Nissan N7 elektrikli sedan Çin'de tanıtıldı: İşte tasarımı

Yandan baktığımızda Nissan N7'nin diğer Çinli sedanlara benzer bir silüete sahip olduğunu görmekteyiz. Otomobilin yarı otonom sürüş sistemine destek olan kamera ve sensörler, gizli kapı kolları, siyah marşpiyeller, çok kollu tasarıma sahip jantlar ve koyu renkli camlar, bu alanda dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Arka bölümde ise Nissan yazısını da kapsayan uzun stop grubu ve siyah tampon göze çarpıyor.
Buna ek olarak otomobilin kokpitine Qualcomm Snapdragon 8295P yonga seti güç veriyor. Günümüzde birçok otomobilde gördüğümüz bu çip 30 TOPS işlem gücüne, 32 GB RAM'e ve 256 GB depolama alanına sahip. Ayrıca araçta Momenta iş birliğiyle geliştirilen yarı otonom sürüş sistemi de bulunuyor ancak bu konudaki detaylar henüz açıklanmadı.
Nissan N7'nin iç mekanına ilişkin görseller ve motor, batarya gibi teknik detayları ilerleyen süreçte açıklanacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir