tek gelişen şey grafikler. Dışı güzel içi çürük elma gibi olmaya başladı artık oyunlar. Eski tadı vermiyor.
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    C Chillout 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyundaki vuruş hissi kötü
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    C ctntas 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Archero diye bir mobil oyun var. Oynanışı sanki ona benzeriyor
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