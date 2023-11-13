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    BYD, bu hafta tanıtacağı yeni SUV modelinin çizimlerini paylaştı

    Ön tasarımı büyük oranda Seal'a benzeyen Sea Lion 07 isimli yeni SUV model, çizimlerden anlaşıldığı kadarıyla otomotivde moda halini alan coupe-SUV gövde tipine sahip olacak.
    BYD, bu hafta tanıtacağı yeni SUV modelinin çizimlerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Atto 3 modeliyle Türkiye satışlarına başlayan Çinli BYD, 17 Kasım'da başlayacak olan Guangzhou Otomobil Fuarı'nda yapacağı gösteriye hazırlanıyor. Elektrikli araç devi, fuarda görücüye çıkaracağı yeni SUV modelinin çizimlerini paylaştı.

    Otomobillerine okyanusla alakalı isimler veren BYD, bu yeni modeline de Sea Lion (deniz aslanı) 07 ismini verdi. Elektrikli SUV'un tasarımı, markanın Ocean-X konseptinden geliyor. Sea Lion 07 de markanın diğer okyanus serisi otomobilleri gibi eski Audi tasarımcısı Wolfgang Egger tarafından tasarlandı. Egger şu anda BYD'nin baş tasarımcısı konumunda.

    BYD Sea Lion 07, markanın e-platform 3.0 isimli altyapısını kullanıyor. Yakın zamanda Song L isimli yeni SUV modelini tanıtan markanın hemen ardından bir başka SUV ile karşımıza çıkacak olması hayli ilginç. Öte yandan, iki modelin tasarım dili birbirinden epey farklı. Song L daha çok Han'ın ön tasarımına yakınken Sea Lion 07'de Seal'ın dinamik ve sportif yüzünün yansımasını görmekteyiz.

    BYD, bu hafta tanıtacağı yeni SUV modelinin çizimlerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Detaylar henüz belli değil ancak BYD'nin yeni Song L modelini amiral gemisi olarak nitelendirdiğini düşünürsek Sea Lion 07'nin onun altında konumlandırılacağını söylemek mümkün. Song L'in başlangıç fiyatı 220.000 Yuan (863 bin TL) olarak açıklanmıştı. Sea Lion 07'nin fiyatının da bu kapsamda 190.000 Yuan (745 bin TL) civarında olmasını bekleyebiliriz.

    BYD'nin 2023 yılı içerisinde 3 milyon araç satmak gibi büyük hedefleri var. Görünen o ki, Çinli marka, bu hedef doğrultusunda piyasayı yeni SUV modellerle domine etmeye çalışacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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