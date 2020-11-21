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    Volkswagen Passat ABD'de yolun sonuna geliyor

    İyice düşen satış rakamlarına tamamen elektrikli ID.4 SUV'un aynı fabrikada üretilecek olması da eklenince Passat'ın ülkedeki üretimine ve satışına son vermek Volkswagen için kaçınılmaz olmuş.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen Passat ABD'de yolun sonuna geliyor
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    Elektrikli araç pazarına yönelik büyük yatırımlarda bulunan ve daha büyüklerinin eşiğinde olan Volkswagen, bu hedefine yönelik ciddi kararlar almaya devam ediyor. Gelen bilgiye göre Passat'ın ABD'de hem üretimine hem de satışına son verilecek.

    Volkswagen Passat'ın ABD'de satılan versiyonu Tennessee eyaletindeki Chattanooga fabrikasında üretiliyor. Alman marka, geçtiğimiz aylarda tanıttığı ID.4 isimli elektrikli SUV modelini de aynı fabrikada üretmeyi planlıyor. 2022 yılında başlayacak ID.4 üretiminin 2023 yılında tam kapasiteye ulaşması planlanıyor.

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    ID.4'ün üretiminin tam kapasiteye ulaştığı yıl Passat'ın üretimi de son bulacak. Fabrikadaki üretim hattını ID.4'e uygun hale getirmek için 800 milyon dolar yatırım yapan Volkswagen, bu atılımla birlikte Passat'ın ülkedeki satışını da durduracak.

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    Vokswagen CEO'su Ralf Brandstätter, Chattanooga'da üretilen ve satışlarda başarılı bir grafik çizen Atlas'i örnek göstererek "Satış trendi hala yoğun biçimde SUV modellerin tarafında. Bu yüzden ABD pazarında Passat'ı sonlandırma kararı aldık." açıklamasında bulunmuş. Buradan anlıyoruz ki Passat'ın gidişinden sadece ID.4 değil aynı zamanda SUV'lara direnemeyen satış rakamları da sorumlu.

    Zaten Passat'ın ABD'deki yıllık satış rakamlarına baktığımızda son yıllarda ciddi bir düşüş yaşadığını görebiliyoruz. 2017 yılında 60.722 adet olan satışlar 2018'de 41.401 adede, geçtiğimiz yılda ise 14.123 adede kadar gerilemiş. 2020 yılında Eylül ayı dahil 16.190 adetle biraz toparlanma sinyalleri verse de görünen o ki bu durum Volkswagen'i kararından vazgeçirmemiş.

    Volkswagen, bu yılın başında Passat'ın ABD pazarında son bulacağına dair ilk sinyalleri vermiş ve yerini tamamen elektrikli bir modele bırakabileceğini belirtmişti.



    https://www.carscoops.com/2020/11/vw-to-stop-building-and-selling-the-passat-in-the-u-s-in-2023/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Volkwagen bir tek Türkiye de bu kadar abartılıyor. Bir de premium demiyorlar mı lol.
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    yabancı34 (toyota corolla) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Getirin bizim memlekette passata tapan cahil cuhela cok varini yogunu basip premium diye diye gezsinler
    Yanıtla +12
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) DaggeredByRuhtan
    Ahanda vw fanı gelmiş. Senin gibi fanlar yüzünden vw markasına karşı antipati oluşuyor. Turkıye de pahalı satılıyor diye premıum araba olmuyor.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    aserkang (Ahmet Serkan) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Üretimi neden durduyorsunuz abicim;hemde elektrikli üretmek için ,yazık!! Çak dizel motoru gönder buraya, bak Türkiye de nasıl gidiyor , bizde meraklısı çok
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    commandx (uğur yılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Usa daki passat çok tipsiz, gereksiz bir araçtı zaten. Japonlar, koreliler varken çok bile sattı bu ucube tasarımla.
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    yabancı34 (toyota corolla) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Getirin bizim memlekette passata tapan cahil cuhela cok varini yogunu basip premium diye diye gezsinler
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    buraxus (Burak Tüzen ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Piyasamıza daha fazla passat arzı ve passat fiyatlarının düşüşü...Çal keke çaaall...
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    yc#1 (Yavuz Can) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten Amerika'da sedanların pazar payı gün geçtikçe azalıyor. Ford ülkede sedan üretimini bıraktı, Chevrolet'in de iyice azaldı. Daha çok Japonlarla Güney Koreliler rekabet ediyor.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Volkwagen bir tek Türkiye de bu kadar abartılıyor. Bir de premium demiyorlar mı lol.
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    He he hep aynı şeyler Vw ye neden bu şekilde bir saldırı var sosyal medya da anlamsız nedendir ? Premium markalara en yakın bir marka inkarı aksisi niçindir ?
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    Melikşah_38 3 sa. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    Bu yalan yorum nasıl bu kadar beğeni aldı yav bu forum bir alem :)
    Avrupa satış rakamlarını hiç mi görmediniz, hiç mi duymadınız bu kadar körlük neden? hadi sen görmedin beğenen ilerizekalılar da mı dünyadan bihaber :))
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