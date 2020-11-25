2021 Honda City Hatchback tanıtıldı

Bir dönem ülkemizde de satılan ve hala bazı pazarlarda satılmaya devam eden Honda City geçtiğimiz yıl beşinci nesline geçiş yapmıştı. Japon marka şimdi de 2021 Honda City Hatchback üzerindeki örtüyü kaldırdı.
Tayland'da tanıtılan 2021 Honda City Hatchback, tanıtımın yapıldığı bölgeden de anlayabileceğiniz gibi yalnızca Tayland ve Endonezya gibi seçilmiş ülkelerde satılacak. City Hatchback'in ön bölümü ve konsol tasarımı sedan kardeşiyle aynı. Ölçüleriyse 4345 mm uzunluk, 1748 mm genişlik ve 1488 mm yükseklik olarak açıklandı.İlginizi Çekebilir 2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi
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2021 Honda City Hatchback'in boyutlarına baktığımızda sedan modelden toplam uzunluk olarak 204 mm daha kısa olduğunu görüyoruz. Bunun yanında genişlik ve yükseklik değerleriyse aynı. City Hatchback'in aks mesafesi de oldukça uzun. Geçtiğimiz yıl tanıtılan sedan modelde 2600 mm olan değer hatchback için 2589 mm olarak açıklandı.
2021 Honda City Hatchback S+, SV ve RS donanım seviyeleriyle satışa sunulacak. Serinin tepesinde bulunan RS versiyonunda tamamen LED farlar, RS' özel tamponlar, panjurda RS rozeti ve siyah renkli 16 inç alaşımlı jantlar bulunacak. İç mekanda ise 8 inç bilgi-eğlence ekranı, 8 hoparlörlü ses sistemi, hız sabitleyici ve direksiyon arkası vites kulakçıkları gibi özellikler yer alacak.
2021 Honda City Hatchback, Tayland'da 122 beygir güç ve 173 Nm tork üreten 1.0 litre turbo benzinli ünite ve CVT kombinasyonuyla satılacak. Otomobilin ülkedeki başlangıç fiyatı 599.000 baht (157.240 TL) olarak açıklandı.
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sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna
paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.
"Uçan Tabut" diyelim...
jantlara bak 13 inç yanaklar 80 tam hindistan yollarına göre
Tayland'da asgari ücret günlük 331 baht, bu da haftada bir gün tatilden hesaplarsak ayda 8600 baht civarı ediyor. Yani şu anki kur ile 2267 TL.
Kısaca dolara endekslendiğinde Tayland'daki asgari ücret ile Türkiye'deki asgari ücret aynı. Fakat Tayland'da yaşamın daha ucuz olduğunu tahmin etmek zor değil. Ayrıca "land of smiles"da insanlar hep gülümsüyor ve teşekkür ediyor. Burdaki gibi herkes agresif ve mutsuz değil.
Gel gelelim yukarıdaki hesabı neden paylaştık? Tayland'da otomobil vergisi duruma göre %10 ila %80 arası değişiyor, ufak bir araştırma ile buldum. Bizde KDV katıldığı zaman en düşük otomobil vergisi %50 ÖTV + %18 KDV = %68 ediyor. Hatta aslında KDV, ÖTV'li fiyattan kesildiğinden daha da yüksek oluyor haliyle, %50 ÖTV'den bir %9 KDV daha geliyor yani toplamda en düşük otomobil vergimiz %77 (1.50*1.18=1.77)
Tayland ismini duyunca aklınıza ne gelir? Hayır hayır, "dünyanın en güzel kızları Tayland erkekleridir" meselesinden bahsetmiyorum :) Genel itibariyle turizm merkezli ve halkı fakir bir ülke algısı oluşuyor değil mi? Gerçekte de öyle zaten. Ama bu turizm merkezli ve halkı fakir ülkenin alım gücü bile bizim halkımızdan daha yüksek. Yukarındaki 155.000 TL olan araç Türkiye'ye gelse en az 255.000 TL, o da iyimser bir tahminle...
Ki adamlar bu şekilde batı ülkelerinden daha fakir bir ülke olmalarını takmıyorlar bile, çünkü o batı ülkelerinin dibinde değiller, müttefiki veya düşmanı da değiller. Her gün o batı ülkelerinin yaşam tarzları, alım kuvvetleri bu adamların gözüne gözüne sokulmuyor. Bu yüzden kafaları rahat. Bizde ise bu saydıklarımın hepsi var, batı ülkelerinin dibindeyiz, bazılarına müttefik, bazılarına düşmanız, her gün onların yaşam tarzlarını ve alım güçlerini izleyip duruyoruz ve iç çekmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Allah'ın fakir muson ülkesi bile bizden daha iyi şartlarda ve bizden daha mutlu yaşıyor...
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