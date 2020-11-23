2021 Hyundai Mistra, yenilenen tasarımı ve elektrikli versiyonuyla sahnede

Çin'in Vuhan kentinde patlak veren Covid-19 salgını nedeniyle otomotiv dünyasının kalbinin attığı pek çok uluslararası fuar iptal edildi. Fakat Çin'de düzenlenen Guangzhou Otomobil Fuarı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Ağırlıklı olarak Çin pazarına özel modellerin tanıtıldığı fuarda ilgimizi çeken araçlardan biri yeni Hyundai Mistra oldu. Önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan ikinci nesil Mistra, markanın farklı modellerinden esinlenen tasarımı ve tamamen elektrikli versiyonuyla fuarın ilgi çeken otomobillerinden biri oldu.

Yeni Hyundai Mistra'nın tasarımına baktığımızda, büyük ızgarayla domine edilen ön bölümdeki bölünmüş far tasarımının doğrudan markanın kompakt crossover modeli Creta'dan alındığını görüyoruz. Arka taraftaki yapı da Sonata ile oldukça benzer. Fakat boydan boya uzanan ışık şeridi Sonata'daki gibi stop grubunun alt kısmından değil de üst bölümden uzanıyor.

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Yeni Hyundai Mistra 4780 mm uzunluğa, 1815 mm genişliğe ve 1460 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2770 mm olarak ölçülüyor. Bu değerler Mistra'yı Sonata'dan hafifçe küçük bir model haline getirirken Hyundai, Mistra'nın iç hacim konusunda sınıfının en iyisi olduğunun altını çiziyor.

Tam Boyutta Gör

Yeni Hyundai Mistra'nın kabininde 12.3'er inçlik dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranları bulunuyor. Bunun dışında panoramik cam tavanıyla da dikkat çeken modelde ön çarpışmadan kaçınma yardımcısı, otoyol sürüş yardımcısı, navigasyon tabanlı akıllı hız sabitleyici, arka çapraz trafik uyarısı ve çevre görüş sistemi gibi pek çok yeni nesil sürüş asistan teknolojisi mevcut.

Yeni Mistra'nın içten yanmalı motorlu versiyonunda 143 beygir güç ve 176 Nm tork üreten 1.8 litre benzinli motor bulunuyor. Çinli müşteriler ayrıca 170 beygir güç ve 253 Nm tork üreten 1.5 litre turbo üniteyi de tercih edebiliyor.

Tamamen elektrikli Hyundai Mistra'da ise 184 beygir güç ve 310 Nm tork üreten bir elektrik motoru ve 56.5 KWh'lık batarya paketi bulunuyor. Çin'deki ölçümlere göre tek şarjla sürüş menzili 520 kilometre olarak açıklanan modelin %30-80 arası şarj edilmesi 40 dakika sürüyor. Standart şarj cihazı kullanıldığında ise bataryanın sıfırdan tam doluma ulaşması yaklaşık 10 saati buluyor.

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