BYD, bu hafta tanıtacağı yeni SUV modelinin çizimlerini paylaştı

Otomobillerine okyanusla alakalı isimler veren BYD, bu yeni modeline de Sea Lion (deniz aslanı) 07 ismini verdi. Elektrikli SUV'un tasarımı, markanın Ocean-X konseptinden geliyor. Sea Lion 07 de markanın diğer okyanus serisi otomobilleri gibi eski Audi tasarımcısı Wolfgang Egger tarafından tasarlandı. Egger şu anda BYD'nin baş tasarımcısı konumunda.
BYD Sea Lion 07, markanın e-platform 3.0 isimli altyapısını kullanıyor. Yakın zamanda Song L isimli yeni SUV modelini tanıtan markanın hemen ardından bir başka SUV ile karşımıza çıkacak olması hayli ilginç. Öte yandan, iki modelin tasarım dili birbirinden epey farklı. Song L daha çok Han'ın ön tasarımına yakınken Sea Lion 07'de Seal'ın dinamik ve sportif yüzünün yansımasını görmekteyiz.
BYD'nin 2023 yılı içerisinde 3 milyon araç satmak gibi büyük hedefleri var. Görünen o ki, Çinli marka, bu hedef doğrultusunda piyasayı yeni SUV modellerle domine etmeye çalışacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.