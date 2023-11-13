Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Atto 3 modeliyle Türkiye satışlarına başlayan Çinli BYD, 17 Kasım'da başlayacak olan Guangzhou Otomobil Fuarı'nda yapacağı gösteriye hazırlanıyor. Elektrikli araç devi, fuarda görücüye çıkaracağı yeni SUV modelinin çizimlerini paylaştı.

Otomobillerine okyanusla alakalı isimler veren BYD, bu yeni modeline de Sea Lion (deniz aslanı) 07 ismini verdi. Elektrikli SUV'un tasarımı, markanın Ocean-X konseptinden geliyor. Sea Lion 07 de markanın diğer okyanus serisi otomobilleri gibi eski Audi tasarımcısı Wolfgang Egger tarafından tasarlandı. Egger şu anda BYD'nin baş tasarımcısı konumunda.

BYD Sea Lion 07, markanın e-platform 3.0 isimli altyapısını kullanıyor. Yakın zamanda Song L isimli yeni SUV modelini tanıtan markanın hemen ardından bir başka SUV ile karşımıza çıkacak olması hayli ilginç. Öte yandan, iki modelin tasarım dili birbirinden epey farklı. Song L daha çok Han'ın ön tasarımına yakınken Sea Lion 07'de Seal'ın dinamik ve sportif yüzünün yansımasını görmekteyiz.

Tam Boyutta Gör Detaylar henüz belli değil ancak BYD'nin yeni Song L modelini amiral gemisi olarak nitelendirdiğini düşünürsek Sea Lion 07'nin onun altında konumlandırılacağını söylemek mümkün. Song L'in başlangıç fiyatı 220.000 Yuan (863 bin TL) olarak açıklanmıştı. Sea Lion 07'nin fiyatının da bu kapsamda 190.000 Yuan (745 bin TL) civarında olmasını bekleyebiliriz.

Yeni Peugeot E-2008'e "Altın Direksiyon" ödülü 3 sa. önce eklendi

BYD'nin 2023 yılı içerisinde 3 milyon araç satmak gibi büyük hedefleri var. Görünen o ki, Çinli marka, bu hedef doğrultusunda piyasayı yeni SUV modellerle domine etmeye çalışacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD, bu hafta tanıtacağı yeni SUV modelinin çizimlerini paylaştı