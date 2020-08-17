Dirt 5’in sistem gereksinimleri yayınlandı

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5 Ekim tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek olan popüler yarış oyunu serisi Dirt’ün 5. halkasına ait sistem gereksinimleri paylaşıldı.

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Serinin en son oyunu için makul sayılabilecek seviyede donanım ihtiyacı ile dikkat çeken yapımın listesinde ışın izleme destekli bir ekran kartı yer almıyor. Oyunun ışın izleme desteğine sahip olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadığı malum ancak daha önce yayınlanan videolarda gördüğümüz yansıma efektleri, birçok kişide böyle bir beklenti oluşmasına neden oldu. Işın izleme desteğinin yeni nesil konsolların çıkışıyla birlikte PC’ye de daha sonra eklenme ihtimalini de atlamayalım.

Son olarak resmi sistem gereksinimlerine aşağıda göz atabilirsiniz.

Dirt 5 sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)

İşlemci: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 / AMD RX 480

DirectX: DirectX 12

Depolama: 60 GB

İlave : Dolby Atmos ses için Dolby Atmos destekli ses çözümü

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)

İşlemci: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 Ti / AMD Vega 64

DirectX: DirectX 12

Depolama: 60 GB

İlave : Dolby Atmos ses için Dolby Atmos destekli ses çözümü

https://wccftech.com/official-dirt-5-pc-system-requirements-released-by-codemasters/

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