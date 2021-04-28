Resident Evil Village'ın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'dan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

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Resident Evil Village'ın paylaşılan yeni oynanış videosunda daha önceki Resindet Evil oyunlarından tanıdığımız Mercenaries modunun tanıtımını izliyoruz. Mercenaries modunda size belirli bir süre verilecek ve siz de bu süre içerisinde elinizden geldiği kadar çok sayıda düşmanı öldürmeye çalışacaksınız. Bu mod sayesinde eşyalarınızın özelliklerini yükseltebileceksiniz. Mercenaries modu kesinlikle tekrar tekrar oynamayı keyifli hale getiren bir mod diyebiliriz.

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için 2 Mayıs 03:00 ile 3 Mayıs 03:00 arasında 1 saatlik bir demonun erişime açık olacağını hatırlatalım.

Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Bahsi geçen oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.gamesradar.com/resident-evil-mercenaries-lets-you-boost-yourself-or-penalize-enemies-with-obtainable-upgrades/

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