Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford Transit'in elektrikli versiyonu E-Transit tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek

    Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasında üretilen Ford Transit'in tamamen elektrikli versiyonu nihayet tanıtıldı. E-Transit adı verilen model 2021'in son çeyreğinde satışa sunulacak. İşte detaylar:
    15 sa.
    1,5b
    7
    9
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Ford Transit'in elektrikli versiyonu E-Transit tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de üretilen ve dünya çapında sınıfının en çok satan modellerinden biri olan Ford Transit'in tamamen elektrikli versiyonu E-Transit üzerindeki örtü bugün kaldırıldı.

    İlk tamamen elektrikli Ford Transit'in Avrupa versiyonları Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasında üretilecek. 2021 yılının son çeyreğinde yollara çıkması planlanan elektrikli Ford E-Transit, müşterilere 25 farklı konfigürasyon seçeneğiyle sunulacak. Bu konfigürasyonlar arasında farklı tavan yükseklikleri, farklı gövde uzunlukları ve Transit kamyonet gibi seçenekler bulunacak.

    Elektrikli Transit 67 kWh kullanılabilir batarya kapasitesi ile WLTP'ye göre 350 kilometreye kadar sürüş menzili sunacak. Avrupa'da sınıfının en güçlü motoruna sahip olacağı belirtilen E-Transit'te 198 kW (269 beygir) güç ve 430 Nm tork üreten elektrik motoru arka tekerleklere güç verecek. Bu sayede araç yüklü haldeyken üstün bir çekiş performansı sağlanacak.

    Farklı sürüş modlarına sahip Ford E-Transit'te enerji kullanımını yüzde 10'a kadar azaltabilen Eco modu da mevcut. Söz konusu mod aracın maksimum süratini, hızlanmasını ve klima ayarlarını optimum düzeyde tutarak sürüş menzilini maksimum düzeye çekmeye çalışıyor. Ford, elektrikli Transit'in içten yanmalı motorlu muadillerine göre servis maliyetlerini yüzde 40'a kadar azalttığını belirtiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi

    Ford Transit'in elektrikli versiyonu E-Transit tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek
    Tam Boyutta Gör

    Elektrikli Ford Transit'in batarya sistemi AC şarj ve DC hızlı şarj desteğine sahip. Araçtaki 11.3 kW dahili şarj cihazı ile bataryanın tam doluma ulaşması 8.2 saat sürüyor. 115 kW yüksek güçlü DC hızlı şarj cihazı kullanıldığında ise bataryayı yüzde 15'ten yüzde 80'e kadar şarj etmek 35 dakika gibi bir zaman alıyor. Öte yandan, E-Transit'te opsiyonel olarak sunulan sanayi tipi priz sayesinde jeneratör kullanmadan iş yapma imkanı da sunuluyor.

    Ford E-Transit'te 12 inç dokunmatik ekrana sahip SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Ses tanıma özelliği ve bulut tabanlı navigasyona sahip olan sistem, OTA desteği sayesinde kablosuz güncellemeler alarak sürücünün tüm yeni özelliklerden ve kalite iyileştirmelerinden kolayca faydalanmasını sağlıyor. Gelişmiş sürüş asistan teknolojilerinden de faydalanan araçta trafik işaretlerini algılama ve akıllı hız asistanı gibi özellikler bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesil 2021 Renault Kangoo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri"

    Bunun yanı sıra çarpışma önleme yardımcısı, kör nokta bilgi sistemi, şerit değiştirme uyarısı, geri manevra fren yardımcısına sahip 360 derece kamera sistemi ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler de elektrikli Ford Transit'in yardımcıs sistemleri arasında.

    Ford E-Transit'in bataryası gövdenin altına zemine paralel bir biçimde yerleştirilmiş. Bu sayede 15.1 metreküp kargo hacmi sunulması sağlanmış ki Ford'a göre bu değer dizel motorlu arkadan çekişli Transit'tekiyle aynı. Şirket, Avrupalı müşteriler için Van versiyonda 1616 kilograma kadar, kamyonet versiyonda ise 1967 kilograma kadar yük kapasitesi vadediyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk tamamen elektrikli Ford Transit modeli Ford Otosan tarafından Gölcük'te üretilecek. Bunun yanında batarya hücreleri yurt dışından gelecek fakat batarya paketlerinin üretimi de Ford Otosan tarafından yapılacak. E-Transit'in elektrik motoru ise ABD'den gelecek.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali faaliyete geçti

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi
    10 sa.
    Yeni nesil 2021 Renault Kangoo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    17 sa.
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    babadol (Talat ) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Batarya çok küçük, ticari araçta 350 km menzil yetmez, zaten araç büyük koyun daha iyisini.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Chillout 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    En baştaki görsel phev oluyor yani plug in hybrid modeli ve küçük kasa torneo, halihazırda üretiliyor ve satışta ihracat pazarı için. Haberde bahsedilen ise büyük kasa transitte olacak sadece ve ful elektirik olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yakıt ile çalışanına benzin dayanmıyor bu elektrikli modeli de su gibi götürür şarjı
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jowiyaga (Samet Cengiz) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi araç.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    by_dj_omar (Omar Amar) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nicola Tesla Sağ Olsun.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wehrmacht (- -) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) by_dj_omar
    Neden acaba??
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) by_dj_omar
    Elon musk olmasin o
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    orktas (Orkun Taşkın) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kimse bir şey yazmamış ama bence güzel ve katma değeri olan bir ürün orataya çıkmış.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Half Life Alyx'e Türkçe altyazı seçeneği eklendi 4 sa. Michael Bay ve Jake Gyllenhaal’in bir aksiyon uyarlamasında bir araya gelebileceği söyleniyor 5 sa. Monster Hunter filminin yönetmeni, aynı evrende geçen başka hikayeler yazmaya başlamış 6 sa. Bugün çıkan aksiyon macera oyunu The Pathless, Apple Arcade sistemine eklendi 7 sa. Batman'i andıran Türk dizisi Akıncı'dan fragman paylaşıldı 8 sa. PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 8 sa. Koral Elektronik Harp Sisteminin gelişmiş versiyonu geliyor 9 sa. ASELSAN'ın yeni silah sistemi Karakulak Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi 10 sa. 2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi 11 sa. Fenerbahçe'nin ilk mobil oyunu FuBo Rolls yayınlandı 11 sa. Yeni Marvel dizisi WandaVision’ın yayın tarihi belli oldu 11 sa. Xbox Series X/S, ilk 24 saatte eski Xbox konsollarına göre daha fazla satmış 12 sa. Asus ROG Strix Scope RX oyuncu klavyesi duyuruldu 12 sa. RX 3060’ın bellek kapasitesi sızdı 13 sa. Assassin's Creed Valhalla ve 4 farklı oyun daha GeForce Now kütüphanesine eklendi 13 sa. iPhone SE 3 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 14 sa. Bileşen arası iletişim için CXL 2.0 standardı yayınlandı 14 sa. 25 TL'lik oyun Epic Games'te ücretsiz olarak veriliyor 14 sa. Intel Xe grafikleri ilk kez sunuculara giriyor 15 sa. Spider-Man Remastered'ın PS4 vs PS5'teki grafik karşılaştırması 15 sa. GÖRÜNTÜLENEN Ford Transit'in elektrikli versiyonu E-Transit tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek Sonraki Acer Nitro VG2 serisi oyuncu monitörleri ülkemizde satışa çıkıyor 16 sa. Apple Silicon tabanlı Mac sayısı artacak: İşte yaklaşan modeller 16 sa. 5nm Exynos 1080 tanıtıldı: Samsung'un yeni yıldızı 17 sa. Apple M1’in ilk test sonuçları sızdı: Core i9-9880H'ın %18.9 önünde 17 sa. Mindhunter, Fight Club ve Gone Girl gibi yapımların yönetmeni David Fincher, Netflix ile 4 yıllık sözleşme imzaladı 17 sa. Japonya, 2011 depremi sonrası kapattığı nükleer santralleri yeniden açmaya hazırlanıyor 17 sa. Yeni nesil 2021 Renault Kangoo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 18 sa. Assassin's Creed Valhalla, Odyssey'i ikiye katladı: Rekor çıkış performansı 18 sa. Yeni Mi Electric Scooter modelleri ülkemizde 18 sa. Mi 4K lazer projeksiyon cihazı ülkemizde satışa çıkıyor 18 sa. Xiaomi'nin 34 inç kavisli oyun monitörünün Türkiye fiyatı belli oldu 18 sa. iPad mini 6 geliyor: 8.5 inç ekran, A14 işlemci, USB-C bağlantı noktası 18 sa. Apple'ın çılgın işlemcisi | Intel'e veda etti 18 sa. Amiral gemisi katili Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro’nun Türkiye fiyatı açıklandı 18 sa. PS5'in merakla beklenen oyunu Demon's Souls Remake'in çıkış fragmanı paylaşıldı 19 sa. Covid-19’da Türkiye hızla kötüleşiyor: Kış gelmeden tablo kritikleşti 20 sa. Rezvani'nin 1300 beygirlik canavarı Hercules 6x6 ile tanışın 20 sa. Müjde: Gelecek ay 7/24 EFT dönemi başlıyor! 21 sa. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan internet altyapısı hakkında şaşırtan açıklama 21 sa. Mortal Kombat'in yeni filmi Covid-19 salgını bitene kadar yayınlanmayacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Dwayne Johnson ve Microsoft ABD'de Çocuk Hastanelerine Xbox Se...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi'nin 34 inç kavisli oyun monitörünün Türkiye fiyatı bell...
    DonanımHaber
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Makyajlı Opel Insignia Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    DonanımHaber
    Xbox All Access ve xCloud'un Türkiye'ye Getirilmesi Planlanıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız