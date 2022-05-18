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    2021'de gerçekleşen trafik kazaları önceki yıla göre %20,59 arttı

    Türkiye'de trafik kazaları geçen yıl bir önceki yıla kıyasla artış gösterdi. İstatistiklere göre ölümlü yaralanmalı kazalardaki kusur oranlarına bakıldığında yüzde 87'si sürücü kaynaklı.
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    2021'de gerçekleşen trafik kazaları önceki yıla göre %20,59 arttı
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    Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin kara yolu trafik kaza istatistiklerini yayınladı. Buna göre,Türkiye'de 2021'de Kovid-19 salgını etkisinde geçen 2020'e göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4,6, toplam kaza sayısı yüzde 20,59, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 25,1, hasarlı kaza sayısı yüzde 19,8, toplam ölü sayısı yüzde 10,2 ve yaralı sayısı yüzde 21,4 arttı.

    Geçen yıl yaşanan 1 milyon 186 bin 353 kazanın 998 bin 390'ı hasarlı, 187 bin 963'ü ise ölümlü yaralanmalı olarak kayıtlara geçti. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 78,6'sı yerleşim yeri içinde, yüzde 21,4'ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazalarında 5 bin 362 kişi hayatını kaybederken 274 bin 615 kişi yaralandı.

    2021'de gerçekleşen trafik kazaları önceki yıla göre %20,59 arttı

    Ölümlü yaralanmalı kazalarda kusurların %87'si sürücü kaynaklı

    Kara yolu ağında geçen yıl gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 47,6'sı sürücü, yüzde 30,3'ü yolcu, yüzde 22,1'i ise yayalardan oluştu. Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 224 bin 418 kusura bakıldığında kusurların yüzde 87,1'inin sürücü, yüzde 8,2'sinin yaya, yüzde 2,6'sının taşıt, yüzde 1,8'inin yolcu ve yüzde 0,4'ünün yol kaynaklı olduğu belirlendi. Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 68,9'u gündüz gerçekleşti.

    Taşıt sayısına göre kazalar ve sonuçları değerlendirildiğinde, ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 50,5'i iki araçlı, yüzde 43,6'sı tek araçlı ve yüzde 5,9'u çok araçlı kazalardan oluştu. Kaza sonucundaki toplam ölümlerin yüzde 54,8'i tek araçlı, yüzde 38,9'u iki araçlı ve yüzde 6,3'ü çok araçlı kazalar nedeniyle meydana geldi. Geçen yıl en fazla ölümlü-yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay yüzde 11,7 ile temmuz oldu. En az kaza ise yüzde 4,8 ile şubatta gerçekleşti.

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    supervisorberk 4 saat önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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