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    2021 Geely Preface'in üretim versiyonu ilk resmi görselleriyle karşınızda

    Yıl sonuna kadar tanıtılması planlanan 2021 Geely Preface, Çinli üretici ve sahibi olduğu Volvo ortaklığında geliştirilen CMA platformu üzerine inşa edilen ikinci Geely modeli olacak.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Geely Preface'in üretim versiyonu ilk resmi görselleriyle karşınızda
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    Çinli otomotiv devi Geely, geçtiğimiz yıl Nisan ayında konsept olarak görücüye çıkardığı Preface isimli spor sedan modelini üretime hazır hale getirdi ve aracın ilk resmi görüntülerini paylaştı.

    2021 Geely Preface şimdilik dış tasarımıyla karşımızda fakat otomobil 2020 yılının son çeyreğinde resmi olarak tanıtılacağı için çok yakında iç mekanını da görmemiz muhtemel. Çinli üretici, sahibi olduğu Volvo’nun da katkılarıyla Compact Modular Architecture (CMA) platformunu geliştirmişti. Geely Preface, markanın Xing Yue isimli crossover modelinden sonra bu platform üzerine yükselen ikinci otomobili olacak.

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    2021 Geely Preface'in üretim versiyonu ilk resmi görselleriyle karşınızda
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    2019'da tanıtılan konsept versiyon

    Geely Preface’in üretim versiyonunu konsept ile karşılaştırdığımızda, diğer pek çok geçiş sürecinde olduğu gibi bazı detayların yerini daha geleneksel çözümlere bıraktığını görüyoruz. Örneğin, konseptteki geriye doğru açılan kapılar gitmiş, yanlardaki kameraların yerini standart aynalar ve pop-up kapı kollarının yerini de normal kapı kolları almış. Bunun yanı sıra konseptteki ön-arka tampon ve aydınlatmaların tasarımı da değiştirilmiş.

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    Geely Preface’de kullanılacak motorlar ve diğer teknik detaylar ilerleyen zamanlarda açıklanacak. Fakat 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli ünitenin yelpazede yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanı sıra CMA platformunun bir getirisi olarak elektrik destekli versiyonlar da gündemde. Önce Çin’de daha sonra global pazarlarda satışa sunulması planlanan Geely Preface, Çin’deki Hangzhou Bay fabrikasında üretilecek.



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    231407 (Barış Özdemir) 4 gün
    Çin bir kez daha süper güç olacağını kanıtlıyor
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    William0 (Serhat Yılmaz) 4 gün en beğenilen
    Türkiye'ye gelmeyecektir gelse bile devletimiz çin devletinden daha fazla vergi kazanacaktır.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rouvax 2 gün
    Biz TOGG ile sırıfrdan başlayacağımıza ucuza saabı Opeli bişeyi alsaydık şimdiye biniyorduk yerli arabaya, ama yok illaha hata yapacaz.
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    karayulun (ka yu) 2 gün
    bazılarımız her arabaya benzetmiş.
    fakat o benzetilen üreticiler (vw, mb, ople vs) de biribirine benzeterek araç tasarlıyor.
    bu araç geely ve volvo melezi olmuş.
    görünüm olarak olumlu bir çalışma.
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    tecnikadamoguz01 (OĞUZZ Yusuf) 3 gün
    Zamanında sıfır araçları ile girdiler hatta emegrantları ile gönlümü çaldılar sonra piyasadan silinip gittiler dahada gelmediler
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    sonofisiris2 3 gün
    1.6 dizel otomatiği piyasada c sınıfı arac bırakmaz passat satışları yarı yarıya düşer. düzgün bir fiyatla sokulmalı türkiyeye rekabet işimize gelir.
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    susesa (selim sağlam) 3 gün
    Çok güzel bir volvo
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    dmclskn 3 gün (düzenlendi)
    Adamlar Volvo'ya boşuna yatırım yapmadı. Hatta senelerce elde etmeye uğraşacağımız verilere sahip olduk demişlerdi.



    Opel Volvo Saab Chevrolet... satılırken bizdeki beton sever müteaahitler alalım demedi. Üstüne araba ithali yapan büyük firmaların belki de bir hükümete bir de vatandaşa sistemini sevmişlerdir.
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    alemburda34 4 gün
    Tasarıma nereden baksan bir başka araca benziyor ilginç.
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    nebulabado 4 gün
    Atı alan Üsküdarı geçti.

    Biz hala yerli otomobilin müdürü belli oldu, fabrikanın yeri belli oldu, rengi belli oldu geyikleri yapalım.
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    Emekkk 4 gün
    S90 akıyor
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    RaptorFX 4 gün
    Araç ben volvoyum diye bağırıyor. Olsun bizim de TOGGumuz var.
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    11649 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, geely ve
    5 etiket daha geely preface Otomobil Volvo cma platformu Bilim ve Teknoloji
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