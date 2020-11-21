Volkswagen Passat ABD'de yolun sonuna geliyor

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Elektrikli araç pazarına yönelik büyük yatırımlarda bulunan ve daha büyüklerinin eşiğinde olan Volkswagen, bu hedefine yönelik ciddi kararlar almaya devam ediyor. Gelen bilgiye göre Passat'ın ABD'de hem üretimine hem de satışına son verilecek.

Volkswagen Passat'ın ABD'de satılan versiyonu Tennessee eyaletindeki Chattanooga fabrikasında üretiliyor. Alman marka, geçtiğimiz aylarda tanıttığı ID.4 isimli elektrikli SUV modelini de aynı fabrikada üretmeyi planlıyor. 2022 yılında başlayacak ID.4 üretiminin 2023 yılında tam kapasiteye ulaşması planlanıyor.

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ID.4'ün üretiminin tam kapasiteye ulaştığı yıl Passat'ın üretimi de son bulacak. Fabrikadaki üretim hattını ID.4'e uygun hale getirmek için 800 milyon dolar yatırım yapan Volkswagen, bu atılımla birlikte Passat'ın ülkedeki satışını da durduracak.

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Vokswagen CEO'su Ralf Brandstätter, Chattanooga'da üretilen ve satışlarda başarılı bir grafik çizen Atlas'i örnek göstererek "Satış trendi hala yoğun biçimde SUV modellerin tarafında. Bu yüzden ABD pazarında Passat'ı sonlandırma kararı aldık." açıklamasında bulunmuş. Buradan anlıyoruz ki Passat'ın gidişinden sadece ID.4 değil aynı zamanda SUV'lara direnemeyen satış rakamları da sorumlu.

Zaten Passat'ın ABD'deki yıllık satış rakamlarına baktığımızda son yıllarda ciddi bir düşüş yaşadığını görebiliyoruz. 2017 yılında 60.722 adet olan satışlar 2018'de 41.401 adede, geçtiğimiz yılda ise 14.123 adede kadar gerilemiş. 2020 yılında Eylül ayı dahil 16.190 adetle biraz toparlanma sinyalleri verse de görünen o ki bu durum Volkswagen'i kararından vazgeçirmemiş.

Volkswagen, bu yılın başında Passat'ın ABD pazarında son bulacağına dair ilk sinyalleri vermiş ve yerini tamamen elektrikli bir modele bırakabileceğini belirtmişti.

https://www.carscoops.com/2020/11/vw-to-stop-building-and-selling-the-passat-in-the-u-s-in-2023/

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