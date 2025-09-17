BYD'nin üçüncü nesil elektrikli otobüs platformu 730 km'ye kadar menzil sunuyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD, elektrikli otobüsler için geliştirdiği en yeni platformunu e-Bus Platform 3.0'ı tanıttı. Adını elektrikli binek araçlarda kullanılan e-Platform 3.0’dan alan bu yapı, şirketin otobüsler için geliştirdiği üçüncü nesil platform olma özelliğini taşıyor.

Tamamen elektrikli otobüslere özel tasarlanan platform, DiSus-A gövde kontrol sistemi ve seyir halindeyken lastik patlaması durumunda devreye giren denge sistemi gibi birçok yeni teknolojiyi içeriyor. Etkinlikte ayrıca, bu platform üzerine inşa edilen ilk model olan yeni C11 otobüsü de tanıtıldı.

Platformda BYD’nin LFP (lityum demir fosfat) kimyasıyla üretilen blade bataryaları şasi içine entegre ediliyor. CTC (Cell-to-Chassis) teknolojisi sayesinde hem gövde sağlamlığı artıyor hem de bagaj alanı maksimuma çıkıyor. Araçlara opsiyonel olarak aktif süspansiyon eklenebiliyor ve bu sayede daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuluyor.

Yeni platform, Sürücü Sağlık Yardım Sistemi 2.0 ile donatıldı. Sürücünün ani bir sağlık sorunu yaşaması halinde yolcular, ön konsolda yer alan tek tuşlu acil durdurma sistemi ile aracın güvenli şekilde durmasını sağlayabiliyor. Lastik patlaması sırasında devreye giren denge sistemi ise milisaniyeler içinde tepki vererek 100 km/s hıza kadar araç stabilitesini koruyor.

e-Bus Platform 3.0, 1000V'luk elektrik mimarisini tüm sistemde kullanan ilk otobüs platformu oldu. Yeni C11 otobüs modeli, 184 kWsa ile 593 kWsa arasında değişen beş batarya seçeneği sunuyor. Bu da otobüse 220 kilometreden 730 kilometreye kadar menzil sağlıyor. 11 metre uzunluğa sahip araç, tam dolu kapasite ve klima açıkken dahi 400 kilometrenin üzerinde menzil sunabiliyor.

