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    Far Cry 7 ve çıkış tarihi hakkında ilk bilgiler gün yüzüne çıktı

    2021 yılında piyasaya çıkan son Far Cry 6’dan sonra seri bir süredir sessizlik içerisinde. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler Ubisoft’un halihazırda Far Cry 7 üzerinde çalıştığını gösteriyor.
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    Far Cry 7 ve çıkış tarihi hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Ubisoft’un en büyük markalarından birisi olan Far Cry, bir süredir sessizliğe gömülmüş durumdaydı. Ancak yakın zamanda ortaya çıkan bilgiler, Far Cry 7 hakkında yeni detaylara işaret ediyor. Son raporlar, tek oyunculu Far Cry 7 ile birlikte çok oyunculu çevrimiçi bir Far Cry’ın da geliştirildiğini gösteriyor.

    Far Cry 7, 2025'te geliyor

    Aktarılanlara göre şu anda Project Blackbird kod adlı Far Cry 7 ve Project Maverick kod adlı bir Far Cry çok oyunculu projesi geliştirilme aşamasında. İlginç bir şekilde, bu projelerin orijinal olarak uzunca bir süredir Far Cry yapımcısı Dan Hay tarafından tek bir oyun olarak başlatıldığı ancak Hay’in Blizzard’a geçişiyle birlikte projelerin bölündüğü söyleniyor. Her iki projeye de Ubisoft Montreal’in yoğun bir katılımı olduğu da bildiriliyor.

    Far Cry 7 ile birlikte bazı önemli değişiklikler de gelecek. Bunlar arasında kalıcı ölüm ve sırt çantası sistemi dikkat çekiyor. Ayrıca oyunun Alaska'nın vahşi doğasında geçeceği de iddia ediliyor. Alaska söylentileri aslında 2015 yılına kadar dayanıyor diyebiliriz. Bununla birlikte oyun motorunda da bir değişikliğe gidileceği söyleniyor. Far Cry’ın mevcut Dunia oyun motorunun yerine The Division 2 ve Ubisoft'un yaklaşan açık dünya Star Wars oyununda kullanılan Snowdrop'un geçeceği söyleniyor.

    Şimdilik oyunun hikayesi ve sunacağı yeni elementler hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor zira oyunun önünde esasında uzun denebilecek bir süre var. Alaska ortamı ve açık dünya kağıt üstünde güzel duruyor olsa da kaynaklar, Far Cry 7 ve çok oyunculu versiyonunun 2025’in ikinci yarısında çıkacağını ifade ediyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/far-cry-7-far-cry-multiplayer-2025-alaska/ https://kotaku.com/far-cry-7-multiplayer-ubisoft-star-wars-snowdrop-1850038103
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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