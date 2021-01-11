Tesla Model Y'nin en ucuz versiyonu 'Standard Range' satışa sunuldu

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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, ürün gamındaki crossover modeli Model Y'nin Standard Range isimli yeni giriş seviyesi versiyonunu satışa sundu.

Başlangıç fiyatı 41 bin 990 dolar olarak açıklanan Model Y Standard Range bu sayede Model Y Long Range versiyonuna göre 8 bin dolar daha ucuza geliyor. Fakat bunun yanında doğal olarak menzil ve performans gibi değerlerinde de söz konusu versiyona göre önemli kesintiler yaşanmış.

İlk olarak Tesla Model Y Standard Range'in sürüş menziline baktığımızda EPA ölçümlerine göre 244 mil yani 393 kilometre olduğunu görüyoruz. Bu da menzilin Model Y Long Range'dekine kıyasla 132 kilometre azaldığı anlamına geliyor.

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Bunun yanı sıra serinin diğer üyelerinde dört tekerlekten çekiş düzeni yer alırken bu versiyon arkadan çekişli olarak satın alınabiliyor. Bu da otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresini 5.3 saniyeye yükseltmiş. Bir üst seviyedeki Model Y Long Range'de bu değer 4.8 saniye.

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Tesla Model Y'nin Standard Range isimli giriş seviye versiyonu için ilk etapta 230 mil (370 km) menzil ve 40 bin doların altında başlangıç fiyatı konuşuluyordu. Sonrasında Elon Musk'ın "250 milin altında bir menzil kabul edilemeyecek kadar düşük" açıklamasından sonra bu versiyonun iptal edileceği düşünülmüştü.

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Yaşanan gelişmeler sonrası Musk'ın kararı değişmiş olacak ki Model Y Standard Range kısa süre önce gerçek oldu. Aslında bu gelişmeleri Mustang Mach-E ve Volkswagen ID.4'ün piyasaya sürülmesi olarak gösterebiliriz. Mach-E'nin fiyatı 42 bin 895 dolardan, ID.4'ün fiyatı ise 39 bin 995 dolardan başlıyor ve her iki araç da 7 bin 500 dolarlık vergi indiriminden faydalanabiliyor. Bu da rakiplerinin Model Y'den daha ucuz olmasını sağlıyordu.

Tesla Model Y ile ilgili bir diğer haber de uzun süredir konuşulan üçüncü sıra koltuk opsiyonunun artık satın alınabiliyor olması. Söz konusu opsiyonu 3 bin dolar karşılığında araca eklemek mümkün. Fakat paylaşılan fotoğraflarda üçüncü sıra koltuklarda oturacak kişiler için sunulan bacak mesafesi oldukça zayıf görünüyor.

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