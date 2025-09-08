Giriş
    Elektrikli C-Serisi'nden ilk ipucu: Işıl ışıl ön panjur ve 800 km menzil

    Mercedes-Benz, elektrikli C-Serisi’nin ilk görselini paylaştı. 800 km menzil sunacak model, 2026’da yollara çıkacak ve BMW’nin yeni elektrikli 3 Serisi’ne rakip olacak.

    Elektrikli C-Serisi'nin ilk ipucu görseli paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Mercedes, Münih'te yeni GLC'yi tanıtmakla kalmadı ve gelecek yıl görücüye çıkaracağı elektrikli C-Serisi’nin ilk ipucu görselini paylaştı. Söz konusu modelin 800 kilometreye kadar menzil sunacağını açıkladı. Elektrikli C-Serisi, platformunu ve güç aktarma sistemini GLC ile paylaşacak.

    Yeni elektrikli C-Serisi, BMW’nin aynı dönemde piyasaya çıkacak olan elektrikli 3 Serisi (i3) modeline doğrudan rakip olacak. İki modelin de teknik özelliklerinin birbirine oldukça yakın olması bekleniyor.

    İpucu görseli fazla detay vermese de elektrikli C-Serisi’nin GLC’de ilk kez kullanılan “Iconic Grille” tasarımına sahip olacağını ortaya koyuyor. Ancak bu kez SUV’daki üç çıta yerine dört çıtalı özel bir tasarım dikkat çekiyor. Ön bölümdeki çıtalar, çerçeve ve Mercedes yıldızı yüzlerce LED ile aydınlatılıyor.

    Mercedes, şimdilik araç hakkında başka bilgi paylaşmadı. Ancak önizleme, elektrikli C-Serisi’nin mevcut modelin oranlarını koruyacağını gösteriyor. Bu da, benzinli versiyonla uyumlu tasarım anlayışının sürdürüleceği anlamına geliyor.

    Elektrikli C-Serisi, markanın yeni elektrikli araçlara özel MB.EA platformu üzerinde yükselecek. GLC, en fazla 700 kilometre menzil sunarken, daha alçak ve aerodinamik gövdeye sahip C-Serisi’nin 800 kilometreye ulaşacağı açıklandı.

    Gücünü büyük ihtimalle GLC’de kullanılan 94 kWsa’lik nikel-manganez-kobalt bataryadan alacak olan model, 800 voltluk sistem sayesinde 330 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunacak. C-Serisi’nin de farklı güç seçenekleriyle satışa çıkması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, GLC beş farklı konfigürasyonda sunuluyor ve en güçlü versiyonu 483 beygir üretiyor.

