Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nissan N7 elektrikli sedan Çin'de tanıtıldı: İşte tasarımı

    Nissan, Kasım ayında düzenlenen Guangzhou Otomobil Fuarı'nda yeni elektrikli sedan modeli Nissan N7'yi tanıttı. N7, sedan modellerin hala popüler olduğu Çin pazarında önümüzdeki yıl satışa sunulacak.
    Nissan N7 elektrikli sedan Çin'de tanıtıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yeni Nissan N7; 4930 mm uzunluğa, 1895 mm genişliğe, 1487 mm yüksekliğe ve 2915 mm aks mesafesine sahip. Otomobil oldukça sade bir gövde tasarımına sahip. Uzun ön kaputun ucunda boydan boya uzanan LED ışık imzası dikkat çekiyor. Ana aydınlatmalar hemen alt tarafta konumlandırılırken ortada ise aydınlatılmış Nissan logosu göze çarpıyor. Elektrikli modelin hava sürtünme katsayısı da 0.208 Cd.

    Yandan baktığımızda Nissan N7'nin diğer Çinli sedanlara benzer bir silüete sahip olduğunu görmekteyiz. Otomobilin yarı otonom sürüş sistemine destek olan kamera ve sensörler, gizli kapı kolları, siyah marşpiyeller, çok kollu tasarıma sahip jantlar ve koyu renkli camlar, bu alanda dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Arka bölümde ise Nissan yazısını da kapsayan uzun stop grubu ve siyah tampon göze çarpıyor.

    Nissan N7 elektrikli sedan Çin'de tanıtıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli modelin iç mekanını henüz göremiyoruz ancak Nissan'ın koltuklarla ilgili verdiği detay epey ilgi çekici. Buna göre, pürüzsüz ve yumuşak bir malzeme ile kaplanan koltuklarda 49 adet sensör bulunuyor. Bu sensörler yolculuk sırasında kişinin oturma pozisyonundaki değişiklikleri doğru bir şekilde tespit ederek koltuk sırtlığını, bel ve baldır desteğini gerçek zamanlı olarak otomatik ayarlayabiliyor.

    Buna ek olarak otomobilin kokpitine Qualcomm Snapdragon 8295P yonga seti güç veriyor. Günümüzde birçok otomobilde gördüğümüz bu çip 30 TOPS işlem gücüne, 32 GB RAM'e ve 256 GB depolama alanına sahip. Ayrıca araçta Momenta iş birliğiyle geliştirilen yarı otonom sürüş sistemi de bulunuyor ancak bu konudaki detaylar henüz açıklanmadı.

    Nissan N7'nin iç mekanına ilişkin görseller ve motor, batarya gibi teknik detayları ilerleyen süreçte açıklanacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    combofix windows 11 ketoral şampuan kullananlar galericiler nasıl kredi çıkartıyor pharmaton doktor yorumları bosch balata yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12 SE
    Huawei Nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız