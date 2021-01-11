2021'de Türkiye'ye gelecek Renault ve Dacia modelleri: Makyajlı Duster ve daha fazlası

Binek otomobil satışlarında 2020 yılını lider kapatan Renault aynı başarıyı bu yıl da sürdürmek istiyor. Fransız marka bu hedef doğrultusunda ürün gamını yeni modellerle tazeleyecek.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, 2021'de Türkiye'de satışa sunacakları yeni modellerle ilgili açıklamada bulundu. Buna göre geçtiğimiz aylarda örtüsü kaldırılan makyajlı Megane Sedan bu yıl Türkiye'de satışa sunulacak. Makyajlı modelin yılın ilk çeyreği içinde satışa sunulması planlanıyor. Ticari tarafta ise Express ve Trafic gibi tamamen yenilenen modeller göreceğiz.

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Çağdaş, açıklamasında ayrıca "Yeni B sedanımızın pazara ayrı bir dinamizm getireceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. Hatırlanacak olursa 2021 itibariyle Symbol'ün satıştan kalkacağı, yeni Logan'ın Renault markası altında farklı bir isimle satılacağı açıklanmıştı. Henüz ismi belli olmayan bu modelin de yılın ilk yarısında Türkiye'de olması bekleniyor.

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Bunun yanında Renault Grubu bünyesindeki Dacia'nın da yeni model atağına şahit olacağız. Geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıtılan yeni Sandero-Sandero Stepway'in ilk çeyrekte Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Ayrıca 2020'de en çok satılan SUV model olan Duster'ın makyajlı versiyonu da 2021'de gelecek.

Elektrikli tarafta ise Dacia'nın bir sürpriz yapıp ilk tamamen elektrikli modeli Dacia Spring'i Türkiye'ye getirmesi bekleniyor. Hatırlanacak olursa Dacia Spring geçtiğimiz ekim ayında "Avrupa'nın en ucuz elektrikli aracı" iddiasıyla tanıtılmıştı.Spring'in gelişi yıl sonunu bulabilir.

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