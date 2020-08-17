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    Dirt 5’in sistem gereksinimleri yayınlandı

    Codemasters, 5 ekim'de piyasada olacak Dirt 5'in resmi sistem gereksinimlerini yayınladı. Görünen o ki çamura batıp çıkmak için ultra hızlı makinelere ihtiyacımız olmayacak.
    4 gün
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Dirt 5’in sistem gereksinimleri yayınlandı
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    5 Ekim tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek olan popüler yarış oyunu serisi Dirt’ün 5. halkasına ait sistem gereksinimleri paylaşıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Codemasters, Dirt 5’e yeni nesil konsollar sayesinde gelecek iyileştirmeler hakkında konuştu

    Ayrıca Bkz. "DFC Intelligence’ın raporuna göre dünyada 3 milyardan fazla insan video oyunu oynuyor"

    Serinin en son oyunu için makul sayılabilecek seviyede donanım ihtiyacı ile dikkat çeken yapımın listesinde ışın izleme destekli bir ekran kartı yer almıyor. Oyunun ışın izleme desteğine sahip olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadığı malum ancak daha önce yayınlanan videolarda gördüğümüz yansıma efektleri, birçok kişide böyle bir beklenti oluşmasına neden oldu. Işın izleme desteğinin yeni nesil konsolların çıkışıyla birlikte PC’ye de daha sonra eklenme ihtimalini de atlamayalım.

    Son olarak resmi sistem gereksinimlerine aşağıda göz atabilirsiniz.

    Dirt 5 sistem gereksinimleri:

    Minimum

    • İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)
    • İşlemci: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 / AMD RX 480
    • DirectX: DirectX 12
    • Depolama: 60 GB
    • İlave : Dolby Atmos ses için Dolby Atmos destekli ses çözümü

    Önerilen

    • İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)
    • İşlemci: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 Ti / AMD Vega 64
    • DirectX: DirectX 12
    • Depolama: 60 GB
    • İlave : Dolby Atmos ses için Dolby Atmos destekli ses çözümü



    https://wccftech.com/official-dirt-5-pc-system-requirements-released-by-codemasters/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin 4 gün en beğenilen
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 4 gün (düzenlendi)
    Hala Motostrom gibi bir yarış oyunu gelmedi ya PC'ye ona yanıyorum.

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    eylül kabus 4 gün
    dolby atmos yok ama logitech z906 var .p creative z ses kartı ile birlikte .p
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    agent1453 4 gün eylül kabus
    Ses kartı farkı oluyor mu?, piyasada realtek 1220 vs ses çipleri var?.
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    Bloodin 4 gün en beğenilen
    Dört Beş :D
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