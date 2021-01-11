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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla Model Y'nin en ucuz versiyonu 'Standard Range' satışa sunuldu

    Önceki başlangıç seviyesi olan Model Y Long Range'e göre 8 bin dolar daha ucuz olan Model Y Standard Range'in menzili de önemli oranda azaldı. Ayrıca Model Y'ye üçüncü sıra koltuk opsiyonu da eklendi.
    17 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tesla Model Y'nin en ucuz versiyonu 'Standard Range' satışa sunuldu
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    ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, ürün gamındaki crossover modeli Model Y'nin Standard Range isimli yeni giriş seviyesi versiyonunu satışa sundu.

    Başlangıç fiyatı 41 bin 990 dolar olarak açıklanan Model Y Standard Range bu sayede Model Y Long Range versiyonuna göre 8 bin dolar daha ucuza geliyor. Fakat bunun yanında doğal olarak menzil ve performans gibi değerlerinde de söz konusu versiyona göre önemli kesintiler yaşanmış.

    İlk olarak Tesla Model Y Standard Range'in sürüş menziline baktığımızda EPA ölçümlerine göre 244 mil yani 393 kilometre olduğunu görüyoruz. Bu da menzilin Model Y Long Range'dekine kıyasla 132 kilometre azaldığı anlamına geliyor.

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    Bunun yanı sıra serinin diğer üyelerinde dört tekerlekten çekiş düzeni yer alırken bu versiyon arkadan çekişli olarak satın alınabiliyor. Bu da otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresini 5.3 saniyeye yükseltmiş. Bir üst seviyedeki Model Y Long Range'de bu değer 4.8 saniye.

    Ayrıca Bkz. "Çinli üretici NIO, ilk elektrikli sedan modeli ET7'yi tanıttı"

    Tesla Model Y'nin Standard Range isimli giriş seviye versiyonu için ilk etapta 230 mil (370 km) menzil ve 40 bin doların altında başlangıç fiyatı konuşuluyordu. Sonrasında Elon Musk'ın "250 milin altında bir menzil kabul edilemeyecek kadar düşük" açıklamasından sonra bu versiyonun iptal edileceği düşünülmüştü.

    Tesla Model Y'nin en ucuz versiyonu 'Standard Range' satışa sunuldu
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    Yaşanan gelişmeler sonrası Musk'ın kararı değişmiş olacak ki Model Y Standard Range kısa süre önce gerçek oldu. Aslında bu gelişmeleri Mustang Mach-E ve Volkswagen ID.4'ün piyasaya sürülmesi olarak gösterebiliriz. Mach-E'nin fiyatı 42 bin 895 dolardan, ID.4'ün fiyatı ise 39 bin 995 dolardan başlıyor ve her iki araç da 7 bin 500 dolarlık vergi indiriminden faydalanabiliyor. Bu da rakiplerinin Model Y'den daha ucuz olmasını sağlıyordu.

    Tesla Model Y ile ilgili bir diğer haber de uzun süredir konuşulan üçüncü sıra koltuk opsiyonunun artık satın alınabiliyor olması. Söz konusu opsiyonu 3 bin dolar karşılığında araca eklemek mümkün. Fakat paylaşılan fotoğraflarda üçüncü sıra koltuklarda oturacak kişiler için sunulan bacak mesafesi oldukça zayıf görünüyor.



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    TheJudgé

    yaw he he

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    darkaura 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen FunnyxD
    katilmiyorum. geri kalmislik ve fakirlik toplumlarin kaderi degil secimidir.

    toplum olarak neye onem verdiginin, neyi herseyin uzerinde tuttugunun sonucudur. dunya ile entegrasyonu, bilimi, pozitif akli onde tutan, egitime teknolojiye onem veren soylemler yerine kurtulusu ortacag zihniyetinde ararsan sonucu kacinilmaz olarak bu olur.

    cografya kaderdir derken, japonya modernlesme hareketine basladiginda tarim ekonomisine dayanan koylu toplumuydu, endustri sifirdi, hic bir ticaret yolunun uzerinde degil, cevresindeki ulkelerin asyanin neredeyse tamami batililar tarafindan isgal altindaydi, ulkelerinde hic bir dogal kaynak zenginlik yoktu. ama egitime modernlesme yatirim yaparak, dogru kafa yapisiyla dogru tercihlerde bulunarak dunyanin endustriyel guclerinden biri oldu, 2inci dunya savasinda dumduz edildi, yeniden yukselip dunyanin en buyuk en zengin ekonomilerinden biri oldu. dedigim gibi cografya kader degildir, yasadiklarinda toplum olarak secimlerinin sonucudur.
    katilmiyorum. geri kalmislik ve fakirlik toplumlarin kaderi degil secimidir. toplum olarak neye onem verdiginin, neyi herseyin uzerinde tuttugunun sonuc...
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    Yanıtla +22
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    demirparcasi (Demir Parcasi) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi araç ama fiyatı yüksek. Sadece Türkiye için değil çoğu ülke için de yüksek. ABD'nin düşük hatta orta gelir grubu için de yüksek. Ancak orta üst ve zengin grup bu aracı alabilir.
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    FunnyxD 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Coğrafya kaderdir.
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    darkaura 17 sa. ( Mesaj Silindi ) FunnyxD
    katilmiyorum. geri kalmislik ve fakirlik toplumlarin kaderi degil secimidir.

    toplum olarak neye onem verdiginin, neyi herseyin uzerinde tuttugunun sonucudur. dunya ile entegrasyonu, bilimi, pozitif akli onde tutan, egitime teknolojiye onem veren soylemler yerine kurtulusu ortacag zihniyetinde ararsan sonucu kacinilmaz olarak bu olur.

    cografya kaderdir derken, japonya modernlesme hareketine basladiginda tarim ekonomisine dayanan koylu toplumuydu, endustri sifirdi, hic bir ticaret yolunun uzerinde degil, cevresindeki ulkelerin asyanin neredeyse tamami batililar tarafindan isgal altindaydi, ulkelerinde hic bir dogal kaynak zenginlik yoktu. ama egitime modernlesme yatirim yaparak, dogru kafa yapisiyla dogru tercihlerde bulunarak dunyanin endustriyel guclerinden biri oldu, 2inci dunya savasinda dumduz edildi, yeniden yukselip dunyanin en buyuk en zengin ekonomilerinden biri oldu. dedigim gibi cografya kader degildir, yasadiklarinda toplum olarak secimlerinin sonucudur.
    Yanıtla +22
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    sniper23 (Enes Şahinler) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) FunnyxD
    Cool story bro.
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    tecnikadamoguz01 (OĞUZZ Yusuf) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Onların parası ile 40 bine böyle bir araba alabiliyorsun bizdede Broadway uno alıyorsun
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