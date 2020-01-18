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    Samsung Galaxy S20 serisinin tüm özellikleri belli oldu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 11 Şubat'ta tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy S20 heyecanla beklenirken, son sızıntı cihazların tüm özelliğini gün yüzüne çıkardı.
    4 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S20 serisinin tüm özellikleri belli oldu

    Samsung'un 11 Şubat tarihinde San Francisco'da tanıtacağı Galaxy S20 serisi ile ilgili olarak ortaya atılan sızıntılar durmak bilmiyor. Şimdi de cihazların tüm teknik özellikleri paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına grafik modu geliyor"

    MySmartPrice sitesinde yayınlanan özellikler tablosu, merakla beklenen Samsung Galaxy S20 serisine dair tüm detayları gözler önüne seriyor. İşte yılın en önemli Android akıllı telefonlarına güç verecek donanım özellikleri:

    Samsung Galaxy S20 5G özellikleri

    • 6,2 inç WQHD+ Inifinty-O Dinamik AMOLED ekran
    • 120Hz yenileme hızı ve 20:9 en boy oranı
    • Exynos 990 veya Snapdragon 865 işlemci (bölgeye bağlı olarak)
    • 12GB RAM
    • 128GB dahili bellek
    • 1 TB'a kadar MicroSD kart desteği
    • 12MP ana sensör + 12MP geniş açı + 64MP telefoto ile arka kamera
    • 10MP ön kamera
    • 4000mAh batarya
    • 25W hızlı şarj
    • Su ve toza karşı IP68 sertifikalı
    • UI 2.0 arayüzü ve Android 10 işletim sistemi

    Samsung Galaxy S20 Plus 5G özellikleri

    • 6,7 inç WQHD+ Inifinty-O Dinamik AMOLED ekran
    • 120Hz yenileme hızı ve 20:9 en boy oranı
    • Exynos 990 veya Snapdragon 865 işlemci (bölgeye bağlı olarak)
    • 12GB RAM
    • 128GB dahili bellek
    • 1 TB'a kadar MicroSD kart desteği
    • 12MP ana sensör + 12MP geniş açı + 64MP telefoto + ToF özellikli arka kamera
    • 10MP ön kamera
    • 4500mAh pil
    • 25W hızlı şarj
    • Su ve toza karşı IP68 sertifikalı
    • UI 2.0 arayüzü ve Android 10 işletim sistemi

    Samsung Galaxy S20 Ultra 5G özellikleri

    • 6,9 inç WQHD+ Inifinty-O Dinamik AMOLED ekran
    • 120Hz yenileme hızı ve 20:9 en boy oranı
    • Exynos 990 veya Snapdragon 865 işlemci (bölgeye bağlı olarak)
    • 12GB RAM
    • 128GB / 512GB dahili bellek
    • 1 TB'a kadar MicroSD kart desteği
    • 108MP ana sensör + 12MP geniş açı + 48MP telefoto + ToF özellikli arka kamera
    • 40MP ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 45W hızlı şarj
    • Su ve toza karşı IP68 sertifikalı
    • UI 2.0 arayüzü ve Android 10 işletim sistemi

    Samsung Galaxy S20 serisinin üç modeli arasındaki temel farkları, ekran ve kameraların belirlediğini söylemek mümkün. Cihazların hangi fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceklerine dair ise şimdilik net bir bilginin olmadığını da belirtelim.



    https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-s20-ultra/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Relax Relax 4 gün en beğenilen
    1000 dolardan fazla para ver, 108 mp kameran olsun, 12 gb ramin olsun ama 2 sene sonra güncelleme alama, vay be fıkraya bak :)
    4 Yanıt Yanıtla +38
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    Erasmus78 4 gün
    Exynos 990 için Exynos 9925 e göre %20 daha performanslı demişlerdi. Aynı şey SD 865 için de geçerli. Yani SD 855+ a göre %15-20 arası daha performanslı.

    Bu durumda Exynos 9925 ve SD 855+ 4K@60 FPS de HDR açamazken, hatta bırakın HDR'yi EIS bile açamazken, hatta ve hatta diğer kameraları açamıyorken; Exynos 990 ve SD865 chipsetleri seleflerine göre %20 performans artışı ile nasıl 8K@30FPS kayıt yapacaklarmış cidden merak ediyorum

    Benim tahminim şöyle; 8K@30FPS video kaydı gerçekten olabilir ama;

    - HDR kapalı
    - EIS kapalı
    - Diğer Kameralar kapalı
    - Çok düşük bitrate
    - 5 veya 10 dakika süre kısıtlaması
    - Aşırı ısınma.

    Bu rezilliği neden yapacaklar? "Dünyada ilk 8K@30FPS video kaydı yapabilen telefonu çıkarttık." diyebilmek için.

    Apple'in en sevdiğim yönü bu işte. Bir işi yaparken adam gibi yapmaya çalışır böyle saçma sapan bir şekilde değil.
    Exynos 990 için Exynos 9925 e göre %20 daha performanslı demişlerdi. Aynı şey SD 865 için de geçerli. Yani SD 855+ a göre %15-20 arası daha performanslı.
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    Relax Relax 4 gün koyunsayar
    Bu nasıl bir bakış açısı? Çok para veren zaten değiştirir, güncellemeye gerek yok ne demek? Param çok olsa gidip RTX 2080 Ti alsam ve 2 sene sonra yeni driver çıkmasa ne kadar mantıklı olur? Sizin mantığınıza göre Nvidia şöyle demeli. Nasıl olsa 1300 dolar para verip almış kartımızı zaten bu zengindir bir sene sonra yeni bir karta geçer, yeni driver çıkarmayalım kalsın böyle... Böyle saçmalık olmaz.
    Bu nasıl bir bakış açısı? Çok para veren zaten değiştirir, güncellemeye gerek yok ne demek? Param çok olsa gidip RTX 2080 Ti alsam ve 2 sene sonra yeni driver ...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    ___Lawyer___ 2 gün
    İki işlemci demek iki ayrı telefon demek bunu anlamak gerekir artık. Yani Exynos işlemci üretimi departmanını tamamen kapatıp çalışanların işine son veriyorsun bir de garip garip ürettikleri son işlemciyi piyasaya sürüyorsun madem memnun değilsin ne diye bu işlemcili telefonlarla geliyorsun. Qualcomm evvelden bugüne gpu da her zaman iyidi hala iyi.
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    ___Lawyer___ 2 gün
    Ultra Plus yokmuymuş az olur bu model çeşidi. Gerçekten anlamıyorum bu uzak doğulular bu ticareti neden anlamıyorlar diye. Ürün istikrarı sıfır gerçekten.



    Geçen sene gibi e serisi yap işlemsici aynı bazı özelliklerde kısmaya gittiğin bir model olsun 6.1' de ekran koyarsın satış patlaması yapar. Ne gerek var ultra diye bir modele zaten Note var.



    Apple bu sene ve geçen sene en fazla Xr ile 11 modellerinde satış yapmışken hiç mi ders almıyorsunuz rakiplerinizden.
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    DH Misafiri 2 gün
    108 MP'lik sensörü niye sadece Plus'a koyuyorlar? amiral gemisi telefondan boyut nazarınca bir şeyler kırpılmamalı!
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    DH Misafiri 2 gün
    samsung telefonmu bir daha asla
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    Dark Reaver 2 gün
    Türkiyeye 5g modeli getirmezler galiba
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    Marty.McFLY 3 gün
    Her zamanki gibi malı götüren üreticiler, birbirini yiyen forum üyeleri
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    malazivore 4 gün
    Cihaz hakkındaki yorumuma gelince,
    Note 10+ almayı düşünüyordum ilk çıktığında. Sonra 4k60 fps'de ois çalışmaması olayı beni biraz soğutmuştu.
    Ardından 5g li telefonlar 2020 de gelecek haberlerini okuyunca vazgeçtim gibi olmuştum.
    Dedim bekleyeyim yeni s serisini, özellikleri ağustos 2020 de tanıtılacak note serisiyle benzer olacaktır. Çok fark yoksa eski nesille 5g ve kameraya göz yumup note 10+ alayım.

    Ama şimdi baktım 5000 mah batarya, s7 edge'den beridir değişmeyen kamera sensörü değişip 108 mp olmuş, 120hz ekran, yeni ön kamera falan derken belkide s7 edge'den beridir samsungda alınabilecek 2. mantılı telefon olmuş diye düşünüyorum.

    Note 20 mi artık ne olacaksa oda s20'nin üzerine ufak tefek geliştirmeler ile gelecektir. Artık kesin kararım ağustosa kadar iphone 8 leşiyle idare edeceğim. Ağustosta çıktığı gibi alıp 4-5 sene kullanırım artık.
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    andires42 4 gün
    Nokia nın lavabo gideri gibi 5li kamera yerleşimi daha iyi daha özgün bence.
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    CATBALCA 4 gün
    Tam iphone çakması
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    fuckulteli 4 gün
    Ekran oranını dikkate alarak söylüyorum 20/9 (oranın farkındayım)

    6.2" ekrandan başlamak nedir ya!

    5.8" ekranla başla işte.
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    4650 kez okundu.
    21 yorum yazıldı.

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