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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021'de Türkiye'ye gelecek Renault ve Dacia modelleri: Makyajlı Duster ve daha fazlası

    2020 yılının sona ermesiyle birlikte markaların yeni yıl planları da ortaya çıkmaya başladı. Bu kez de 2021'de satışa sunulması planlanan Renault ve Dacia modelleriyle karşınızdayız.
    9 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021'de Türkiye'ye gelecek Renault ve Dacia modelleri: Makyajlı Duster ve daha fazlası

    Binek otomobil satışlarında 2020 yılını lider kapatan Renault aynı başarıyı bu yıl da sürdürmek istiyor. Fransız marka bu hedef doğrultusunda ürün gamını yeni modellerle tazeleyecek.

    Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, 2021'de Türkiye'de satışa sunacakları yeni modellerle ilgili açıklamada bulundu. Buna göre geçtiğimiz aylarda örtüsü kaldırılan makyajlı Megane Sedan bu yıl Türkiye'de satışa sunulacak. Makyajlı modelin yılın ilk çeyreği içinde satışa sunulması planlanıyor. Ticari tarafta ise Express ve Trafic gibi tamamen yenilenen modeller göreceğiz.

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    Çağdaş, açıklamasında ayrıca "Yeni B sedanımızın pazara ayrı bir dinamizm getireceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. Hatırlanacak olursa 2021 itibariyle Symbol'ün satıştan kalkacağı, yeni Logan'ın Renault markası altında farklı bir isimle satılacağı açıklanmıştı. Henüz ismi belli olmayan bu modelin de yılın ilk yarısında Türkiye'de olması bekleniyor.

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    Bunun yanında Renault Grubu bünyesindeki Dacia'nın da yeni model atağına şahit olacağız. Geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıtılan yeni Sandero-Sandero Stepway'in ilk çeyrekte Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Ayrıca 2020'de en çok satılan SUV model olan Duster'ın makyajlı versiyonu da 2021'de gelecek.

    Elektrikli tarafta ise Dacia'nın bir sürpriz yapıp ilk tamamen elektrikli modeli Dacia Spring'i Türkiye'ye getirmesi bekleniyor. Hatırlanacak olursa Dacia Spring geçtiğimiz ekim ayında "Avrupa'nın en ucuz elektrikli aracı" iddiasıyla tanıtılmıştı.Spring'in gelişi yıl sonunu bulabilir.



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    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yalionur (Yiğit Onur) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tenekeciler. Lanet olsun sizin gibi firmaya. Urununun arkasinda durmayan pislik insanlarsiniz. Mahkemede gorusecegiz...
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Moueson 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) yalionur
    Hopp yavaş . Lanet ettiğin firma ülkemizde üretim yaparak milyonlarca insana ekmek sağlıyor. Şuan markaya hakaret ettiğiniz için , adınıza hakaret ve markayı karalama davası açılabilir ve başınız çok agrır. O yüzden yorumunuzu derhal silmenizi tavsiye ederim .
    Hopp yavaş . Lanet ettiğin firma ülkemizde üretim yaparak milyonlarca insana ekmek sağlıyor. Şuan markaya hakaret ettiğiniz için , adınıza hakaret ve markayı k...
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    Yanıtla +5
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    CapriceClassic 8 sa. ( Mesaj Silindi ) haberelectro
    Mb daha düne kadar bu “çöpün” dizel motorunu kullanmıyor muydu? Hayta ortak ticarileri yok muydu?
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Giriş seviyesinde Egea bunca şeyi sunmuşken ben kolay kolay renonun şansı olacağını düşünmüyorum. Zaten fransız markası. Reno yerine tercih edilebilecek bir ton marka model var.
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    haberelectro 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    yeni çöpler yolda...
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    CapriceClassic 8 sa. ( Mesaj Silindi ) haberelectro
    Mb daha düne kadar bu “çöpün” dizel motorunu kullanmıyor muydu? Hayta ortak ticarileri yok muydu?
    Yanıtla +5
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    yalionur (Yiğit Onur) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) haberelectro
    Aman dikkat mahkemeye vermesinler hahahaha 😂
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    yalionur (Yiğit Onur) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tenekeciler. Lanet olsun sizin gibi firmaya. Urununun arkasinda durmayan pislik insanlarsiniz. Mahkemede gorusecegiz...
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Moueson 9 sa. ( Mesaj Silindi ) yalionur
    Hopp yavaş . Lanet ettiğin firma ülkemizde üretim yaparak milyonlarca insana ekmek sağlıyor. Şuan markaya hakaret ettiğiniz için , adınıza hakaret ve markayı karalama davası açılabilir ve başınız çok agrır. O yüzden yorumunuzu derhal silmenizi tavsiye ederim .
    Yanıtla +5
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