Neil Druckmann, The Last of Us Part 3’ü doğruladı

Tam Boyutta Gör Playstation’ın en başarılı oyun serilerinden olan The Last of Us, 2020 yılında yayınlanan The Last of Us Part 2 ile hayranlara veda etmişti. Birçok oyuncu, serinin devam etmesini dilese de Naughty Dog, bu zamana kadar The Last of Us Part 3 hakkında pek konuşmamıştı. Ancak görünüşe göre firma, Part 3 için çalışmalara başlamış.

The Last of Us Part 3'ün konsepti hazır

The Last of Us hayranlarının beklediği haber sonunda geldi. Ödüllü oyun serisinin ve HBO dizisinin arkasındaki yaratıcı ve yazarlardan olan Neil Druckmann, serinin üçüncü bir oyunu için "konsept" geliştirdiğini belirtti.

Druckmann, 2020 oyununun yaratılışının ardındaki süreci detaylandıran ve cuma öğleden sonra YouTube'da yayınlanan “Grounded II: Making The Last of Us Part II” belgeselinin son anlarında bombayı patlattı. Druckmann belgeselde, "Bunu düşünüyordum: Ortada bir konsept var mı? Ve yıllarca bu kavramı bulamamıştım. Ama son zamanlarda bu değişti," dedi. "Bir hikayem yok, ama benim için [Part] 1 kadar heyecan verici, [Part] 2 kadar heyecan verici, kendi başına bir şey ve yine de üç oyunun hepsi için bu devamlılığı sağlayacak bir konseptim var. Dolayısıyla, bu hikâyede muhtemelen bir bölümün daha olduğunu hissettiriyor."

Belgese Druckmann, Playstation’ın The Last of Us Part 3 için stüdyoya baskı yapmadığını da belirtti. Druckmann’ın sözlerine göre Naughty Dog, yakın zamanda The Last of Us Part 3 için çalışmalarına başlamış. Stüdyonun The Last of Us Part 3’ten önce yeni bir oyun piyasaya sürmesi bekleniyor.



