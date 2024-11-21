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    Anlık Bildirim

    Toyota, elektrikli sedan konsepti bZ7'yi Çin'de görücüye çıkardı

    Toyota bZ7'nin üretim versiyonu önümüzdeki yıl satışa sunulacak. Söz konusu modelin tıpkı kardeşi bZ3 gibi Çin pazarına özel bir model olması bekleniyor.         
    Toyota, elektrikli sedan konsepti bZ7'yi Çin'de görücüye çıkardı Tam Boyutta Gör
    Toyota'nın %100 elektrikli bZ ailesi her ne kadar Çin dışında bZ4X ile sınırlı olsa da ülke sınırları içerisinde büyümeye devam ediyor. Şirket kısa süre önce yeni modelinin ön gösterimi olarak elektrikli bZ7 konseptini görücüye çıkardı.

    Toyota bZ7'nin seri üretim versiyonu GAC Toyota iştiraki tarafından üretilecek ve 2025 yılında satışa sunulacak. Çin'de sedan modeller hala oldukça popüler bu yüzden sıkı bir rekabet söz konusu. Otomobilin ön tarafında bZ ailesinin diğer üyeleri gibi çıkıntılı burun kısmı ve boydan boya uzanan LED ışık imzası dikkat çekiyor. Yan tarafta ise kapıların kavisli tasarımı nedeniyle ışık oyunları karşımıza çıkıyor.

    Toyota bZ7, gövde uzunluğu ile kıyaslandığında oldukça uzun bir aks mesafesine sahip. Bu da elbette iç mekana ekstra ferahlık olarak yansıyacaktır. Otomobili dinamik gösteren büyük jantlar ise aerodinamik açıdan verimli bir tasarıma sahip. Arkaya doğru yay gibi uzanan coupe stili tavan hattıyla dikkat çeken modelin dijital yan aynaları da muhtemelen üretim versiyonunda geleneksel parçalarla yer değiştirecektir.

    Teknik detaylar henüz belli değil ancak bZ7'nin de tıpkı kardeşi bZ3 sedan gibi BYD'nin teknolojilerinden faydalanması bekleniyor. Toyota bZ3'ü hatırlayacak olursak, söz konusu modelde 49,9 veya 65,3 kWsa lityum demir fosfat Blade batarya seçenekleri ve yine BYD'nin elektrik motorları bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 17 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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