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    TOGG fabrikasında 208 robot ile parçalı denemelere başlandı

    Haziran sonu gibi tamamlanması planlanan TOGG Gemlik fabrikasının inşasıyla ilgili güncel veriler paylaşıldı. Buna göre, üç ana tesiste sona yaklaşılırken robotlar da parçalı denemelere başladı.
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    TOGG fabrikasında 208 robot ile parçalı denemelere başlandı
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    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik'teki fabrikanın yapım süreciyle ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Bugünkü paylaşımda boya, gövde ve montaj tesislerinde neredeyse sona gelindiği duyuruldu.

    TOGG'un paylaşımında, "208 robot ile parçalı denemelere başladığımız Gemlik Tesisimizde bu ay; boya tesisinin yüzde 99’u, gövde tesisinin yüzde 97’si ve montaj tesisinin yüzde 95’i tamamlandı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca paylaşılan videodaki bilgilere göre boya tesisindeki boya tanklarının su testlerine başladığı ifade ediliyor.

    Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen TOGG Gemlik Tesisi inşasının haziran ayının sonunda tamamlanması hedefleniyor. TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak.

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" ifadelerine yer verdi.

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    supervisorberk 46 saniye önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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