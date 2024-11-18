Nissan N7 elektrikli sedan Çin'de tanıtıldı: İşte tasarımı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Nissan N7; 4930 mm uzunluğa, 1895 mm genişliğe, 1487 mm yüksekliğe ve 2915 mm aks mesafesine sahip. Otomobil oldukça sade bir gövde tasarımına sahip. Uzun ön kaputun ucunda boydan boya uzanan LED ışık imzası dikkat çekiyor. Ana aydınlatmalar hemen alt tarafta konumlandırılırken ortada ise aydınlatılmış Nissan logosu göze çarpıyor. Elektrikli modelin hava sürtünme katsayısı da 0.208 Cd.

Yandan baktığımızda Nissan N7'nin diğer Çinli sedanlara benzer bir silüete sahip olduğunu görmekteyiz. Otomobilin yarı otonom sürüş sistemine destek olan kamera ve sensörler, gizli kapı kolları, siyah marşpiyeller, çok kollu tasarıma sahip jantlar ve koyu renkli camlar, bu alanda dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Arka bölümde ise Nissan yazısını da kapsayan uzun stop grubu ve siyah tampon göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli modelin iç mekanını henüz göremiyoruz ancak Nissan'ın koltuklarla ilgili verdiği detay epey ilgi çekici. Buna göre, pürüzsüz ve yumuşak bir malzeme ile kaplanan koltuklarda 49 adet sensör bulunuyor. Bu sensörler yolculuk sırasında kişinin oturma pozisyonundaki değişiklikleri doğru bir şekilde tespit ederek koltuk sırtlığını, bel ve baldır desteğini gerçek zamanlı olarak otomatik ayarlayabiliyor.

2025 Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte liste 2 gün önce eklendi

Buna ek olarak otomobilin kokpitine Qualcomm Snapdragon 8295P yonga seti güç veriyor. Günümüzde birçok otomobilde gördüğümüz bu çip 30 TOPS işlem gücüne, 32 GB RAM'e ve 256 GB depolama alanına sahip. Ayrıca araçta Momenta iş birliğiyle geliştirilen yarı otonom sürüş sistemi de bulunuyor ancak bu konudaki detaylar henüz açıklanmadı.

Nissan N7'nin iç mekanına ilişkin görseller ve motor, batarya gibi teknik detayları ilerleyen süreçte açıklanacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Nissan N7 elektrikli sedan Çin'de tanıtıldı: İşte tasarımı