2021 Honda City Hatchback tanıtıldı

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Bir dönem ülkemizde de satılan ve hala bazı pazarlarda satılmaya devam eden Honda City geçtiğimiz yıl beşinci nesline geçiş yapmıştı. Japon marka şimdi de 2021 Honda City Hatchback üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Tayland'da tanıtılan 2021 Honda City Hatchback, tanıtımın yapıldığı bölgeden de anlayabileceğiniz gibi yalnızca Tayland ve Endonezya gibi seçilmiş ülkelerde satılacak. City Hatchback'in ön bölümü ve konsol tasarımı sedan kardeşiyle aynı. Ölçüleriyse 4345 mm uzunluk, 1748 mm genişlik ve 1488 mm yükseklik olarak açıklandı.

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2021 Honda City Hatchback'in boyutlarına baktığımızda sedan modelden toplam uzunluk olarak 204 mm daha kısa olduğunu görüyoruz. Bunun yanında genişlik ve yükseklik değerleriyse aynı. City Hatchback'in aks mesafesi de oldukça uzun. Geçtiğimiz yıl tanıtılan sedan modelde 2600 mm olan değer hatchback için 2589 mm olarak açıklandı.

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2021 Honda City Hatchback S+, SV ve RS donanım seviyeleriyle satışa sunulacak. Serinin tepesinde bulunan RS versiyonunda tamamen LED farlar, RS' özel tamponlar, panjurda RS rozeti ve siyah renkli 16 inç alaşımlı jantlar bulunacak. İç mekanda ise 8 inç bilgi-eğlence ekranı, 8 hoparlörlü ses sistemi, hız sabitleyici ve direksiyon arkası vites kulakçıkları gibi özellikler yer alacak.

2021 Honda City Hatchback, Tayland'da 122 beygir güç ve 173 Nm tork üreten 1.0 litre turbo benzinli ünite ve CVT kombinasyonuyla satılacak. Otomobilin ülkedeki başlangıç fiyatı 599.000 baht (157.240 TL) olarak açıklandı.

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