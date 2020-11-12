Ford Transit'in elektrikli versiyonu E-Transit tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek

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Türkiye'de üretilen ve dünya çapında sınıfının en çok satan modellerinden biri olan Ford Transit'in tamamen elektrikli versiyonu E-Transit üzerindeki örtü bugün kaldırıldı.

İlk tamamen elektrikli Ford Transit'in Avrupa versiyonları Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasında üretilecek. 2021 yılının son çeyreğinde yollara çıkması planlanan elektrikli Ford E-Transit, müşterilere 25 farklı konfigürasyon seçeneğiyle sunulacak. Bu konfigürasyonlar arasında farklı tavan yükseklikleri, farklı gövde uzunlukları ve Transit kamyonet gibi seçenekler bulunacak.

Elektrikli Transit 67 kWh kullanılabilir batarya kapasitesi ile WLTP'ye göre 350 kilometreye kadar sürüş menzili sunacak. Avrupa'da sınıfının en güçlü motoruna sahip olacağı belirtilen E-Transit'te 198 kW (269 beygir) güç ve 430 Nm tork üreten elektrik motoru arka tekerleklere güç verecek. Bu sayede araç yüklü haldeyken üstün bir çekiş performansı sağlanacak.

Farklı sürüş modlarına sahip Ford E-Transit'te enerji kullanımını yüzde 10'a kadar azaltabilen Eco modu da mevcut. Söz konusu mod aracın maksimum süratini, hızlanmasını ve klima ayarlarını optimum düzeyde tutarak sürüş menzilini maksimum düzeye çekmeye çalışıyor. Ford, elektrikli Transit'in içten yanmalı motorlu muadillerine göre servis maliyetlerini yüzde 40'a kadar azalttığını belirtiyor.

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Elektrikli Ford Transit'in batarya sistemi AC şarj ve DC hızlı şarj desteğine sahip. Araçtaki 11.3 kW dahili şarj cihazı ile bataryanın tam doluma ulaşması 8.2 saat sürüyor. 115 kW yüksek güçlü DC hızlı şarj cihazı kullanıldığında ise bataryayı yüzde 15'ten yüzde 80'e kadar şarj etmek 35 dakika gibi bir zaman alıyor. Öte yandan, E-Transit'te opsiyonel olarak sunulan sanayi tipi priz sayesinde jeneratör kullanmadan iş yapma imkanı da sunuluyor.

Ford E-Transit'te 12 inç dokunmatik ekrana sahip SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Ses tanıma özelliği ve bulut tabanlı navigasyona sahip olan sistem, OTA desteği sayesinde kablosuz güncellemeler alarak sürücünün tüm yeni özelliklerden ve kalite iyileştirmelerinden kolayca faydalanmasını sağlıyor. Gelişmiş sürüş asistan teknolojilerinden de faydalanan araçta trafik işaretlerini algılama ve akıllı hız asistanı gibi özellikler bulunuyor.

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Bunun yanı sıra çarpışma önleme yardımcısı, kör nokta bilgi sistemi, şerit değiştirme uyarısı, geri manevra fren yardımcısına sahip 360 derece kamera sistemi ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler de elektrikli Ford Transit'in yardımcıs sistemleri arasında.

Ford E-Transit'in bataryası gövdenin altına zemine paralel bir biçimde yerleştirilmiş. Bu sayede 15.1 metreküp kargo hacmi sunulması sağlanmış ki Ford'a göre bu değer dizel motorlu arkadan çekişli Transit'tekiyle aynı. Şirket, Avrupalı müşteriler için Van versiyonda 1616 kilograma kadar, kamyonet versiyonda ise 1967 kilograma kadar yük kapasitesi vadediyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk tamamen elektrikli Ford Transit modeli Ford Otosan tarafından Gölcük'te üretilecek. Bunun yanında batarya hücreleri yurt dışından gelecek fakat batarya paketlerinin üretimi de Ford Otosan tarafından yapılacak. E-Transit'in elektrik motoru ise ABD'den gelecek.

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