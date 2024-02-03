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    Anlık Bildirim

    Neil Druckmann, The Last of Us Part 3’ü doğruladı

    Oyun dünyasının en başarılı serilerinden olan The Last of Us, yakında yeni bir yapıma kavuşabilir. Neil Druckmann, The Last of Us hikayesinin bir bölüm daha devam edebileceğini duyurdu.
    The Last of Us Part 2 Remastered Tam Boyutta Gör
    Playstation’ın en başarılı oyun serilerinden olan The Last of Us, 2020 yılında yayınlanan The Last of Us Part 2 ile hayranlara veda etmişti. Birçok oyuncu, serinin devam etmesini dilese de Naughty Dog, bu zamana kadar The Last of Us Part 3 hakkında pek konuşmamıştı. Ancak görünüşe göre firma, Part 3 için çalışmalara başlamış.

    The Last of Us Part 3'ün konsepti hazır

    The Last of Us hayranlarının beklediği haber sonunda geldi. Ödüllü oyun serisinin ve HBO dizisinin arkasındaki yaratıcı ve yazarlardan olan Neil Druckmann, serinin üçüncü bir oyunu için "konsept" geliştirdiğini belirtti.

    Druckmann, 2020 oyununun yaratılışının ardındaki süreci detaylandıran ve cuma öğleden sonra YouTube'da yayınlanan “Grounded II: Making The Last of Us Part II” belgeselinin son anlarında bombayı patlattı. Druckmann belgeselde, "Bunu düşünüyordum: Ortada bir konsept var mı? Ve yıllarca bu kavramı bulamamıştım. Ama son zamanlarda bu değişti," dedi. "Bir hikayem yok, ama benim için [Part] 1 kadar heyecan verici, [Part] 2 kadar heyecan verici, kendi başına bir şey ve yine de üç oyunun hepsi için bu devamlılığı sağlayacak bir konseptim var. Dolayısıyla, bu hikâyede muhtemelen bir bölümün daha olduğunu hissettiriyor."

    Belgese Druckmann, Playstation’ın The Last of Us Part 3 için stüdyoya baskı yapmadığını da belirtti. Druckmann’ın sözlerine göre Naughty Dog, yakın zamanda The Last of Us Part 3 için çalışmalarına başlamış. Stüdyonun The Last of Us Part 3’ten önce yeni bir oyun piyasaya sürmesi bekleniyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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