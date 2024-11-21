Toyota, elektrikli sedan konsepti bZ7'yi Çin'de görücüye çıkardı

Toyota bZ7'nin seri üretim versiyonu GAC Toyota iştiraki tarafından üretilecek ve 2025 yılında satışa sunulacak. Çin'de sedan modeller hala oldukça popüler bu yüzden sıkı bir rekabet söz konusu. Otomobilin ön tarafında bZ ailesinin diğer üyeleri gibi çıkıntılı burun kısmı ve boydan boya uzanan LED ışık imzası dikkat çekiyor. Yan tarafta ise kapıların kavisli tasarımı nedeniyle ışık oyunları karşımıza çıkıyor.
Toyota bZ7, gövde uzunluğu ile kıyaslandığında oldukça uzun bir aks mesafesine sahip. Bu da elbette iç mekana ekstra ferahlık olarak yansıyacaktır. Otomobili dinamik gösteren büyük jantlar ise aerodinamik açıdan verimli bir tasarıma sahip. Arkaya doğru yay gibi uzanan coupe stili tavan hattıyla dikkat çeken modelin dijital yan aynaları da muhtemelen üretim versiyonunda geleneksel parçalarla yer değiştirecektir.
Teknik detaylar henüz belli değil ancak bZ7'nin de tıpkı kardeşi bZ3 sedan gibi BYD'nin teknolojilerinden faydalanması bekleniyor. Toyota bZ3'ü hatırlayacak olursak, söz konusu modelde 49,9 veya 65,3 kWsa lityum demir fosfat Blade batarya seçenekleri ve yine BYD'nin elektrik motorları bulunuyor.
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.