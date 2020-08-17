2021 Geely Preface'in üretim versiyonu ilk resmi görselleriyle karşınızda

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Çinli otomotiv devi Geely, geçtiğimiz yıl Nisan ayında konsept olarak görücüye çıkardığı Preface isimli spor sedan modelini üretime hazır hale getirdi ve aracın ilk resmi görüntülerini paylaştı.

2021 Geely Preface şimdilik dış tasarımıyla karşımızda fakat otomobil 2020 yılının son çeyreğinde resmi olarak tanıtılacağı için çok yakında iç mekanını da görmemiz muhtemel. Çinli üretici, sahibi olduğu Volvo’nun da katkılarıyla Compact Modular Architecture (CMA) platformunu geliştirmişti. Geely Preface, markanın Xing Yue isimli crossover modelinden sonra bu platform üzerine yükselen ikinci otomobili olacak.

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2019'da tanıtılan konsept versiyon

Geely Preface’in üretim versiyonunu konsept ile karşılaştırdığımızda, diğer pek çok geçiş sürecinde olduğu gibi bazı detayların yerini daha geleneksel çözümlere bıraktığını görüyoruz. Örneğin, konseptteki geriye doğru açılan kapılar gitmiş, yanlardaki kameraların yerini standart aynalar ve pop-up kapı kollarının yerini de normal kapı kolları almış. Bunun yanı sıra konseptteki ön-arka tampon ve aydınlatmaların tasarımı da değiştirilmiş.

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Geely Preface’de kullanılacak motorlar ve diğer teknik detaylar ilerleyen zamanlarda açıklanacak. Fakat 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli ünitenin yelpazede yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanı sıra CMA platformunun bir getirisi olarak elektrik destekli versiyonlar da gündemde. Önce Çin’de daha sonra global pazarlarda satışa sunulması planlanan Geely Preface, Çin’deki Hangzhou Bay fabrikasında üretilecek.

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