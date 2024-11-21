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Tam Boyutta Gör Toyota'nın %100 elektrikli bZ ailesi her ne kadar Çin dışında bZ4X ile sınırlı olsa da ülke sınırları içerisinde büyümeye devam ediyor. Şirket kısa süre önce yeni modelinin ön gösterimi olarak elektrikli bZ7 konseptini görücüye çıkardı.

Toyota bZ7'nin seri üretim versiyonu GAC Toyota iştiraki tarafından üretilecek ve 2025 yılında satışa sunulacak. Çin'de sedan modeller hala oldukça popüler bu yüzden sıkı bir rekabet söz konusu. Otomobilin ön tarafında bZ ailesinin diğer üyeleri gibi çıkıntılı burun kısmı ve boydan boya uzanan LED ışık imzası dikkat çekiyor. Yan tarafta ise kapıların kavisli tasarımı nedeniyle ışık oyunları karşımıza çıkıyor.

Toyota bZ7, gövde uzunluğu ile kıyaslandığında oldukça uzun bir aks mesafesine sahip. Bu da elbette iç mekana ekstra ferahlık olarak yansıyacaktır. Otomobili dinamik gösteren büyük jantlar ise aerodinamik açıdan verimli bir tasarıma sahip. Arkaya doğru yay gibi uzanan coupe stili tavan hattıyla dikkat çeken modelin dijital yan aynaları da muhtemelen üretim versiyonunda geleneksel parçalarla yer değiştirecektir.

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Teknik detaylar henüz belli değil ancak bZ7'nin de tıpkı kardeşi bZ3 sedan gibi BYD'nin teknolojilerinden faydalanması bekleniyor. Toyota bZ3'ü hatırlayacak olursak, söz konusu modelde 49,9 veya 65,3 kWsa lityum demir fosfat Blade batarya seçenekleri ve yine BYD'nin elektrik motorları bulunuyor.

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Toyota, elektrikli sedan konsepti bZ7'yi Çin'de görücüye çıkardı