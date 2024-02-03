Neil Druckmann, The Last of Us Part 3’ü doğruladı

The Last of Us Part 3'ün konsepti hazır
The Last of Us hayranlarının beklediği haber sonunda geldi. Ödüllü oyun serisinin ve HBO dizisinin arkasındaki yaratıcı ve yazarlardan olan Neil Druckmann, serinin üçüncü bir oyunu için "konsept" geliştirdiğini belirtti.
Druckmann, 2020 oyununun yaratılışının ardındaki süreci detaylandıran ve cuma öğleden sonra YouTube'da yayınlanan “Grounded II: Making The Last of Us Part II” belgeselinin son anlarında bombayı patlattı. Druckmann belgeselde, "Bunu düşünüyordum: Ortada bir konsept var mı? Ve yıllarca bu kavramı bulamamıştım. Ama son zamanlarda bu değişti," dedi. "Bir hikayem yok, ama benim için [Part] 1 kadar heyecan verici, [Part] 2 kadar heyecan verici, kendi başına bir şey ve yine de üç oyunun hepsi için bu devamlılığı sağlayacak bir konseptim var. Dolayısıyla, bu hikâyede muhtemelen bir bölümün daha olduğunu hissettiriyor."
Belgese Druckmann, Playstation’ın The Last of Us Part 3 için stüdyoya baskı yapmadığını da belirtti. Druckmann’ın sözlerine göre Naughty Dog, yakın zamanda The Last of Us Part 3 için çalışmalarına başlamış. Stüdyonun The Last of Us Part 3’ten önce yeni bir oyun piyasaya sürmesi bekleniyor.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.