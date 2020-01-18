Samsung Galaxy S20 serisinin tüm özellikleri belli oldu

Teknoloji Editörü
Samsung'un 11 Şubat tarihinde San Francisco'da tanıtacağı Galaxy S20 serisi ile ilgili olarak ortaya atılan sızıntılar durmak bilmiyor. Şimdi de cihazların tüm teknik özellikleri paylaşıldı.
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MySmartPrice sitesinde yayınlanan özellikler tablosu, merakla beklenen Samsung Galaxy S20 serisine dair tüm detayları gözler önüne seriyor. İşte yılın en önemli Android akıllı telefonlarına güç verecek donanım özellikleri:
Samsung Galaxy S20 5G özellikleri
- 6,2 inç WQHD+ Inifinty-O Dinamik AMOLED ekran
- 120Hz yenileme hızı ve 20:9 en boy oranı
- Exynos 990 veya Snapdragon 865 işlemci (bölgeye bağlı olarak)
- 12GB RAM
- 128GB dahili bellek
- 1 TB'a kadar MicroSD kart desteği
- 12MP ana sensör + 12MP geniş açı + 64MP telefoto ile arka kamera
- 10MP ön kamera
- 4000mAh batarya
- 25W hızlı şarj
- Su ve toza karşı IP68 sertifikalı
- UI 2.0 arayüzü ve Android 10 işletim sistemi
Samsung Galaxy S20 Plus 5G özellikleri
- 6,7 inç WQHD+ Inifinty-O Dinamik AMOLED ekran
- 120Hz yenileme hızı ve 20:9 en boy oranı
- Exynos 990 veya Snapdragon 865 işlemci (bölgeye bağlı olarak)
- 12GB RAM
- 128GB dahili bellek
- 1 TB'a kadar MicroSD kart desteği
- 12MP ana sensör + 12MP geniş açı + 64MP telefoto + ToF özellikli arka kamera
- 10MP ön kamera
- 4500mAh pil
- 25W hızlı şarj
- Su ve toza karşı IP68 sertifikalı
- UI 2.0 arayüzü ve Android 10 işletim sistemi
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G özellikleri
- 6,9 inç WQHD+ Inifinty-O Dinamik AMOLED ekran
- 120Hz yenileme hızı ve 20:9 en boy oranı
- Exynos 990 veya Snapdragon 865 işlemci (bölgeye bağlı olarak)
- 12GB RAM
- 128GB / 512GB dahili bellek
- 1 TB'a kadar MicroSD kart desteği
- 108MP ana sensör + 12MP geniş açı + 48MP telefoto + ToF özellikli arka kamera
- 40MP ön kamera
- 5000mAh batarya
- 45W hızlı şarj
- Su ve toza karşı IP68 sertifikalı
- UI 2.0 arayüzü ve Android 10 işletim sistemi
Samsung Galaxy S20 serisinin üç modeli arasındaki temel farkları, ekran ve kameraların belirlediğini söylemek mümkün. Cihazların hangi fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceklerine dair ise şimdilik net bir bilginin olmadığını da belirtelim.
https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-s20-ultra/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu durumda Exynos 9925 ve SD 855+ 4K@60 FPS de HDR açamazken, hatta bırakın HDR'yi EIS bile açamazken, hatta ve hatta diğer kameraları açamıyorken; Exynos 990 ve SD865 chipsetleri seleflerine göre %20 performans artışı ile nasıl 8K@30FPS kayıt yapacaklarmış cidden merak ediyorum
Benim tahminim şöyle; 8K@30FPS video kaydı gerçekten olabilir ama;
- HDR kapalı
- EIS kapalı
- Diğer Kameralar kapalı
- Çok düşük bitrate
- 5 veya 10 dakika süre kısıtlaması
- Aşırı ısınma.
Bu rezilliği neden yapacaklar? "Dünyada ilk 8K@30FPS video kaydı yapabilen telefonu çıkarttık." diyebilmek için.
Apple'in en sevdiğim yönü bu işte. Bir işi yaparken adam gibi yapmaya çalışır böyle saçma sapan bir şekilde değil.