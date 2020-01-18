Samsung Galaxy S20 serisinin tüm özellikleri belli oldu

Samsung'un 11 Şubat tarihinde San Francisco'da tanıtacağı Galaxy S20 serisi ile ilgili olarak ortaya atılan sızıntılar durmak bilmiyor. Şimdi de cihazların tüm teknik özellikleri paylaşıldı.

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MySmartPrice sitesinde yayınlanan özellikler tablosu, merakla beklenen Samsung Galaxy S20 serisine dair tüm detayları gözler önüne seriyor. İşte yılın en önemli Android akıllı telefonlarına güç verecek donanım özellikleri:

Samsung Galaxy S20 5G özellikleri

6,2 inç WQHD+ Inifinty-O Dinamik AMOLED ekran

120Hz yenileme hızı ve 20:9 en boy oranı

Exynos 990 veya Snapdragon 865 işlemci (bölgeye bağlı olarak)

12GB RAM

128GB dahili bellek

1 TB'a kadar MicroSD kart desteği

12MP ana sensör + 12MP geniş açı + 64MP telefoto ile arka kamera

10MP ön kamera

4000mAh batarya

25W hızlı şarj

Su ve toza karşı IP68 sertifikalı

UI 2.0 arayüzü ve Android 10 işletim sistemi

Samsung Galaxy S20 Plus 5G özellikleri

6,7 inç WQHD+ Inifinty-O Dinamik AMOLED ekran

120Hz yenileme hızı ve 20:9 en boy oranı

Exynos 990 veya Snapdragon 865 işlemci (bölgeye bağlı olarak)

12GB RAM

128GB dahili bellek

1 TB'a kadar MicroSD kart desteği

12MP ana sensör + 12MP geniş açı + 64MP telefoto + ToF özellikli arka kamera

10MP ön kamera

4500mAh pil

25W hızlı şarj

Su ve toza karşı IP68 sertifikalı

UI 2.0 arayüzü ve Android 10 işletim sistemi

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G özellikleri

6,9 inç WQHD+ Inifinty-O Dinamik AMOLED ekran

120Hz yenileme hızı ve 20:9 en boy oranı

Exynos 990 veya Snapdragon 865 işlemci (bölgeye bağlı olarak)

12GB RAM

128GB / 512GB dahili bellek

1 TB'a kadar MicroSD kart desteği

108MP ana sensör + 12MP geniş açı + 48MP telefoto + ToF özellikli arka kamera

40MP ön kamera

5000mAh batarya

45W hızlı şarj

Su ve toza karşı IP68 sertifikalı

UI 2.0 arayüzü ve Android 10 işletim sistemi

Samsung Galaxy S20 serisinin üç modeli arasındaki temel farkları, ekran ve kameraların belirlediğini söylemek mümkün. Cihazların hangi fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceklerine dair ise şimdilik net bir bilginin olmadığını da belirtelim.

https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-s20-ultra/

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