Türkiye'de en çok satılan otomobiller - Eylül 2022

- Türkiye'de en çok satılan otomobiller 2022
- 2022 Eylül ayı Türkiye'de en çok satılan otomobiller
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Bugün paylaşılan güncel verilere göre, 2022'nin Ocak-Eylül döneminde Türkiye'de 399.224 adet otomobil satıldı. Eylül özelindeki otomobil satışları ise 44.681 olarak kayıtlara geçti. Peki 2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangileri?
Türkiye'deki en ucuz otomobillerden biri olan Fiat Egea, açık ara farkla en çok satanlar listesinin başında yer alıyor. Dokuz aylık dönemde 44.970 adet satan Egea, toplam satışlarda yüzde 11,3 paya sahip. Listenin ikinci sırasında 26 bin adetlik satışla Clio yer alırken, Corolla da yaklaşık 24 bin adetlik satışla üçüncülük koltuğunda yer alıyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Fiat Egea
|44.970
|2.
|Renault Clio
|26.094
|3.
|Toyota Corolla
|23.798
|4.
|Dacia Duster
|19.070
|5.
|Fiat Egea Cross
|17.865
|6.
|Renault Megane
|16.106
|7.
|Hyundai i20
|10.999
|8.
|Renault Taliant
|10.051
|9.
|Hyundai Bayon
|9.149
|10.
|Volkswagen Passat
|8.000
2022'nin Eylül ayında en çok satanlar listesine baktığımızda da lider değişmiyor. Egea, 5.773 adet satışla bu listenin de açık ara lideri. Ancak ikinci sıradaki isim değişmiş. Corolla, 2.638 adet satışla Egea'dan sonra geliyor. Dokuz aylık dönemde ikinci sırada yer alan Clio ise bulunurluk sıkıntısıyla sadece 737 adet satabilmiş.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Fiat Egea
|5.773
|2.
|Toyota Corolla
|2.638
|3.
|Megane
|2.366
|4.
|Fiat Egea Cross
|2.275
|5.
|Dacia Duster
|2.134
|6.
|Volkswagen Polo
|1.277
|7.
|Hyundai i20
|1.058
|8.
|Kia Stonic
|961
|9.
|Hyundai Bayon
|917
|10.
|Honda City
|900
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